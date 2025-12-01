Статията е написана приживе от нашата скъпа Светлана Тилкова-Алена

1

Всички, за които личната година е с вибрация 1, ще са принудени да се примирят с труден месец декември, повлиян от вибрация 4. Важно е да бъдете честни и към околните и към самите себе си, да внимавате с думите и действията си заради изискването на годината с вибрация 9 и управител Марс. С лъжа или с фантазии, граничещи с лъжа, няма да се скриете от трудностите и проблемите, напротив, ще ги усложните.

На 1, 10, 19, 28 декември осъществете набелязаните промени и пътувания. Не карайте с превишена скорост. Най-добре изобщо не сядайте зад волана. 2, 11, 20, 29 декември са дни за предварително планирани действия. Стабилизирайте отношенията си с колегите, приятелите и у дома. Ако имате да провеждате разговори, направете го на 3, 12, 21, 30 декември. Идеите ви ще бъдат приети от ръководството и от деловите ви партньори. В материално отношение не пропускайте доходи, дори и ако идват чрез допълнителна работа. Очаквайте постъпления на 4, 13, 22 и дори на 31 декември. Не взимайте и не давайте заем в тези дни. На 5, 14, 23 декември емоцията, предимно негативна, е водеща. По-добре си останете у дома. Ако не е възможно – мълчаливо си вършете работата. Сложете си цип на устата. Начинанията са забранени, защото са подвластни на емоционални, а не на рационални решения. Дори и в този нелек месец имате своите добри дни. А ново начало, но след добро обмисляне и в никой случай за нещо голямо и важно, а планирано само за дните на месеца, поставете на 6, 15, 24 декември. На 7, 16, 25 декември не бъдете прибързани и за нищо на света не се опитвайте да надскочите себе си. Бъдете търпеливи и успехът ще ви споходи. Подходящи за познанства, срещи и разговори са 8, 17, 26 декември. Особено напрегнати са 9, 18, 27 декември. Не се отказвайте от започнатото, ще си докарате проблеми, а някои и предновогодишно уволнение. Ако ви предстои започване на нова работа, ви съветвам да изчакате следващия месец, за да си спестите неразбирателство с колектива, проблеми, напускане или уволнение.

2

Вашата лична година с вибрация 2 ви дарява с вибрация 5 в последния месец от годината на Марс. Декември е месецът ви на глобална положителна промяна. Не го пропилявайте в бездействие, за да не превърнете позитивната в негативна промяна, която ще повлиява живота ви през следващите девет месеца. Нека пътят към вашите цели се основава на почтени отношения и спазване на дадените обещания. Потискайте импулсивните си действия.

На 1, 10, 19, 28 декември се радвате на стабилни дни, без шанс за внезапни промени, но пък даващи гаранция, че ако има проблеми в семейството, успешно ще ги разрешите. Хармонията в отношенията е лесно постижима. Мнението ви ще възприемат на 2, 11, 20, 29 декември. Дните са добри, за да подписвате важни документи, както и за обогатяване с нови знания. На 3, 12, 21, 30 декември очаквайте приходи. Не отказвайте, ако ви помолят да свършите работата на някой друг. Жестът ви ще бъде оценен. Не взимайте и не давайте заем. На 4, 13, 22, 31 декември емоцията ви е готова да бликне заради видимото ви нежелание да се подчините и да премълчавате – изискване, наложено от годината. Овладейте склонността си да избухвате, особено ако сте родени в Овен или Стрелец. От нищо може да съсипете новогодишните си празници и отпуска, а някои от родените в огнените знаци ще имат и среща със закона. Дните, подходящи за ново начало, са 5, 14, 23 декември. Преди да го поставите, отново премислете добре. Прибързаността не е желателна на 6, 15 и 24 декември, защото ще блокирате сами добрите перспективи в опита си да ги достигнете по-бързо. Промяната трябва да е постепенна! Не пропускайте шансовете си за нови запознанства на 7, 16, 25 декември. Не се доверявайте от първата среща, не се хвалете с постиженията си. Не ласкайте егото си колко сте неотразими, за да не бъдете използвани и забравени. Дните, в които трудностите са много и сякаш непреодолими, са 8, 17, 26 декември. Начинанията са забранени. Съвпадащи с вибрацията на месеца са дните 9, 18, 27 декември. Не се издигайте много високо над земята, за да не се стоварите неочаквано и болезнено. Пристъпвайте към промените предпазливо, за да не превърнете положителните промени в отрицателни.

3

Личната ви година е с вибрация 3, а вие ще се наслаждават на първите резултати от започнатото в предишния месец, стига да сте направили верните крачки, защото декември с вибрация 6 изисква да стабилизирате постигнатото, като се съобразявате с годината на Марс, стимулираща обмислените промени, умереността в думите, а наказваща агресията и импулсивността. Не предприемайте важни начинания, ще завършат с провал, дори и да започнат обещаващо. Отдайте се на рутинните си задължения в последния месец от годината на Марс.

Ако искате да изгладите недоразуменията и да се справите със стари проблеми, направете го на 1, 10, 19, 28 декември. Говорете прямо с хората, с които взаимно сте се наранили. Думите ви ще бъдат разбрани правилно. На работното място идеите ви също ще са приети. Разчитайте на финансови постъпления на 2, 11, 20, 29 декември. Не харчете неразумно парите, които Съдбата ви поднася. Скоро ще ви трябват и ще търсите заеми. Особено чувствителни сте на 3, 12, 21, 30 декември – не се карайте с никого. По-избухливи ще са родените в огнените знаци. Не проявявайте агресия към околните заради собствените си проблеми. Съсипете ли отношения, трудно ще ги възстановите, освен ако това не е вашата цел. Дните, подходящи за малки нововъведения, са 4, 13, 22 и дори 31 декември. Все пак помислете добре дали си заслужава да ги започнете, ако няма да успеете да ги завършите в месеца. В този случай е по-добре да ги отложите за следващия месец. На 5, 14 и 23 декември се оставете на течението. Подчинете се на Съдбата си и си сложете цип на устата. Всяка изречена от вас дума ще е във ваша вреда. На 6, 15, 24 декември дните са добри за организиране на срещи, за искане на помощ. Не се колебайте да потърсите старите си приятели, с които пътищата ви се разделиха. Не пропускайте шанса да създадете нови познанства. Естествено, ще имате трудните си дни на 7, 16, 25 декември. Не започвайте нищо ново и ще се справите. Пътуванията и промените осъществете на 8, 17, 26 декември. Ако сте зад волана, бъдете предпазливи, най-добре е друг да шофира. На 9, 18 и 27 декември постигнете стабилност и най-вече хармония в отношенията.

4

Трудностите понякога са неизбежни. Под влиянието на вибрация 4 сте в своята трудна лична година, която позволява преди всичко рутинна работа. Месец декември е с вибрация 7. Изисква да се подложите на себеанализ, да преосмислите изминалите месеци от годината на Марс. Не се страхувайте от грешките си, а ги поправете. В последния месец на годината с вибрация 9 и енергичният Марс имате шанса за промяна чрез осъзнатост на това, което е редно да промените в себе си, за да не допускате сериозни грешки в бъдеще. Пропуснете ли възможността, животът ви през следващите девет месеца ще се движи в същото русло като досега.

Мислите за пари, а и получавате новина или повече пари на 1, 10, 19, 28 декември. Не харчете без мярка само защото се надявате на нови приходи в следващия ваш печеливш месец януари. Влошите ли лични отношения, трудно ще ги подобрите преди настъпването на новата година. Внимавайте как ще посрещнете Коледа и Нова година. Не позволявайте обидни думи или неволно изречени критики да ви засегнат – извлечете полезното от тях на 2, 11, 20, 29 декември. Нека разумът надмогне емоцията, колкото и да ви е трудно. Дните, подходящи за начало на новите ви задачи, особено в интелектуалната сфера, са 3, 12, 21 и дори 30 декември. Ако сте на ръководен пост, ви съветвам да обсъдите всичко с подчинените си, преди да разпоредите изпълнение. Така ще си спестите проблеми и противопоставяне. На 4, 13, 22, 31 декември ще бъде чудесно за всички вас, ако не сте прибързани и мерите думите си. Оставете се в ръцете на Съдбата си. Бъдете търпеливи. Съберете се с приятели на сладки приказки, открийте нови, приятни за вас хора, на 5, 14, 23 декември. Ще се радвате на среща, която може да прерасне в стабилна връзка, ако не сте семейни. Стигнахме и до дните, в които ще ви бъде по-трудно във всяко отношение – 6, 15, 24 декември. По-добре отложете всичко, и най-маловажното, за следващия ден. Работете обичайната си работа. Познанствата са проблемни. Подходящите за промяна и пътувания дни са 7, 16, 25 декември. Не се изкушавайте от високите скорости, за да не си заработите акта. Стабилните ви дни са 8, 17, 26 декември. Ето и дните, в които ще бъдете в пълен синхрон със себе си и ще търсите уюта на своя дом, но в същото време не се отказвайте от провеждането на полезни разговори – това са 9, 18, 27 декември.

5

Личната ви година с вибрация 5, на глобална промяна, в която е важно да не сте пасивни, допълва живота ви с личен месец декември, последния от годината на Марс. Личният ви месец с вибрация 8 обещава материални придобивки, но постигнати по честен начин. Бъдете активни, упорити и наваксайте загубите от предишните месеци, но без агресия и упреци. Безработните, стига да не проявяват капризи, с лекота ще си намерят работа. Да не капризничат, защото безработицата през декември ги орисва на липса на работа в следващите девет месеца.

Не позволявайте да ви завладеят безпочвени емоции на 1, 10, 19, 28 декември, защото ще провалите полезни взаимоотношения при печеливши бизнес отношения в годините пред себе си. Ново начало, но не прибързано може да поставите на 2, 11, 20, 29 декември. На 3, 12, 21, 30 декември се оставете на Съдбата си. Не си позволявайте прибързаност, ще патите. Премълчавайте, ако ви ядосат. Бъдете тактични с околните, за да не си създадете врагове. Ще спечелите, ако не спорите и не се карате с никого. Имате шанс за нови познанства на 4, 13, 22, 31 декември – внимавайте! Не е изключено някой да иска да се възползва от вас и после, когато си свърши полезната нему работа, да ви захвърли. И в емоционален, и в професионален план все ще ви боли. Не се страхувайте от трудностите, с които може да се сблъскате на 5, 14, 23 декември – преодолими са! Не започвайте нищо ново в тези дни. Може да направите промени и да пътувате на 6, 15 и 24 декември. Пътуванията ще ви донесат удовлетворение и ще се разведрите. Бъдете внимателни по пътя, ако сте зад волана, за да не плащате глоби. Стабилни, спокойни и подходящи за сключване на брак са 7, 16, 25 декември. Хармонията в отношенията ще зарадва всички. На 8, 17, 26 декември е време да анализирате изминалите месеци от годината и да се обогатите с нови знания. Особено важни в материално отношение са 9, 18, 27 декември. Не отказвайте допълнителна работа, обзети от мисли за почивка и новогодишно пазаруване.

6

Личната ви година е в стабилната вибрация 6, а месец декември с лична вибрация 9 е наситен с емоции, на моменти причина за прибързаност, която се наказва от управителя на годината Марс, а планетата може да ви лиши от положителни промени и да насити месеца ви с негативни емоции и съсипани отношения. Завършете започнатото в изминалите месеци, бъдете отговорни към хората, които са ви помогнали, не давайте неизпълними обещания, не лъжете. Потискайте словесната и физическата си агресия, особено родените в огнените знаци – Овен, Лъв, Стрелец.

Възможни са прибързани действия, както и взимане на заеми – не го правете на 1, 10, 19, 28 декември, когато вибрацията е на ново начало, защото ще носите дълго време последствията от неразумните си действия, а парите трудно ще върнете. На 2, 11, 20, 29 декември бъдете тактични. Ще си спечелите врагове вместо приятели като последица от неволно изречена не на място дума. Внимавайте с познанствата, срещите и разговорите си на 3, 12, 21 и 30 декември. След време могат да се окажат неподходящи и да ви създават проблеми. Ако задълбочите отношенията си, по-късно трудно ще ги прекратите. Допълнително напрежение и трудности ви очакват на 4, 13, 22, 31 декември. Примирете се и ще ги преодолеете със спокойствие и концентрация. Дори и да ви се наложи пътуване, не трябва да сте зад волана, особено на 5, 14, 23 декември. Проблеми с пътна полиция или автопроизшествия ще засегнат и вашия автомобил. Спокойните дни, доколкото позволява емоцията ви, са 6, 15, 24 декември. Съветвам ви да стабилизирате постигнатото. На 7, 16 и 25 декември анализирайте постигнатото и осъзнайте грешките си. Обогатете се с нови знания. На 8, 17 и 26 декември се възползвайте от шанса си за увеличени приходи. Всяка допълнителна работа е във ваша полза. Много чувствителни както към критика, така и към похвали сте на 9, 18, 27 декември. Не влагайте емоция, особено когато ви засипват със забележки. Слушайте спокойно и извлечете полза за себе си.

7

Подвластните на лична година под вибрацията на 7 сте във властта на декември, който ви подтиква към прибързаност и необмислени действия заради неговата вибрация 1. Съчетана с вибрация 9, на взрив от енергия в годината на Марс, управителя на годината, ви съветвам да сте смирени и аналитични, всеопрощаващи и искащи прошка, ако нараните някого с думи и поведение. Не рискувайте, премисляйте всяка ваша дума и действие.

Длъжни сте да се съобразявате с чуждото мнение и да премълчавате тактично на 1, 10, 19, 28 декември, дори да не ви е приятно. Всеки опит да наложите своето мнение ще ви спечели врагове или ще предизвика скандал, който, ако е на 28 декември, ще бележи и началото на новата година. Добри дни за нови срещи и запознанства са 2, 11, 20, 29 декември. Не решавайте прибързано, че сте срещнали хора, с които ще се чувствате добре заедно. Преценявайте внимателно новите си познати, за да не се окаже, че сте използвани. И в този месец на новоначалие имате по-трудни дни, но с детайлно обмислени действия ще се справите и с тях – те са 3, 12, 21, 30 декември. Имате шанса да осъществите успешни промени и пътувания на 4, 13, 22, 31 декември. Не влизайте в спорове, ако сте зад волана и на пътя ви спре полиция. Защо ви е да плащате глоби. Дните на спокойствие и ползотворна работа са 5, 14, 23 декември. В тези дни не правете промени, а отхвърляйте започнатото. Стабилизирайте постигнатото. Хармонизирайте отношенията си. Начинанията не обещават успех. Преговорите и подписването на документи организирайте на 6, 15, 24 декември. Всичко, казано от вас, ще бъде възприето. На 7, 16, 25 декември се очертават материални придобивки и неочаквани финансови постъпления, които ще ви зарадват. Не бързайте да харчите, особено предпразнично. Няма да ви бъде от полза засиленото напрежение и емоцията на 8, 17, 26 декември. Най-много да създадете проблеми в отношенията, с които да започнете 2025 година. Отделете време за поизостаналите през изминалия месец задачи в дните 9, 18, 27 декември. Не бъдете прибързани.

8

Личната година с вибрация 8 орисва подвластните ѝ на подчинение през декември, последния месец от властта на Марс, което както потиска мнозина, така може да е в тяхна полза, защото притъпява импулсивната енергичност на Марс да се хвърля в действие, не винаги обмислено. Пуснете се по течението и Съдбата сама ще ви дари полезното за вас, а ще отдалечи вредното, защото през този месец трудно ги разпознавате.

Ако имате намерение да потърсите нечия помощ, подходящи са 1, 10, 19, 28 декември. Няма да ви бъде отказана. Имате и няколко много трудни дни, които са изпитание за вашата упоритост – 2, 11, 20, 29 декември. Проблемите ще са породени от чужди грешки, които ще ви скъсат нервите. Бъдете изключително внимателни при промени и пътувания на 3, 12, 21, 30 декември. Не са изключени проблеми с колата или с пътна полиция заради превишена скорост, понеже сте решили, че на пътя ще правите каквото си искате, особено ако някои от вас са злоупотребили с чашката или с опиати. На 4, 13, 22, 31 декември ще усетите стабилност, спокойствие и увереност. Отношенията и на работното място и у дома са хармонични. Някои свои притеснения може да споделите на 5, 14, 23 декември. Дори и в този месец на подчинение ще бъдете чути и ще получите съдействието, което очаквате. На 6, 15, 24 декември са възможни слаби до умерени финансови постъпления. Емоциите ви няма да са под контрол на 7, 16, 25 декември. Може би ще се запитате няма ли лъч светлина поне за по-малко на брой отговорни нови занимания? Естествено, и вие имате своя шанс за ново начало през месеца си на подчинение. Планирайте старта им за 8, 17 или 26 декември. Спестете си проблемите, породени от импулсивните ви действия през целия месец и най-вече на 9, 18, 27 декември, за да не ви върви на проблеми през новата година.

9

Вибрация 9 в годината на завършващ календарен цикъл ви дарява полезен месец декември с вибрация 3, в който, подкрепени и от вибрация 9 на властелина на 2025-а, Марс, имате възможност с лекота да се освободите от неподходящите хора в обкръжението си, но не бива да сте агресивни, за да не ги превърнете във ваши кармични врагове. Имате и шанса в месеца на засилено общуване да създадете нови и полезни познанства в личен и делови план.

Трудни дни, в които е по-добре да си останете у дома, са 1, 10, 19, 28 декември. Ако сте на работното си място, бъдете сдържани и не се впускайте в критика или спор. Внимавайте за грешки, пазете се от производствени травми. Може да си позволите разтоварване в приятна компания на 2, 11, 20, 29 декември. Ако решите да правите промени на работата или в личния живот, ги обмислете добре. Известна сигурност и стабилност в себе си ще почувствате на 3, 12, 21, 30 декември. Не започвайте нови занимания, а стабилизирайте постигнатото. Имате малък шанс да наложите мнението си на 4, 13, 22, 31 декември. Трябва да го поднесете без емоция и със спокоен тон, особено ако се случи в новогодишната нощ. Само така ще бъдете чути. Възможни са финансови постъпления, ако сами не сте си подложили динена кора, на 5, 14, 23 декември. Допълнителната работа, която ви молят да свършите, също ще ви донесе добри доходи. Ще си създадете сериозни проблеми, ако решите да се разделите с неподходящите хора от обкръжението си на 6, 15, 24 декември. Направете го в друг ден. На 7, 16 и 25 декември поставете началото на нови занимания. Бъдете последователни и се откажете от припряността на 8, 17, 26 декември. Дните за провеждане на разговори, свързани с познанства и приятелства, са 9, 18, 27 декември.

11

Подвластни сте на лична година с вибрация 11 и сте длъжни да си наложите цялостно подчинение и търпение, въпреки че Марс и вибрация 9 на 2025 година ви позволяват начинанията и промените, но с умерени крачки и с разум вместо с припряност и емоционална импулсивност. Въпреки прекрасния месец на промяна, подчинен на вибрация 5, през декември, последния във властта на Марс през следващите девет години, трябва да вървите бавно и с разум към целта.

Това изискване важи с пълната си сила на 6, 15, 24 декември, когато всеки опит да надскочите себе си ще ви се отрази неблагоприятно на отношенията и финансите. Вибрацията на дните 5, 14, 23 декември ще ви подтиква да забравите задачите си и да решите, че попътният вятър е с вас. Не го правете, защото изведнъж ще се окажете срещу течението и неприятностите са ви гарантирани. На 9, 18, 27 декември се оставете в ръцете на Съдбата и следвайте пътя, който ви сочи. Не си позволявайте инатливо да вървите по грешния само защото ви се струва по-лек и примамлив. Лекото начало обикновено има тежък край.