Статията е написана приживе от нашата скъпа Светлана Тилкова-Алена

Дори и силните, авторитетни, знаещи хора, умеещи да защитят себе си, предизвикват нежелани спорове и разправии, за да прикрият моментната си несигурност. Наивността е изявена даже при мнителните. Месецът е подходящ по-младите, но неориентирани за бъдещето си хора да изяснят своите стремежи и основна житейска цел, за да не си пропилеят годините. Прекалено натрапчиво е желанието да сме първи навсякъде, единствени в светлината на прожектора, което е невъзможно и създава конфликти. Хаосът в думи, отношения, действия е изявен, емоцията е трудно контролирана. По-голямото напрежение няма да скъси пътя до целта, а ще го удължи заради влошено здраве. Вредите от необмислени, емоционални словоизлияния могат да съсипят кариерата, брака, дори нечий живот. Алчността е засилена и не малко хора ще се домогват до приходи с цената на вероломство, агресия и непочтеност, само за да заграбят нечие място, което се полага на друг. Незначителни хора ще избиват комплексите си, като мислят, че така доказват на околните и обществото колко са велики. Предупреждавам: контролирайте първичните си пориви, защото кармични врагове ще ви следват дълги години и ще ви мъстят заради унижението, на което са били подложени през този месец. Планетите ни помагат да преценим дали сме в подходящата среда, дали нашето лично и делово обкръжение ни стимулира да вървим успешно по пътя си, или пречи да постигаме целите си.

Подвластната на Марс, на агресия, мъст 2025 година, на кармична разплата и страдание, заслужено в настоящия живот или в предходно прераждане, ще остави дълбока следа в живота ни.

Да посрещнем коледните празници с гордо вдигнато чело и да влезем с удовлетворение в Новата 2026 година, подвластна на вибрация 1, на градивното ново начало и на Слънцето.