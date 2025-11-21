Книгата, написана приживе от нашата скъпа Алена, вече е на пазара.

Традиционната годишна книга на Алена за двадесет и четвърти пореден път ви дава информация за вашата календарна 2026 година, за всеки месец и ден от нея, за всяка дата на раждане. Книгата е наръчник за цялото семейство и ви помага да изберете правилния ден за начинания, за взимане на заем, за покупка на дом, за брак. За всяка рождена дата са посочени трудните периоди и съвет как да бъдат избегнати. Кога да влагаме пари и кога да не харчим. Успехът съпровожда предвидливите, а първата крачка към него е точната и вярна информация. „Вашата календарна 2026“ ви посочва верния път измежду многото примамливи, но проблемни.

Календарната и личната година са различни отрязъци от време.

Личната година на всеки човек е периодът от рождения му ден до следващия. Личната година също като календарната се състои от дванадесет месеца, но обхваща периоди от две календарни години.

Номерологичните изчисления, които съм направила за вас за календарната 2026-а, са съобразени с личната ви година от 1 януари 2026 г. до рождения ви ден, когато все още е вашата лична 2025-а, и със следващата ви лична година, съвпадаща с календарната 2026-а – от рождения ви ден до приключване на календарната – 31 декември 2026 г.

Вибрация 1 и Слънцето са властелините на 2026 година. Вибрация 1 вдига бариерата, поставена от Марс пред личността, обществото, човечеството. Свежият повей на новото начало, очаквано и неочаквано, желано и притеснително, нахлува в нашия живот. Възходът, градежът, успокояването на личните и обществените отношения е в ръцете и волята на всеки от нас.

Годината на Слънцето настъпва с надежда за добро, за успокоение, за живителна топлина, вдъхваща нов живот и градивно начало в личен, обществен, световен план.

Новоначалие, възход – това е мотото на годината. Развой на бизнеса, на професионалната кариера, стига и Съдбовните заложби да са спазени. Мнозина ще са щастливи да заемат по-висока обществена или делова позиция. Най-добре през 2026-а ще се чувстват родените в Лъв, Овен, Стрелец, както и хората с асцедент или Луна в тези огнени знаци. Но спокойно – Слънцето няма да ощети и лиши от признание и растеж родените в останалите зодиакални знаци, всекиму според заслугите.

Мнозина са хората с проблемен брак. Слънцето и вибрация 1 съветват когато е невъзможно да се постигне компромис, разбирателството е минало, а чувствата отдавна са се превърнали в студена пепел, бракът да бъде прекратен и всеки да търси новото си щастие.

Не бива да забравяме, че градивното ново начало, заложено в годината, е белязано от прибързаността, характерна за вибрация 1, която ще се засилва при мнозина, родени на 1, 10, 19, 28 число от всеки месец, както и при хората със Съдбовен път и житейски периоди, подвластни на числото 1. Слънцето, пътеводната светлина през 2026-а, ще ни помогне да се пазим, да бъдем практични, да се радваме на широко поле за изява, да говорим омайно, но от влиянието на вибрация 1 трябва да се пазим сами.

От всеки от нас зависи да претвори в градивна енергията, с която ни зарежда Слънцето, за да избягваме провалите, включително и заради прибързаността, към която ни подтиква вибрация 1 на годината.

През 2026 година, подвластна на една Плутонова нула, противопоставяща поколенията, на две двойки, изискващи такт, търпение, дори на моменти налагащи примиренчество, на стабилна вибрация шест, Слънцето ще превъзбужда мислите на иманярите с мечти за злато. Заслепени от алчност, безразлични към законите и осигурили си, където е нужно, платено спокойствие, те ще ровят, ровят...

През 2026 година вибрация 1 дарява възможността да тръгнем в желаната, но обмислена и планирана нова посока, от която обаче властелинът на годината – Слънцето, може да ни отклони, ако не е заслужена от човека, семейството, обществото, човечеството.

В своята година, подчинена на вибрация 1, Слънцето властва във всеки зодиакален знак, преминавайки през неговия календарен отрязък, и позволява да предприемем решителни действия за нашето интелектуално и духовно развитие, да разгорим пламъка на чувствата си, ако сме семейни или ако все още търсим истинската си половинка, да намерим своето място в обществото и постигнем ново, по-високо ниво на социално признание.