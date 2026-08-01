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ОВЕН

През август, вместо за почивка, мнозина от вас мислят само за пари и как да постигнат финансова стабилност. Единствената възможност да имате приходи е отговорното завършване на започнати задачи и внимателно планиране на новите проекти. Не действайте импулсивно, като влагате парите си разумно и не се разпилявате с участие в чужди проекти мамещи ви с бърза възвращаемост, но обещанията може да са лъжовни. Може да ви подведат и да се окажат губещи, особено ако партньорите ви са прекалено настойчиви. Пазете се от провал с дългосрочно влияние. Старанието ви да сте пестеливи, но не и алчни, ви носи полза и през следващите месеци. Постарайте се да сте компромисни в отношенията, за да избегнете трудностите на 5, 14, 23 август. Деловите си разговори проведете на 17, 18, 26 август. Договори ви препоръчвам да подписвате на 17, 18, 26, 27 август.

За деловите срещи и коктейли изберете дрехи с портокалов и керемиден цвят на своите дрехи или аксесоари с бижу с яспис или седеф.

ТЕЛЕЦ

Емоциите през август, които инатливата ви и емоционална нагласа трудно успява да овладява, са причина да се заемете с начинания, които са обречени на провал, който не сте способни да избегнете, но ще търсите виновник встрани. Вместо да страдате заради професионални провали, се заемете да приключите изостаналите задачи, за да не си заслужите наказание, което ще срине вашето его, и неприятни разговори с делови партньори или началници. Тези от вас, които работят в среда, която не ги възприема, да приключат с тегнещите им отношения, за да разчистят живота си за новите познанства и перспективна възможност за работа още през следващия месец. Трудности очаквайте на 4, 13, 22, 31 август. Делови разговори провеждайте със засилено внимание на 16, 17 и 25 август. Компромисно може да подпишете договорите си на 16, 17, 25, 26 август, но ви съветвам при възможност да отложите подписването за следващия месец.

За деловите срещи и коктейли изберете дрехи с червен и виолетов цвят с бижу от ахат и халцедон.

БЛИЗНАЦИ

През целия месец мечтаете за начинания, но подхождайте към тях с разум, без прибързаност. Тези от вас, които имат намерение да правят инвестиции, да оценят своите финансови възможности. Прибързани решения, които не са обмислени добре и са свързани с участие във ваши или чужди проекти, може да ви донесат неочаквани загуби. По-добре е отказ от вложенията, колкото и да са мамещи за вас и да ви уверяват, че няма как да не си върнете парите неколкократно. Не е изключено зад привидната почтеност и стабилност на омайващите ви партньори да се спотайват измамници, които няма да разпознаете заради обичайната ви прибързаност и разсеяност при разговорите. Осъзнаете ли, че сте измамени, ще се почувствате наранени и светкавично ще прекратите създадените делови отношения, но какво от това, след като сте на загуба. Трудните ви дни са 3, 12, 21, 30 август. Дните, в които ви съветвам да преговаряте, са 6, 24, 25 август. Подходящи да подпишете договори са 7 и 25 август.

За деловите срещи и коктейли изберете дрехи с вишнев и черен цвят и бижу с рубин, дори синтетичен, и пирит.

РАК

Месецът изисква да си наложите умереност, такт и търпение, особено при напрежението, което ви създават, ако работите в държавната администрация или вече продавате учебници и помагала втора ръка за предстоящата учебна година. Не бъдете напористи и прибързани. При делови срещи и разговори умението да изслушвате е задължително, ако искате да постигнете целите си. Бъдете отговорни към започнатите преди време служебни задачи и дадените обещания и не се опитвайте да ги отлагате. Ще си навредите. Изяснете отношенията си с вашите подчинени, ако сте ги обтегнали по ваша вина, или ги уволнете, ако не си вършат работата. Трудностите ви спохождат на 2, 11, 20, 29 август. Успехът е с вас, ако разговаряте по най-важните си делови теми на 5, 14 и 24 август, а договорите си подпишете на 6 и 24 август.

За деловите срещи и коктейли изберете дрехи с виолетов и сив цвят и бижу с черна перла и опал.

ЛЪВ

Август ви поднася възможност за запознанства, но бъдете внимателни и предпазливи! Не показвайте веднага знанията, уменията и интелекта си, не споделяйте плановете си и не обещавайте инвестиции. Обмислете намерението си да развивате свой бизнес, да създадете своя фирма, стига и личният ви хороскоп да позволява да поставите началото на нова дейност. Критиката, която сте готови да отправяте, упреците, насочени без причина към вашите колеги или делови партньори, са повод да развалите отношенията си с тях, особено с по-чувствителните, но ако пожелаете, може бързо да ги оправите. Все пак е във ваша полза, вместо да се стига до конфликти, да сте почтени и умерени. Трудните ви дни са 1, 10, 19, 28 август. Делови срещи проведете на 4, 13, 22, 23 август, а договорите подпишете на 5 и 14 август.

За деловите срещи и коктейли изберете дрехи със светлозелен цвят и бижу с топаз.

ДЕВА

Август е месец на трудности, които властват и в деловите отношения, но не са свързани с вас самите, а с неочаквани странични фактори. Не се изкушавайте от начинания, особено ако са ви предложени отстрани, а се отдайте на рутинните си занимания. Не бива да плащате делови обеди или вечери, защото след това трудно ще възстановите похарчените пари. По-добре си наложете финансови ограничения. Забравете за промени и пътувания, ако не са неотложни, защото няма да ви донесат очакваното доволство. Трудните ви дни са 9, 18, 27 август. Въпреки че месецът не е добър за преговори, компромисно може да ги планирате и проведете на 3, 12, 21, 30 август. Договорите подпишете при необходимост и на ваша отговорност на 4, 13, август, но е по-добре да отложите полагането на подписа за следващия месец.

За деловите срещи и коктейли изберете дрехи с виолетов и зелен цвят и бижу с нефрит и амазонит.

ВЕЗНИ

Само ако осъзнаете вашите преки отговорности през август, ви препоръчвам да организирате задгранични пътувания, в които дори може да съчетаете полезното с приятното. Пазете се от финансови загуби, които може да се стоварят върху вас неочаквано заради доверяване на хора, които отдавна ви канят на работа, но всъщност целят провала ви, като не спазят обещаните условия. Щедростта ви е във ваша вреда, а отказа, който давате при искане на пари, поднесете без агресия и надменност. Пътувайте и се срещнете с настоящи и бъдещи делови партньори. Колегите ви може да ви критикуват злостно, но не бива да обръщате внимание. Трудните ви дни са 8, 17, 26 август. Ако се налага да провеждате важни разговори, свързани с работата ви, сторете го на 11, 20, 29 август. За подписване на най-важните договори изберете 3, 12, 21 август.

За деловите срещи и коктейли изберете дрехи в червен цвят. Бижутата да са с червен яспис.

СКОРПИОН

През август е от значение да не се впускате в начинания, а да стабилизирате постигнатото. Единствено при неотложна необходимост, може да поставите внимателно и без прибързаност ново начало, но с планиран скорошен край, а не свързан с глобална дейност. В никакъв случай не пропускайте възможността да застанете стабилно и да съхраните заеманата обществена и професионална позиция, от която ще е грешка да се отказвате заради нещо по-голямо и примамливо, но химерично. Ако недоразумение на вашето работно място ви пречи на работата, изяснете го и се извинете. Не ви съветвам да уволнявате ваши подчинени заради внезапно обзелия ви гняв при нечий пропуск. Трудности ви следват на 7, 161 25 август. Провеждайте без агресия делови разговори на 10, 19 и 28 август. Договори подпишете на 11, 20, 28 август.

За деловите срещи и коктейли изберете дрехи в пурпурночервен цвят с бижу от нефрит.

СТРЕЛЕЦ

През август се налага да направите анализ на деловите и колегиалните си отношенията, както и на всичко, което сте постигнали до този момент. Важно изискване на месеца е да сте наясно и с финансите си. Преценете дали сте в хармония с вашите делови партньорства, със създадените стари и как ще се сработите с новите, все още в прощъпалника си, отношения. Не бива да сте агресивно нападателни и да спорите, а също и да се противопоставяте, особено ако не сте на ръководна позиция. След това можете да проведете разговори, за да внесете яснота в случващото се. Съветвам ви да не инвестирате в странични проекти, а също така да не уговаряте кредити. Трудности очаквайте на 6, 15, 24 август. Проведете делови разговори на 18 и 27 август. Датите за подписване на договори са 10, 19, 28 август.

За деловите срещи и коктейли изберете сребристи цветове във всичките нюанси с бижу от брилянт или планински кристал.

КОЗИРОГ

През август имате подкрепата на Съдбата да печелите добре, но преди това се налага да проверите финансовото си състояние и да прецените с какви доходоносни задачи да се заемете, за да не хвърлите парите си на вятъра. Може да обмислите възможностите за инвестиции, но внимателно и без прибързаност. Не се изкушавайте заради очаквани добри приходи, които не са ви гарантирани, да давате заеми и внимавайте с разходите. Не допускайте намеса в работата си на странични хора, които любопитстват. Не споделяйте плановете си за месеца и дори до края на годината, за да не ви блокират. Трудности не са изключени на 5, 14, 23 август. Проведете най-важните си делови разговори на 17 и 26 август. Договорите ви съветвам да подпишете на 18 и 27 август.

За деловите срещи и коктейли изберете розови и светлосини цветове на своите дрехи с бижу с розов мрамор.

ВОДОЛЕЙ

Емоциите през август, които емоционалната ви нагласа трудно успява да овладява, са причина да се заемете с начинания, които са обречени на провал, но за да се оправдаете ще търсите виновник встрани. Вместо да страдате заради професионални провали, приключите изостаналите задачи, за да не си заслужите наказание, което ще срине вашето его и ще бъдете унизени заради иронията на колегите ви. Ако работите в съдружие, очаквайте неприятни разговори с деловите партньори. Тези от вас, които работят в среда, която не ги възприема, да приключат с тегнещите им отношения, за да разчистят живота си за новите познанства и перспективна възможност за работа още през следващия месец. Трудности очаквайте на 4, 13, 22, 31 август. Делови разговори провеждайте със засилено внимание на 16, 17 и 25 август. Компромисно може да подпишете договорите си на 16, 17, 25, 26 август, но ви съветвам при възможност да отложите подписването за следващия месец.

За деловите срещи и коктейли изберете индиговосин цвят на облеклото си или поне на негов аксесоар с бижу от тигрово око.

РИБИ

През целия месец планирате начинания, но подхождайте към тях с разум, без емоция. Тези от вас, които имат намерение да правят инвестиции, да оценят своите финансови възможности, които може изненадващо да се окажат различни от очакваното. Прибързани решения, които не са обмислени добре и са свързани с участие във ваши или чужди проекти, може да ви донесат неочаквани загуби. По-добре е да се откажете от вложенията, колкото и да са примамливи за вас и да ви уверяват, че няма как да не си върнете парите неколкократно. Не е изключено зад привидната почтеност и стабилност на грабналите вашето внимание партньори да се спотайват измамници, които няма да разпознаете заради обичайната ви емоционалност и разсеяност при разговорите. Осъзнаете ли, че сте измамени, ще се почувствате наранени и светкавично ще прекратите създадените делови отношения, но какво от това, след като сте на загуба. Трудните ви дни са 3, 12, 21, 30 август. Дните, в които ви съветвам да преговаряте, са 6, 24, 25 август. Подходящи да подпишете договори са 7 и 25 август.

За деловите срещи и коктейли изберете тъмносин и вишнев цвят и бижу с аметист и тюркоаз.

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