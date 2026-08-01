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1 АВГУСТ – СЪБОТА

Луната е в Риби.

Залязва в 09.01. Изгрява в 22.07 ч.

Фаза – последна четвърт

Лунният ден преминава от 18-и в 19-и с изгрева й.

Управител на деня е Сатурн.

Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Прибързаността е забранена. Денят е благоприятен за пътуване и туризъм, но не из планините. Ще намерите бързо решение на стари проблеми, ако сте родени в Скорпион, Телец и Козирог.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в храната си разнообразни ястия от растителни продукти. Хапвайте си пчелен мед, който ще ви зареди със сили. Не купувайте нищо за дома освен хранителни продукти.

2 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Риби в Овен в 20.37 ч.

Залязва в 10.08 ч. Изгрява в 22.27 ч.

Фаза – последна четвърт

Лунният ден преминава от 19-и в 20-и с изгрева й.

Управител на деня е Слънцето.

Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ако сте родени в Рак, Козирог и Везни, се възползвайте от съветите на компетентни хора. Бъдете по-търпеливи, ако сте родени във Везни и Рак. Девизът на деня е „Умереност, спокойствие, ред“.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Не се разхождайте по тъмни или слабо осветени улици и местности. Денят е подходящ да направите планирани покупки на домакински уреди и кухненски прибори, особено ако сте родени в Овен, Близнаци, Стрелец и Лъв.

3 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Овен.

Залязва в 11.16 ч. Изгрява в 22.47 ч.

Фаза – последна четвърт

Лунният ден преминава от 20-и в 21-и с изгрева й.

Управител на деня е Луната.

Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Бартерни сделки с кратък срок на изпълнение да направят Близнаците и Лъвът. Възможни са неочаквани делови пътувания за установяване на партньорски отношения. Съветвам ви да отложите срещите и преговорите, дори в неформална обстановка, особено ако сте родени в Козирог, Овен, Рак и Везни.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: В менюто за деня включете храна, засилваща мозъчната дейност: мед и орехи, ако се занимавате предимно с интелектуален труд. Планирайте кратко пътуване или дори разходка сред природата или в парка. Спортувайте, особено ако сте родени в Стрелец, Лъв, Водолей и Овен.

4 АВГУСТ – ВТОРНИК

Луната е в Овен.

Залязва в 12.26 ч. Изгрява в 23.10 ч.

Фаза - последна четвърт

Лунният ден преминава от 21-и в 22-и с изгрева й.

Управител на деня е Марс.

Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Хармонизирайте деловите и партньорските отношения. Проявете предпазливост и предвидливост на работното място, ако сте родени в Рак, Везни и Козирог. За Стрелеца и Водолея са възможни неочаквани придобивки.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: За добра прозрачност на стъклата при миене на прозорците използвайте изпробван метод, като капнете във водата малко спирт. По-добре си останете у дома със семейството, особено ако сте родени в Овен, Везни и Козирог и е възможно да ползвате ден отпуск.

5 АВГУСТ – СРЯДА

Луната преминава от Овен Телец в 02.32 ч.

Залязва в 13.40 ч. Изгрява 23.38 ч.

Фаза – последна четвърт.

Лунният ден преминава от 22-и в 23-и с изгрева й.

Управител на деня е Меркурий.

Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Обогатете се с нови, полезни знания. Завършете вече започнати занимания, без родените в Риби. Добри приходи от овощарство, отглеждане на цветя, градинарство и животновъдство ще имат родените в Телец, Козирог и Рак.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Почистете дома си, ако сте родени в Телец, Дева и Рак. Позволете си обилна и разнообразна храна, особено ако сте родени в Телец.

6 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е в Телец.

Залязва в 14.56 ч. Не изгрява.

Фаза – последна четвърт.

Лунният ден продължава да бъде 23-и.

Управител на деня е Юпитер.

Цветовете на деня са вишневият и червеният.

Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Бъдете уравновесени, стабилни в чувствата и мислите, делата и постъпките си. Разрешете жилищни проблеми, ако сте родени в Рак, Дева и Козирог. Разносната търговия ще ви донесе добра печалба, ако сте родени в Телец, Рак, Дева и Риби.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Жените реагират особено на всичко. Агресията, вътрешното напрежение, затрудненото общуване, грешки във взимането на решения изискват да сте особено внимателни.

7 АВГУСТ – ПЕТЪК

Луната преминава от Телец в Близнаци в 06.08 ч.

Изгрява в 00.12 ч. Залязва в 16.13 ч.

Фаза – пълнолуние.

Лунният ден преминава от 23-и в 24-и с изгрева й.

Управител на деня е Венера.

Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Заемете се с деловите си задължения без оправданието, че не ви се работи Не подписвайте финансови и банкови документи, ако се колебаете дали съдържанието не крие уловки във ваша вреда. Четете дребните букви. Категорично откажете предложенията за инвестиции.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: В семейството въдворете спокойствие. Пригответе си вкусна вечеря и поканете приятели. Обновете гардероба си. Не съжалявайте, че се разделяте с ненужните ви вече дрехи.

8 АВГУСТ – СЪБОТА

Луната е в Близнаци.

Изгрява в 00.57ч. Залязва в 17.26 ч.

Фаза – последна четвърт.

Лунният ден преминава от 24-и в 25-и с изгрева й.

Управител на деня е Сатурн.

Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Отложете всичките си делови срещи, дори и да са в най-приятната неформална обстановка. Отхвърлете писмената работа и служебната кореспонденция. Обогатете се с нови знания, ако сте родени във Везни, Овен и Водолей. Всички с изключение на родените в Стрелец ще успеят да видят отстрани важна за тях ситуация и да си изяснят своето поведение и бъдещи действия.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Днес най-сетне ще намерите време да зашиете отдавна скъсана любима дреха, която отказвате да изхвърлите.

9 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Близнаци в Рак в 07.46 ч.

Изгрява в 01.55 ч. Залязва в 18.30 ч.

Фаза – последна четвърт.

Лунният ден преминава от 25-и в 26-и с изгрева й.

Управител на деня е Слънцето.

Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Използвайте деня за кратко пътуване съчетаващо полезното с приятното, ако сте родени в Стрелец и Близнаци. Изгодно предложение за работа ще получат родените в Близнаци, но да не бързат, доволни от условията, да го подписват в предстоящата седмица.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Храната ви да съдържа повече хляб, по-малко месо и повече риба, за да увеличите хемоглобина в кръвта. Консултация с лекар ще ви помогне да разрешите проблеми със здравето си.

10 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Рак.

Изгрява в 03.06 ч. Залязва в 19.21 ч.

Фаза – новолуние.

Лунният ден преминава от 26-и в 27-и с изгрева й.

Управител на деня е Луната.

Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ще имате успех, ако се занимавате с производство на петролни продукти и морски транспорт, особено ако сте родени в Риби, Дева и Скорпион.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Храната ви днес трябва да се състои от растителни продукти, които се услаждат на вашите близки и приятели. Денят е благоприятен за стабилизиране на роднинските отношения. Намерете време за среща и разговор. Поканете си гости.

11 АВГУСТ – ВТОРНИК

Луната преминава от Рак в Лъв в 11.39 ч.

Изгрява в 04.25 ч. Залязва в 20.00 ч

Фаза – новолуние.

Лунният ден преминава от 27-и в 28-и с изгрева й.

Управител на деня е Марс.

Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Добрите приходи са за хората, които се занимават с търговия на недвижими имоти, особено ако са родени в Близнаци, Рак и Дева. Ако сте родени в Телец, сделките са изключително печеливши. Денят е подходящ да подберете нови служители за фирмата си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в менюто си направени от вас сладкиш и плодова торта, особено ако сте родени в Скорпион, Водолей и Телец. Ще се услади и на семейството ви, и на гостите, които може да ви посетят неочаквано, и няма да остане нищичко за следващия ден.

12 АВГУСТ –СРЯДА

Луната е в Лъв.

Изгрява в 05.46 ч. Залязва в 20.31 ч.

Фаза – новолуние, което настъпва в 19.36.33 ч.

Пълно Слънчето затъмнение 20.45.46 ч., невидимо от България.

Лунният ден преминава от 28-и в 29-и с изгрева й.

Управител на деня е Меркурий.

Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Планетите подкрепят всички почтени дейности, особено за родените в Овен, Лъв и Стрелец. Възможни са неочаквани и непланирани разходи при родените във Везни и Лъв. Бъдете смели и решителни, за да защитите правата си, ако сте родени в Овен, Стрелец и Везни.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Не произнасяйте излишни думи и не се повтаряйте. Неочаквано посещение на приятели и колеги може да наруши спокойствието ви у дома, ако сте родени във Водолей.

13 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Лъв в Дева в 10.19 ч.

Изгрява в 07.06 ч. Залязва в 20.57 ч.

Фаза – новолуние.

Лунният ден преминава от 29-и в 30-и с изгрева й и в 1-и с настъпване на новолунието.

Управител на деня е Юпитер.

Цветовете на деня са вишневият и червеният.

Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Възможно е да ви измамят. Не взимайте заеми и не връщайте пари. Търговците ще се радват на отлични приходи, ако занижат цените на стоките си в днешния ден.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Работете у дома, ако се занимавате с творческа работа. Прегледайте гардероба си и въведете ред. Жените да задоволят потребностите си от козметика, бижута и подаръци, с разум все пак.

14 АВГУСТ – ПЕТЪК

Луната е в Дева.

Изгрява в 08.22 ч. Залязва в 21.19 ч.

Фаза – новолуние.

Лунният ден преминава от 1-и във 2-и с изгрева й.

Управител на деня е Венера.

Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Успешни разговори за спонсорство могат да водят родените в Скорпион, Козирог, Дева и Телец. Да проверят личното и деловото си счетоводство всички с изключение на родените в Риби.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пазете се от тъмнината и не се разхождайте, когато падне мрак. Днес са особено вкусни приготвените у дома продукти и сметана. Възпитанието и обучението на кучето или даже на котката дават отлични резултати. Ще ви чуят и разберат... а и вие ще разберете какво ви казват. Поправете повредената домакинска техника или повикайте майстор.

15 АВГУСТ – СЪБОТА

Луната преминава от Дева във Везни в 14.20 ч.

Изгрява в 09.34 ч. Залязва в 21.40 ч.

Фаза – първа четвърт

Лунният ден преминава от 2-и в 3-и с изгрева й.

Управител на деня е Сатурн.

Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Успех във взимането на изпити ще имат родените в Близнаци, Дева, Козирог и Водолей. Денят е благоприятен за подготовка на лекции, реферати, доклади, предимно за родените в Близнаци, Везни и Козирог.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са симпатични и сърдечни, ще виждат много надалеч в бъдещето. Ще развият окултни способности. Ще са добри гадатели, учени, астролози.

16 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ

Луната е във Везни

Изгрява в 10.44 ч. Залязва в 22.01 ч.

Фаза – първа четвърт

Лунният ден преминава от 3-и в 4-и с изгрева й.

Управител на деня е Слънцето.

Цветове – оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят дава шанс за обещаващи делови и приятелски познанства на родените в Близнаци и Лъв. Желанието да бягате от отговорност може да доведе до конфликти, ако сте родени в Козирог и Рак. Мебелите, купени днес, ще ви служат дълги години.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: За да сте с високо самочувствие и да съхраните доброто си настроение, избягвайте крайностите в удоволствията и яденето. Почивайте си или пътувайте, без родените в Козирог и Рак.

17 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната реминава от Везни в Скорпион в 21.46 ч.

Залязва в 11.52 ч. Изгрява 22.23 ч.

Фаза – първа четвърт.

Лунният ден преминава от 4-и в 5-и с изгрева й.

Управител на деня е Луната.

Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не опитвайте да положите началото на нещо ново. Завършете започнатото или това, за което не ви е достигнало времето. За Овена и Стрелеца ще бъде резултатна индивидуалната работа. Откажете предложенията за работа в съдружие.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Без съжаление може да се избавите от старите и ненужни вещи, да ги подарите, ако са годни за употреба, а също да поправите и приведете в ред всичко, което ползвате. Изслушайте внимателно проблемите на децата си и им дайте насоки за тяхното преодоляване. При родените във Везни и Телец е позволено да отстъпят от навиците и принципите си без угризения на съвестта.

18 АВГУСТ – ВТОРНИК

Луната е в Скорпион.

Изгрява в 13.00 ч. Залязва в 22.48 ч.

Фаза – първа четвърт

Лунният ден преминава от 5-и в 6-и с изгрева й.

Управител на деня е Марс.

Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Възползвайте се от различни източници на информация, които ще ви помогнат при взимане на важни решения и разрешаването на наболели проблеми. Приведете в ред финансовите си документи. Бъдете дипломатични в общуването с колегите си, особено ако сте родени в Телец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пригответе си меню с изискани ястия. Поправете повредените дрехи и вещи в дома си. Покупка на домашни любимци днес могат да направят родените в Телец и Скорпион, ако такова е общото семейно решение.

19 АВГУСТ – СРЯДА

Луната е в Скорпион.

Изгрява в 14.07 ч. Залязва в 23.17 ч.

Фаза – първа четвърт

Лунният ден преминава от 6-и в 7-и с изгрева й.

Управител на деня е Меркурий.

Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е критичен в делово отношение. Нежелателни са пътуванията, разрешаването на важни въпроси и провеждането на делови разговори. Изключението е за родените в Овен, Стрелец, Водолей и Везни, които може да провеждат задгранични срещи и разговори. Във всичко се ползвайте от съветите на компетентни хора, особено ако сте родени в Рак, Близнаци и Стрелец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в менюто си топла гозба от бобови растения. Денят е благоприятен за начало на семейни задгранични пътувания.

20 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 08.30 ч

Изгрява в 15.11 ч. Залязва в 23.52 ч.

Фаза – първа четвърт.

Лунният ден преминава от 7-и в 8-и с изгрева й.

Цветовете на деня са вишневият и червеният.

Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Всички договори, сключени в този ден, са несигурни и водещи към загуби. Удовлетворение ще ви донесат далечни пътувания, особено ако сте родени във Водолей и Лъв. Денят е добър за изследователска работа, преди всичко за родените в Скорпион и Стрелец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: При необходимост може да дадете краткосрочен заем, но само ако не сте родени в Близнаци и Дева. Денят е идеален за занимания със спорт. Проведете належащи семейни разговори, ако сте родени в Стрелец, Овен и Лъв.

21 АВГУСТ – ПЕТЪК

Луната е в Стрелец.

Изгрява в 16.12 ч. Не залязва.

Фаза – първа четвърт.

Лунният ден преминава от 8-и в 9-и с изгрева й.

Управител на деня е Венера.

Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Родените в Стрелец може да имат отлични приходи от самостоятелна дейност. Денят е благоприятен за строителство и архитектурно творчество. Склонни сте към пристрастна оценка, която ще доведе до пропуски и грешки и ще се превърне в повод за сериозни проблеми в деловите отношения.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Вечерта си позволете, стига да искате, обилно хапване. Денят е идеален за избор на нов стил в поведението. Пазете се от преумора. Избягвайте напрежението. Проявете разбиране към другите хора.

22 АВГУСТ – СЪБОТА

Луната преминава от Стрелец в Козирог в20.59 ч.

Залязва в 00.35 ч. Изгрява в 17.06 ч.

Фаза – първа четвърт.

Лунният ден преминава от 9-и в 10-и с изгрева й.

Управител на деня е Сатурн.

Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Възможно е да ви измамят. Не взимайте заеми и не връщайте пари. Търговците ще се радват на отлични приходи, ако занижат цените на стоките си в днешния ден.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ценните съвети на вашите партньори ще ви предупредят за предстоящи неприятности и ще ви защитят от недоброжелатели. Може с успех да хармонизирате семейните отношения.

23 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Козирог.

Залязва в 01.27 ч. Изгрява в 17.52 ч.

Фаза – първа четвърт.

Лунният ден преминава от 10-и в 11-и с изгрева й.

Управител на деня е Слънцето.

Цветовете са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е благоприятен за селскостопанска работа, строителна и минна дейност. Подобряване на материалното положение да очакват представителите на въздушните и водните знаци.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Прескочете в днешния ден задължителните семейни задължения – чистене и пазаруване, ако сте родени в Близнаци и Дева. Може да ушиете или да си купите дреха. Избягвайте преумората и напрегнатата работа. Проявете разбиране към проблемите на хората, с които живеете.

24 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Козирог.

Залязва в 02.25 ч. Изгрява в 18.31 ч.

Фаза – първа четвърт.

Лунният ден преминава от 11-и в 12-и с изгрева й.

Управител на деня е Луната.

Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: При благоприятно стечение на обстоятелствата ще завоювате триумф. Съвместната работа ви носи удовлетворение. Стрелецът и Водолеят се радват на неочаквани приходи от непредвиден източник.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Съветвам ви да се захванете сериозно с обогатяване със знания. Изчистете дома си. Водолеят може да си позволи ястия с люти подправки, дори и да не му харесват, за да угоди на хората, които го черпят, особено ако иска да им се хареса.

25 АВГУСТ – ВТОРНИК

Луната преминава от Козирог във Водолей в 00.01 ч.

Залязва в 03.29 ч. Изгрява в 19.03 ч.

Фаза – първа четвърт.

Лунният ден преминава от 12-и в 13-и с изгрева й.

Управител на деня е Марс.

Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не пропускайте възможността да поставите началото на нови задачи, които ще ви донесат признание до края на годината.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят е подходящ за трупане на нови знания, изхвърляне на непотребни вещи и цялостно почистване на жилището.

26 АВГУСТ – СРЯДА

Луната е във Водолей.

Залязва в 04.35 ч. Изгрява в 19.29 ч.

Фаза – пълнолуние.

Лунният ден преминава от 13-и в 14-и с изгрева й.

Управител на деня е Меркурий.

Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Яснотата на идеите и перспективите ще ви позволи да направите дългосрочните си планове, ако сте родени във Водолей и Лъв. Ще имате завидна печалба при търговия с интелектуални продукти.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ще направите неочаквана покупка за дома. Почистете мебелите с влажна кърпа. Подредете дома си, ако сте родени във Везни, Овен и Стрелец.

27 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Водолей в Риби в 19.04 ч.

Залязва в 05.43 ч. Изгрява в 19.52 ч.

Фаза – пълнолуние.

Лунният ден преминава от 14-и в 15-и с изгрева й.

Цветовете на деня са вишневият и червеният.

Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Внимавайте и гледайте безпристрастно на света. Не позволявайте на фантазията да вземе връх над вашия разум. Успехът е за търговците на риба и рибни консерви. Склонността да се самозаблуждавате може да ви тласне в дълбока пропаст, от която трудно ще излезете. Бъдете предпазливи във всяко отношение, ако сте родени в Близнаци, Стрелец и Дева.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Задоволете капризите на вашите близки и напазарувайте това, което им харесва. Дори да сте на свой хранителен режим, нямате право да изтезавате и тях.

28 АВГУСТ – ПЕТЪК

Луната е в Риби.

Залязва в 06.50 ч. Изгрява в 20.13 ч.

Фаза – пълнолуние което настъпва в 06.18.20 ч

Частично Лунно затъмнение в 06.12.45 ч.

Лунният ден преминава от 15-и в 16-и с изгрева й.

Управител на деня е Венера.

Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Поставете началото на делово сътрудничество и партньорство. Посетете прием, на който ще се запознаете с хора от висшите среди. Успех в работата си ще имат родените в Близнаци, Везни и Водолей. Промяната на средата ще окаже влияние върху личния живот на родените във Водолей, Близнаци, Везни и Овен.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Родените в Скорпион, Лъв, Водолей и Телец да си почиват сред семейството. Родените в Овен, Везни и Водолей имат шанса при желание да възстановят хармонията в семейните отношения.

29 АВГУСТ – СЪБОТА

Луната е в Риби.

Залязва в 07.58 ч. Изгрява в 20.33 ч.

Фаза – пълнолуние.

Лунният ден преминава от 16-и в 17-и с изгрева й.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Пазете се от измами и лукавство както от страна на хората от обкръжението си, така и в собствените ви действия. За родените в Овен, Козирог и Везни са неблагоприятни сериозните промени от всякакво естество.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Използвайте в храната у дома повече продукти със съдържание на калий – боб, спанак, печени картофи, сушени кайсии, тиквички и тиква, риба, авокадо, печурки. Не проявявайте излишна опека върху членове от семейството си, ако сте родени в Козирог, Лъв, Везни и Овен.

30 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Риби в Овен в 02.38 ч.

Залязва в 09.07 ч. Изгрява в 20.53 ч.

Фаза – пълнолуние.

Лунният ден преминава от 17-и в 18-и с изгрева й.

Управител на деня е Слънцето.

Цветовете са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Приходи в областта на недвижимите имоти ще имат родените в Телец, Близнаци, Риби и Дева. Родените в Риби, Дева и Скорпион ще бъдат удовлетворени от постигнатото, ако се занимават с морски транспорт.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Храната в дома ви трябва да е не само вкусно приготвена, а и да се състои от растителни продукти. Родените в Риби, Рак и Скорпион могат да се подложат на автотренинг за развитие на екстрасензорни способности.

31 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Овен.

Залязва в 10.17 ч. Изгрява в 21.16 ч.

Фаза – последна четвърт

Лунният ден преминава от 18-и в 19-и с изгрева й.

Управител на деня е Луната.

Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Възможно е да ви измамят. Не взимайте заеми и не връщайте пари. Търговците ще се радват на отлични приходи, ако занижат цените на стоките си в днешния ден.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ценните съвети на вашите партньори ще ви предупредят за предстоящи неприятности и ще ви защитят от недоброжелатели. Може с успех да хармонизирате семейните отношения.

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