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Жега, суша, зной. Природата е обезсилена от изгарящите слънчеви лъчи. Хората също, но животът – личен, професионален и социален, допълнително е повлиян от четири ретроградни планети – Сатурн, Нептун, Плутон, Хирон, разделени по двойки. Сатурн и Хирон градят, Нептун и Плутон рушат.

Време е за ново начало, но мнозина са лениви, а трябва да са работливи, за да заслужат обещаваните, но не гарантирани приходи от планетите. Вглъбени в себе си и в собственото си добруване, ще забравим потребностите на другите или ще се опитваме да им наложим нашите разбирания, за да извлечем полза и за себе си. Този егоизъм води към приключване на лични и делови отношения. През август, особено в първата му половина, ще ни владеят променливи чувства. Длъжни сме да се подложим на себеанализ и самооценка. Хората, които са силно свързани с традициите, рискуват през този месец да се затворят в свят, в който няма да се чувстват добре. Не е изключено в годината на Слънцето да се изявят рязко и неочаквано проблеми, породени от прикривани потискащи ни комплекси, създадени в детските години. Време е да извършим промяна в себе си и да променим към по-добро живота си, но задачата ни се струва почти непосилна, защото ще се страхуваме както от неясното бъдеще, така и от възможността да поемем отговорност за действията си. Трябва да надмогнем страховете, за да не се капсулираме в неподходяща среда и да не загубим и най-малкия шанс да станем такива, каквито се виждаме в мечтите си.

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