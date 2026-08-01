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1

Всички, подвластни на личната си година с вибрация 1, са орисани да изживеят месец август, подвластен на вибрация 9, емоционален и наситен с неочакваности, провокирани и от Слънцето, планетата на новото начало. Приключете с всички изживели времето си и тегнещи ви отношения. Овладявайте емоционалните си реакции и прекомерната си прибързана чувствителност. Завършете изостаналите задачи.

Дните 1, 10, 19 и 28 август ви носят шанс за ново начало. Възползвайте се от него и с разумни, обмислени действия започнете изпълнението на задачите си. На 2, 11, 20 и 29 август се оставете в ръцете на Съдбата. Разговорите ви са успешни, ако изслушвате хората, с които разговаряте. На 3, 12, 21, 30 август се възползвайте от възможността за разговори с нови познати и срещи, но отново с предупреждението да не сте прибързани и да не се доверявате от пръв поглед. На 4, 13, 22 и 31 август рутината ще ви помогне да преодолеете трудностите с лекота. Запазете спокойствие и не се ядосвайте, ако видите, че ви пречат нарочно. На 5, 14 и 23 август ви предстоят неголеми, но положителни промени, особено ако сте разчистили част от проблемите си. На 6, 15, 23 август стабилизирайте завоюваното в изминалите няколко дни и оправете отношенията у дома. Изнервени сте и агресията ви обижда вашите близки. На 7, 16 и 25 август анализирайте действията си и ако сте сгрешили, коригирайте грешките си. На 8, 17 и 26 август очаквайте приходи, но не разчитайте на скок към нов връх или публично поощрение. На 9, 18 и 27 август сте свръхчувствителни и трудно овладявате емоциите си. Да внимават родените в огнените знаци заради засиленото влияние на вибрация 9 в месеца и тези три дати.

2

Ако сте във вашата лична година с вибрация 2, през август месецът ви е с вибрация 1, позволяваща да поставите ново начало в живота си. И все пак съществува едно важно предупреждение. Успехът е с вас, ако не сте прибързани и не се опитвате инатливо да заставате срещу себе си, към което ви подтиква Слънцето и вибрация 1 на годината, особено ако вредите на някого, защото бързо ще получите своето наказание.

На 1, 10, 19 и 28 август сте подвластни и съгласно вибрацията на личната ви година на изискването за такт и премълчаване. Съветвам тези от вас, които говорят директно, да държат езика зад зъбите си, защото всяка казана не на място дума ще е фатална. На 2, 11, 20 и 29 август се отдайте на нови запознанства и делови срещи и се опитайте да ги запазите за дълго. Ще ви носят полза. На 3, 12, 21 и 30 август ще имате трудности, породени от собствената ви прибързаност, за които не бива да се сърдите на колегите и близките си, сами сте си виновни. Намалете темпото и ще се разминете с проблемите. На 4, 13, 22 и 31 август ви предстоят пътувания и промени, но ако сте зад волана, избягвайте високите скорости. Проблемите ви са отново заради вашата нетактичност. На 5, 14 и 23 август се радвате на стабилност и на работното място, и у дома. Не проваляйте тези хубави дни с някоя неприятна забележка. Ще е от полза за вас, ако на 6, 15 и 24 август направите анализ на поведението и на работата си. На 7, 16 и 25 август приходите ви ще направят впечатление и на вашите колеги. Завистта на околните да не ви дразни. На 8, 17 и 26 август се опитайте да овладеете емоциите си. Мислете, преди да говорите или да обвинявате. На 9, 18 и 27 август ви съветвам да направите всичко, което зависи от вас, за да положите началото на осъществяването на новите си идеи. Успехът ще е пълен и ще ви издигне на ново стъпало в житейската и професионалната стълбица.

3

Всички, които са подвластни на личната си година с вибрация 3, навлизат в месец август с вибрация 11, предопределяща Съдбовно подчинение, както и подчинение на изискванията на Слънцето и годината на Огнения кон. Не се опитвайте да постигате целите си бързо, защото резултатите ще се окажат негативни.

На 1, 10, 19 и 28 август имате шанс за запознанства, но заради вибрацията на годината и на месеца ви препоръчвам да не сте прекалено доверчиви, защото разочарованията ще се отразят зле и на физическото ви състояние. Несемейните имат шанс да срещнат подходящата си половинка. На 2, 11, 20 и 29 август сте обсебени от идеята, че всички ви пречат и спъват намеренията ви да вървите към големия успех. Трудностите не са породени от нечии опити да ви навредят. Вие не преценявате къде какво приказвате. Сега си търпите наказанията. На 3, 12, 21 и 30 август направете промените, за които мечтаете, но без прибързаност и неочаквани импулсивни решения. На 4, 13, 22 и 31 август не предприемайте нищо ново, за да стабилизирате постигнатото. На 5, 14 и 23 август се опитайте да анализирате резултатите от своя труд и да дадете реална оценка на своите действия. На 6, 15 и 24 август материалните успехи ще са с вас. Не се впускайте в разходи и подаръци. Не водете всички приятели на ресторант. Парите ще са ви необходими за важни разходи в следващите седмици. Ще съжалявате, ако сте ги прахосали. На 7, 16 и 25 август емоцията ви пречи да прецените безпристрастно новите си познати. Ще изпитате разочарование от тях, особено ако сте имали намерение за романтична връзка. На 8, 17 и 26 август всички опити да поставите бързо мечтаното ново начало ще са безуспешни. Сторете го следобед и ще се убедите, че поговорката „Бързай бавно, за да стигнеш навреме“ е безпогрешна. На 9, 18 и 27 август се оставете изцяло на Съдбата. Мълчанието е злато за вас в тези дни, ако не искате да сринете изградения си авторитет.

4

Вашата лична година с вибрация 4 ви носи трудности, породени от външни фактори. Месец август, подвластен на вибрация 3, ви дарява шанс за срещи и запознанства, но Слънцето налага предпазливост, за да избегнете разочарованията. Общувате с неподозирана лекота, често срещате интересни хора, които обаче не ви съветвам да допускате прибързано в живота си.

На 1, 10, 19 и 28 август сте в най-трудните си дни за месеца, които са в синхрон с вибрацията на годината. Не се притеснявайте, че плановете ви се забавят. Приемете, че това е във ваша полза. На 2, 11, 20 и 29 август промените ще ви зарадват. Пътуванията са ползотворни. На 3, 12, 21 и 30 август задължително стабилизирайте постигнатото, както и създадените полезни приятелства. На 4, 13, 22 и 31 август направете преоценка на работата и на познанствата си и навреме отстранете тези, които могат да ви навредят. На 5, 14 и 23 август смело поискайте повишение на заплатата. Материалните успехи са с вас и ръководството ще ви чуе. На 6, 15 и 24 август сте прекалено чувствителни към забележки по свой адрес, а точно в тези дни сякаш всички са се наговорили да ви тормозят с намеци или критика. Подминете намеците, но приемете градивната критика, която е във ваша полза. На 7, 16 и 25 август стартирайте новите си задачи. Успехът е с вас дори и в трудната година. На 8, 17 и 26 август се подчинете на обкръжението си и на Съдбата. Ако се случват странни неща, приемете ги за предупреждения и ги разтълкувайте. На 9, 18 и 27 август изпитвате засилено желание за нови запознанства в деловата сфера и в личен план. Пазете се от прибързано сближаване. Преценете добре хората, които допускате до себе си, за да не изпитате болезнено разочарование след време.

5

Ако сте в своята лична година с вибрация 5, носител на глобална промяна, бъдете активни и не я пропилявайте в напразно чакане незнайно на какво. Месец август с вибрация 4 е труден, а Слънцето ви подтиква към прибързаност, но ви орисва на добри постижения от рутинна работа и перфекционизъм при изпълнение на поставените задачи. Кое ще предпочетете – перфекционизма или прибързаността е право на ваш избор.

На 1, 10, 19 и 28 август пътувайте, но не сядайте зад волана. Нека шофира някой друг. Самото пътуване ще се отрази добре на работата ви и ще ви зареди с нови сили. На 2, 11, 20 и 29 август стабилизирайте постигнатото предишния ден, особено ако сте договорили нова работа. На 3, 12, 21 и 30 август анализът е задължителен. Важно да осъзнаете дали подходът ви към работата е правилен. На 4, 13, 22 и 31 август приходите не трябва да ви главозамайват. Други през месеца не се очакват. И да ги има, ще са незначителни. На 5, 14 и 23 август сте подвластни на емоцията. Съветвам ви на всяка цена да я контролирате, защото ще си създадете допълнителни трудности, с които няма да се справите сами. На 6, 15 и 24 август новото начало ще е успешно, ако е свързано с познати задачи. С непознати задължения е по-добре да не рискувате да се захващате, дори и да са добре платени, защото може и да не се стигне до плащане на труда ви. На 7, 16 и 25 август премълчете, дори и да сте прави. Заяждането не е във ваша полза. На 8, 17 и 26 август овладейте желанието си за нови запознанства, защото със сигурност не сте обективни в оценката си. Някои от тях ще ви бъдат полезни. На 9, 18 и 27 август са най-трудните ви дни за целия месец. Оставете се на течението и ще се справите с изпитанията.

6

Вашата лична година с вибрация 6 ви поднася шанс да стабилизирате завоюваните позиции. Месец август, подвластен на вибрация 5, ви позволява да предприемете положителни промени в живота си, както и много да пътувате. Сторете го с нужната активност, но и предпазливо, не разрушавайте полезното, рушете само ненужното.

На 1, 10, 19 и 28 август стабилното ви отношение към работата и в личния живот ще ви помогне да постигнете мечтаното равновесие. На 2, 11, 20 и 29 август се постарайте да намерите време за анализ и усамотяване. Живеете прекалено динамично и не ви остава време да видите дали все пак сте се насочили във вярната посока. На 3, 12, 21 и 30 август ще получите неочаквано пари. Бързо ги инвестирайте в нещо полезно. Не ги харчете за скъпи и ненужни вещи само за да покажете, че и вие ги имате. На 4, 13, 22 и 31 август емоцията ще е водеща. Не сядайте зад волана. Не се изкушавайте от желанието си да изкарате гнева си на някоя невинна жертва, която дори не знае защо сте се ядосали. На 5, 14 и 23 август не е желателно да поставяте прибързано ново начало. По-добре изчакайте до обед и след това стартирайте новите си идеи. На 6, 15 и 24 август бъдете внимателни и се оставете изцяло на течението, за да си спестите неразумни действия и разправии. Бъдете тактични и премълчавайте. На 7, 16 и 25 август не се опитвайте да създавате нови делови партньорства. Внимавайте със запознанствата. На 8, 17 и 26 август се пригответе за трудности, които ще преодолеете с лекота. На 9, 18 и 27 август посветете времето си на полезни промени и пътувания, но отново с уговорката да сте внимателни по пътищата, ако сте зад волана.

7

От вас, които сте в личната си годината с вибрация 7, се изисква да направите анализ на изминалите девет години от живота си. Месец август ви помага и ви налага да постигнете нужната стабилизация в личния и професионалния си живот и да внесете хармония в отношенията си. И месецът, и Слънцето напомнят, че начинанията са нежелателни, но ако все пак се налага, се съобразете с подходящите дни.

На 1, 10, 19 и 28 август се усамотете. И без това няма да сте изпълнени с желание за общуване. Това са дни с удвоена вибрация на желание за себеанализ. На 2, 11, 20 и 29 август приходите, които очаквате, няма да са големи, но са достатъчни, за да покриете неотложните си разходи. Скоро ще имате шанс отново да заслужите добра оценка, за която ще вземете и много пари. На 3, 12, 21 и 30 август сте склонни да се отдавате на чувства, които няма да ви донесат мечтаното щастие. Не се сърдете за казаните от някого не на място думи, които са ви засегнали. Не го е направил злонамерено. 4, 13, 22 и 31 август са дните, в които е добре да стартирате новите си занимания, естествено с уговорката – ако се налага и няма как да изчакате по-добри времена. На 5, 14 и 23 август се отдайте на спокойна работа. Всеки опит да избързате е във ваша вреда. Обмисляйте добре действията и думите си. На 6, 15 и 24 август голяма част от запознанствата, които осъществявате, са от взаимна полза. Имате шанс да срещнете своята духовна половинка, ако все още я търсите, и дори светкавично да създадете семейство. На 7, 16 и 25 август трудности от различен характер са причина да промените плановете си. На 8, 17 и 26 август пътувания и полезни промени ще ви зарадват. Очаквайте приятни новини. На 9, 18 и 27 август имате шанс да стабилизирате завоюваните позиции.

8

Вие, които сте в личната си година с вибрация 8, носител предимно на увеличени приходи, но заради Слънцето налагаща да надмогнете алчността си, имате пред себе си месец август, подвластен на вибрация 7, изискващ анализ. Обогатете се с нови знания, дори и ако сте си взели отпуск и сте на морето или в планината. Думата ви ще се чува. Имате шанс да поднесете идеите си с лекота и те да бъдат възприети.

На 1, 10, 19 и 28 август очаквайте невероятни материални успехи. Радостта ви не е мотив да влагате спечеленото необмислено и без да оцените дали инвестицията е печеливша. Изчакайте и ако държите на всяка цена да ги вложите дори на влог, го направете в следващите дни. На 2, 11, 20 и 29 август сте прекалено емоционални, затова отложете планираните разговори и се отдайте на романтични срещи, особено ако сте необвързани и несемейни. Пазете се да не проявявате ревност, която може да добие крайни форми на агресия. Начинанията са забранени. На 3, 12, 21 и 30 август поставете ново начало, но само ако е свързано с финансови въпроси. На 4, 13, 22 и 31 август се налага да изчакате и да се съобразите с предопределенията на Съдбата. Не правете прибързани крачки и ще бъдете в печеливша позиция. На 5, 14 и 23 август срещите и запознанствата ви да са предимно в деловата сфера. Преценявайте ги внимателно. На 6, 15 и 24 август пречки, породени от чужди грешки, ще ви развалят настроението, но пък след като ги отстраните, ще извлечете полза за себе си. На 7, 16 и 25 август не правете големи промени. Пътуванията осъществете единствено ако няма да ги плащате от своя джоб. На 8, 17 и 26 август се дръжте на положение и не отстъпвайте от позициите си. Вашата стабилност ще направи впечатление, но мнозина и ще подразни. На 9, 18 и 27 август е време да анализирате всички изминали до момента дни, да откриете грешките си и да помислите за тяхното отстраняване.

9

При всички вас, които сте в своята лична година с вибрация 9, емоцията може да надхвърли приемливите граници, ако не сте в състояние да я овладеете. Август, подвластен на вибрация 8, ви поднася шанс за материални успехи, но се стремете към финансовата стабилност с мярка, без да е за сметка на нечий провал. Дай Боже да сключите договори, гарантиращи ви отлични финансови постъпления, а ако сте служители – да получите повишение.

На 1, 10, 19 и 28 август сте прекалено чувствителни и емоционални. По-добре си останете у дома. Ако сте на работното си място или в компанията на приятели, ще се изпокарате с всички и ще развалите задълго отношенията си. На 2, 11, 20 и 29 август не ви съветвам да поставяте ново начало, независимо от добрата вибрация, защото ще е провал. Ако е свързано с документи за получаване на пари, тогава ги подпишете. Ако ръководството изисква да го сторите и няма как да откажете, приемете и помощ отстрани. На 3, 12, 21 и 30 август сте подвластни на изискването да премълчавате и да изчаквате. Така ще си спестите нови проблеми заради неправилни реакции на работното място. На 4, 13, 22 и 31 август разговорите и срещите ви носят вреда. Избягвайте общуване с нови или непознати хора. На 5, 14 и 23 август ще имате сериозни затруднения и всичко ще е срещу вас. Търпеливо работете и не се ядосвайте. Това е поредното изпитание на издръжливостта ви. На 6, 15 и 24 август не е желателно да пътувате, защото емоцията си казва думата и зад волана. Защо ли трябва в печелившия месец да плащате глоби? Приемете, че сте сериозна заплаха за движението. На 7, 16 и 25 август стабилността е основното изискване за успех. Ще имате изгодни нови договори и добри приходи. На 8, 17 и 26 август Съдбата е на ваша страна. Уговорете новото си възнаграждение. На 9, 18 и 27 август ще имате първите отлични постъпления.

11

Вашата лична година с вибрация 11 изисква подчинение на Съдбовните изисквания и ви обещава успех, ако не сте прибързани и не надскачате себе си. Не се притеснявайте от забавянето във времето, ако гоните някаква своя цел, нека е бавно но успешно съгласно повелята на Слънцето, което обаче подтиква към прибързаност, както и календарната годината с вибрация 1. Месец август е носител на шанс за ново начало. Въпреки че ще четете и казаното за вибрация 2, обърнете внимание на следните важни групи от дни.

На 1 и 19 август ви съветвам на всяка цена да сте тактични и да премълчавате, ако не искате да си създадете сериозни неприятности. Думите ви ще се тълкуват повратно и неправилно. На 3, 12, 21 и 30 август трудностите са преодолими, ако сами не решите да се предадете. На 10 и 28 август ви съветвам да си останете у дома, защото това са дните, в които сте склонни, образно казано, да скачате със завързани очи, без да прецените височината. Възможно е да се нараните сериозно. Дълго няма да сте в състояние да работите. Не си заслужава такава жертва. Имате достатъчно хубави дни през месеца, в които ще се справяте блестящо. Не избирайте за действие точно тези, в които не сте стабилни. Бъдете внимателни при срещи и разговори на 2, 11, 20 и 29 август, защото познанствата може да се окажат разочароващи, но ако ги задълбочите, да не успеете години наред да се откъснете от неподходящите хора.

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