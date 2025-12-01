Статията е написана приживе от нашата скъпа Светлана Тилкова-Алена

ЛУНЕН КАЛЕНДАР ЗА ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА

1 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Овен. Залязва в 03.02 ч. Изгрява в 14.16 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 11-и в 12-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят позволява да купувате злато и сребро, особено ако сте родени в Стрелец, Овен, Везни, Водолей, Близнаци и Лъв. Предпазвайте се от субективна оценка на ситуацията, за да избегнете дълготрайни делови проблеми. Ще общувате трудно с ръководството, с вашите колеги и делови партньори.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Отидете на гости или ги поканете у дома. Купете си прибори и кухненско оборудване, ако сте решили да осъвремените вашата кухня.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са емоционално нестабилни, но притежаващи невероятен чар. Научете ги да контролират действията си. Ще са добри режисьори, кинооператори, драматични артисти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилацията, лифтинг, филъри и ботокс, подмладяващи процедури за лице, полагане на постоянен грим. Позволени са всички други козметични процедури, подстригването на косите след 14.16 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

2 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Овен в Телец в 05.13 ч. Залязва в 04.21 ч. Изгрява в 14.43 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 12-и в 13-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не се учудвайте, ако сроковете за постигане на целите ви се изместят напред във времето. Ще се наложи да се върнете към стари намерения и познанства. Заемете се с разпределяне на документи. Оформете финансови документи. Направете вътрешна ревизия на фирмата си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Желанието ви да се месите в живота на околните ще доведе до големи недоразумения. Разговорите за разрешаване на лични проблеми ще имат добър завършек, стига да не налагате мнението си.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са талантливи учени. Ще получат Съдбовния шанс да демонстрират плодовете на своя труд. Научете ги да са точни и целенасочени. Ще са добри дизайнери и учители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилацията, полагане на постоянен грим, лифтинг, филъри, ботокс, студеното къдрене и подстригването на косите до 14.43 ч. Позволени са електроепилацията, коламаската, маникюр, педикюр.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на главата, а след този час на гърлото, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане

3 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Луната е в Телец. Залязва в 05.44 ч. Изгрява в 15.17 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 13-и в 14-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят обещава много сили и енергия. С чисти мисли и почтени действия ще преместите и планини. Мнозина ще се радват на печелившо делово партньорство. Не се притеснявайте, ако започнатите днес краткосрочни задачи се проточат напред във времето.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Разкрасете дома си. Причината за проблемите, свързани с вашите неосъществени желания, е във вас самите. Не обвинявайте околните.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще притежават големи интелектуални способности и желание да знаят всичко. Поддържайте този интерес в тях. Ще са добри педагози и преводачи.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са масажът на тяло със загряващи препарати, студеното къдрене, лифтингът, филърите и ботоксът, полагане на постоянен грим, лечение и вадене на зъби. Позволени са електроепилация, коламаска за жени, маникюр, педикюр. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

4 ДЕКЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Телец в Близнаци в 04.48 ч. Залязва в 07.08 ч. Изгрява в 16.02 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 14-и в 15-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не взимайте заем от частни лица, не уговаряйте на трапеза с познати банков кредит. Трудно ще го върнете или няма да успеете. Избягвайте дейности, свързани със загуба на физически и душевни сили.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Отложете романтичните срещи, любовните обяснения, изневярата. Днес не е денят за чувствени изживявания. Подредете и почистете дома си. Изхвърлете непотребните вещи и дрехите, които вече няма да носите.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат труден житейски път. Обстоятелствата могат да ги пречупят, затова трябва да бъдат възпитавани в сила на Духа. Ще са добри обществени дейци.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтингът, ботоксът, боядисването на косите, полагане на постоянен грим, фотоподмладяване и терапии на лице, подстригване на косите след 16.02 ч. Позволени са електроепилацията, коламаската за жени, маникюрът и педикюрът, лечението и ваденето на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

5 ДЕКЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Близнаци. Залязва в 08.29 ч. Изгрява в 16.59 ч. Фаза – пълнолуние, което настъпва в 01.13.53 ч. Лунният ден преминава от 15-и в 16-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Отложете пътуванията за гостуване и по работа, планинските преходи и командировките, ще ви донесат неприятности.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Бързо и без загуба на много време ще приведете в ред всичко, което се нуждае от ремонт. Не посещавайте приятели и не канете гости, ще останете с неприятен спомен.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са подвластни на странни събития през целия си живот. Трябва да се научат да анализират ставащото. Ще летят с удоволствие в космоса както като туристи, така и като астронавти. Ще са авторитетни съдии.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са масаж на раменния пояс и ключиците, почистване на лице – механично, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, лечение и вадене на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на бронхите, белите дробове, трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

6 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Близнаци в Рак в 03.54 ч. Залязва в 09.38 ч. Изгрява в 18.09 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 16-и в 17-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е почивен, но подходящ за преговори по сделки, отбелязващи началото на нова дейност. Добър е за задгранични пътувания, за взимане или връщане на заеми. Дълго търсена литература на духовна тематика имат шанса да си набавят днес родените в Лъв и Водолей.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Помогнете на роднини или приятели или им дайте полезен съвет. Леката закуска е по-полезна от обилния обяд, а за вечеря пригответе нещо вкусно за семейството си и се насладете с гарнитура от добро настроение.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са свръхемоционални. Най-важният им житейски урок е да се научат да контролират чувствата си. Научете ги да възприемат живота и света и отстрани, безпристрастно. Те ще са отлични актьори, певци, дори и ако са непрофесионалисти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са масаж на раменния пояс и ключиците, пилинг, почистване на лице – механично, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, лечение и вадене на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

7 ДЕКЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Рак. Залязва в 10.32 ч. Изгрява в 19.27 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 17-и в 18-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветове – оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ако се налага да започнете съдебен процес, обмислете още веднъж в почивния ден, без странични дразнители, печелившата стратегия. Помислете как да стабилизирате дейността си. Позволете си благотворителност. Изисква се смелост при взимане на решения. Колебливостта ви вреди.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в менюто си повече печива от многолистно тесто. При необходимост дайте краткосрочен заем на близки и приятели. Денят е подходящ да хармонизирате семейните си отношения.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са упорити, с твърд характер, помитайки всички препятствия по пътя си. Трябва да развият любов към хората и добронамереност. Ще са добри политици и учени.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са масаж на раменния пояс и ключиците, пилинг, почистване на лице – механично, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, лечение и вадене на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на стомаха, жлъчката и подстомашната жлеза, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

8 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Рак в Лъв в 04.48 ч. Залязва в 11.13 ч. Изгрява в 20.45 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 18-и в 19-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Обмислете административни промени, ако сте на ръководен пост. Днес е подходящият ден, за да намерите най-доброто решение. Продажбата на хранителни продукти с леко занижена цена ще ви донесе добра печалба. Денят е благоприятен, за да оформите нотариално документите за покупка на земя или жилище.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пътуване и кратка разходка из планините, но не дълъг туристически преход ще ви се отрази добре, ако сте в отпуска. Разходка в парка също е добро решение. Всички покупки за дома ви изпълват с доволство.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са симпатични и сърдечни, ще виждат много надалеч в бъдещето. Ще развият окултни способности. Ще са добри гадатели, учени, астролози.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са солариум, сауна, процедури за отстраняване на мастит след раждане, подстригване на косите до 20.45 ч. Позволени са всички други козметични процедури, лечението и ваденето на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час на сърцето, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

9 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Лъв. Залязва в 11.44 ч. Изгрява в 22.00 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 19-и в 20-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Обогатете знанията си. Продажба на книги носи добри пари на издатели и разпространители.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Направете покупки за дома и изненадайте близките си. Не давайте пари назаем и не взимайте заеми.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са устойчиви, упорити и настойчиви в желанието си да помагат на хората. Трябва да получат медицинско или юридическо образование. Ще са отлични лекари, юристи, спасители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са солариум, сауна, процедури за отстраняване на мастит след раждане, подстригване на косите след 20.00 ч. Позволени са всички други козметични процедури, лечението и ваденето на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

10 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Лъв в Дева в 09.20 ч. Залязва в 12.08 ч. Изгрява в 23.11 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 20-и в 21-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Нужен ви е заем, мислите откъде да вземете парите, но ви съветвам да не го правите, защото ще го върнете трудно, а някои от вас няма да успеят. Не е изключено заради собствената си недалновидност и непредпазливост да се молите на някого за пари. Денят е добър за търговия.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в менюто си печива, но е полезно и гладуването в този ден. Намерете сили да осъзнаете, че е време да разрушите старото и ненужното и да изградите новото в личния и професионалния си живот.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са симпатични и сърдечни, ще виждат много надалеч в бъдещето. Ще развият окултни способности. Ще са добри гадатели, учени, астролози.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са солариум, сауна, мезотерапия, ботокс и филъри (заради опасност от нараняване и трудно зарастване на тъканите), моделиране и отслабване в коремната област, подстригването на косите. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, коса – боядисване, сешоар, лечението и ваденето на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, а след този час на коремната кухина заради трудното зарастване на тъканите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

11 ДЕКЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е в Дева. Залязва в 12.29 ч. Не изгрява. Фаза – последна четвърт. Лунният ден продължава да бъде 21-и. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Деловата активност в областта на недвижимите имоти е предпоставка за приходи, ако сте сред родените в Дева, Риби и Телец. Търговията с минерална вода е успешна за всички с изключение на родените в Дева и Козирог.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Създайте положителни емоции в семейството си. Не критикувайте. Обогатете се с нови знания. Покупка за дома ще зарадва всички в семейството.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са устойчиви, упорити и настойчиви в желанието си да помагат на хората. Трябва да получат медицинско или юридическо образование. Ще са отлични лекари, юристи, спасители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтингът и ботоксът, моделиране и отслабване в коремната област. Позволени коламаската за жени, маникюрът и педикюрът, ваденето и лечението на зъби, подстригването на косите. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

12 ДЕКЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната преминава от Дева във Везни в 18.03 ч. Изгрява в 00.17 ч. Залязва в 12.48 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 21-и в 22-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Търговията е успешна за родените в Риби, Телец, Близнаци и Дева, особено ако е свързана с недвижими имоти. Родените в Лъв, Везни, Козирог и Овен да не тръгват на дълъг път. За родените в Рак и Риби препоръчвам самостоятелната работа, а не в екип, дори и работата им да е екипна.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят е идеален за почистване на мраморното подово покритие, а също и на изделия от мрамор. Подходящ е да започнете строителство или ремонт.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са непостоянни, но и лесно податливи на внушение. Ще могат както да се вдъхновят, така и да се подчинят на чужда воля. Трябва да станат смели и да взимат сами решения. Ще са добри създатели на театрални костюми, оформители на сцени и каскадьори.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени се мезотерапия, ботокс и филъри (заради опасност от нараняване и трудно зарастване на тъканите), моделиране и отслабване в коремната област. Позволени са масажът на лице и тяло, маникюрът, педикюрът, епилация, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

13 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА

Луната е във Везни. Изгрява в 01.21 ч. Залязва в 13.06 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 22-и в 23-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Почивния ден е благоприятен за конференции и важни мероприятия, особено ако сте родени в Овен, Стрелец и Лъв. Възможни са увеличени доходи от бизнес, получаване на парично възнаграждение за свършена допълнителна работа или известие за повишение на заплатата за родените в Овен, Близнаци и Стрелец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Засилени са склонността към агресия и вътрешното напрежение. Затруднено е общуването и взимането на важни решения. Бъдете предпазливи. Контролирайте се, не бъдете насилници или жертви на домашно насилие.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Добри, отзивчиви и меки по характер, трудно ще правят впечатление. Необходимо им е педагогическо образование. Ще са добри учители и възпитатели.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са пилинг, антицелулитна терапия, терапия против бръчки с лифтинг ефект. Позволени са, епилация, масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, ваденето и лечението на зъби, подстригването на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на бедрата, пикочния мехур и бъбреците, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане

14 ДЕКЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е във Везни. Изгрява в 02.25 ч. Залязва в 13.25 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 23-и в 24-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Активността ви се засилва. Избягвайте новите познанства в почивния ден. Бъдете предпазливи и тактични, защото сте податливи на ласкателства и измами. Без причина може да пробудите злото в себе си и да се заредите с омраза към хората, а омразата разболява.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Вечерта отидете на гости или ги поканете в своя дом, не на ресторант. В менюто ви трябва да преобладават богатите на калций, фосфор, желязо и витамини храни.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са непоколебими в своите възгледи и упорити във всичко, което правят. Добре е да ги научите да виждат голямата цел. Ще са отлични философи и теоретици.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са антицелулитна терапия, терапия против бръчки с лифтинг ефект, подстригване на косите. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на косите, сешоар, ваденето и лечението на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на бедрата, пикочния мехур и бъбреците, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

15 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Везни в Скорпион в 05.51 ч. Изгрява в 03.28 ч. Залязва в 13.46 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 24-и в 25-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не проявявайте силна и безпричинна емоционална възбуда, за да не вземете грешно решение в професионален план. Преодолейте притесненията и съмненията във възможностите си. Доверете се на интуицията си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Дайте за поправка повредените ел. уреди или си купете нови. Въведете ред в дома си. Хапнете си салати. Не препоръчвам месо и животински продукти. Мнозина ще са обект на ревност или те ще изявят своята ревност.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са дръзки и когато пораснат – агресивни. Трябва да обърнете внимание на физическото им развитие. Ще са добри физици или химици.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са апаратните терапии, подстригването на косите. Позволени са пилинг, епилация, терапия против бръчки с лифтинг ефект, маникюр, педикюр, антицелулитна терапия, масаж на лице и тяло, коса – боядисване, сешоар, студено къдрене. Вадене и лечение на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

16 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Скорпион. Изгрява в 04.31 ч. Залязва в 14.10 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 25-и в 26-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Завършете започнатото. Начинанията обещават провал. Работата ще ви отнеме повече от очакваното време. Не се ядосвайте, а приемете ставащото с търпение. Бъдете почтени в отношенията си както на работното място, така и в приятелското си обкръжение.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Създайте положителни емоции в семейството си. Обогатете се с нови знания. Ако сте планирали голяма покупка за дома, днес е денят да го сторите.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Променливи и неспокойни, ще обичат да подражават на другите. Умението да имитират може да прерасне в артистичен талант. Научете ги да бъдат естествени и да не живеят чрез постоянно подражателство.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са апаратни терапии, подстригване на косите до 04.31 ч. Позволени са терапията против бръчки с лифтинг ефект, пилинг, антицелулитна терапия, масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, коса – боядисване, сешоар, студено къдрене, лечението и ваденето на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

17 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 18.38 ч. Изгрява в 05.36 ч. Залязва в 14.39 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 26-и в 27-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е подходящ да напреднете в интелектуалното си развитие и да осъществите текущите си планове. Агресивно чувствителни сте към отправената ви критика. Не проявявайте лековерна доверчивост към предложенията за партньорство, сдружение, финансиране, независимо дали са ви отправени на трапеза или в офиса.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Направете полезни промени в дома си. Хапнете си без ограничения каквото ви е по душа, няма да качите килограми. Спортът ще ви се отрази добре, дори ако е само семейна разходка в парка.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Характерът им ще се оформя от начина, по който живеят. Събитията ще ги принудят да мислят за житейските истини. Да се занимават с източните начини за усъвършенстване на тялото и духа. Ще са добри възпитатели и учители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуирането, полагане на постоянен грим, вадене и лечение на зъби след 18.38 ч. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

18 ДЕКЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е в Стрелец. Изгрява в 06.39 ч. Залязва в 15.15 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 27-и в 28-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е подходящ за разговори със спонсори, с рекламодатели, с меценати, дори с прекия началник. Завършете отдавна забавени задачи и започнете новите, особено ако са свързани с недвижими имоти или селско стопанство. Намерете сили да осъзнаете, че е време да разрушите старото и ненужното и да изградите новото в личния и професионалния си живот. Пазете се от обсебване. Податливостта на влияние и манипулиране е изявена в този ден.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят е подходящ да си купите домашен любимец, ако сте взели решение да го сторите. Включете в менюто си печива, но е полезно и гладуването в този ден.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат заложби да бъдат представители на висшия духовен свят, опознали Вселенската любов, любовта към ближния, или ще се изявят в другата крайност – алкохолици и престъпници, живеещи под постоянните удари на закона.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуиране, полагане на постоянен грим, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите, свързани с донорство, и тези на черния дроб, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

19 ДЕКЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Стрелец. Изгрява в 07.39 ч. Залязва в 16.00 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 28-и в 29-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Търговските сделки във всички сфери са печеливши. Денят позволява риск и решителни действия. Благоприятства провеждането на опити. Родените в Рак, Скорпион и Риби, работещи в областта на криминалистиката или секретните служби, ще се радват на отлични постижения.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Избягвайте усложненията в партньорските отношения, за да не се стигне до неочаквано решение за раздяла и развод. Не ревнувайте и не давайте повод за ревност, дори като провокация, за да изпитате чувствата на партньора си.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Необходими са им силни партньори, които да са тяхната опора в живота. Прекалено ревниви са заради собственическото си чувство и страх да не загубят човека до себе си. Сред тях ще има способни лечители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуиране, полагане на постоянен грим, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите след 07.39 ч. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите, свързани с донорство, и тези на черния дроб, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

20 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Стрелец в Козирог в 06.52 ч. Изгрява в 08.33 ч. Залязва в 16.53 ч. Фаза – новолуние, което настъпва в 03.43.09 ч. Лунният ден преминава от 29-и в 1-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Почивният ден е благоприятен за кратки и задгранични пътувания, особено за родените в Овен, Стрелец и Везни. Подходящ е за нови запознанства и стабилизиране на стари отношения, преди всичко за родените в Овен, Стрелец и Лъв. Ако сте родени в Овен, Телец и Скорпион, обменете идеи по отношение на работата.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ако сте родени във Водолей, Близнаци и Везни, ездата ще ви донесе много положителни емоции. Ако не сте привърженици на този спорт, няма с какво да го заместите, за да изживеете същите емоции.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са самостоятелни и упорити, с нетрадиционно мислене. Ще се справят идеално в областта на рекламата, дистрибуторството на стоки чрез нови методи на представяне, дизайнерството в областта на опаковките.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуиране, полагане на постоянен грим, масаж на краката и стъпалата, педикюр, маникюр, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на черния дроб, кръвоносната система, свързаните с донорство и кръвопреливане, а след прехода – на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

21 ДЕКЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Козирог. Изгрява в 09.19 ч. Залязва в 17.54 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 1-и във 2-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Въздържайте се от търговия, ако сте родени в Близнаци, Дева и Риби. Родените в Стрелец, Овен и Лъв ще заслужат признание, ако се заемат с благотворителност. Родените в Овен, Лъв и Стрелец могат да осъществят коренни промени в деловата си дейност, почивният ден е подходящ, не го пропилявайте.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Предпочитанието ви трябва да е към нискокалорична храна, без ограничение на количеството. Пътуванията, свързани с личния живот, са успешни за родените в Лъв, Стрелец и Овен.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Общителни, с привличащ околните чар и сърдечност. Създадени са да творят музика и да танцуват. Насочете ги в тази област.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагане на постоянен грим, татуиране, масаж на краката и стъпалата, маникюр, педикюр, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, сухожилията и колянната става, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

22 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Козирог във Водолей в 17.52 ч. Изгрява в 09.56 ч. Залязва в 19.00 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 2-и в 3-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: При изпълнение на задълженията си бъдете особено предпазливи. Възможна е субективна оценка на ситуацията и грешки, водещи до травми или загуба на пари. Денят носи успех на математиците и техниците, особено ако са родени в Стрелец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Родените в Овен, Лъв, Скорпион и Козирог да обсъдят семейния бюджет. Денят позволява ползотворно да общувате в сферата на духовността и етиката. Стабилизирайте и хармонизирайте семейните си отношения.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат повишен интерес в областта на литературата. Приучвайте ги да четат още в ранното им детство. Биха били добри писатели или библиотекари.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагане на постоянен грим, масаж на краката и стъпалата, дермосоник, татуиране, маникюр, педикюр, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след това операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

23 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е във Водолей. Изгрява в 10.27 ч. Залязва в 20.09 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 3-и в 4-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е благоприятен за договаряне на сделки и създаване на сдружения за родените в Овен, Близнаци, Дева и Скорпион. Особено подходящ е за търговия с кожени изделия, за начинания, свързани с разрешаване проблемите на фирменото управление.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Родените в Дева, Телец и Скорпион да се възползват от възможността да хармонизират семейните си отношения. Родените в Овен да не се къпят с гореща вода, дори ако предпочитат. Избягвайте умствената и физическата преумора, особено ако сте родени в Козирог и Рак, мислете за здравето си.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще бъдат общителни, но и прекалено устремени да управляват живота на хората около себе си. Научете ги на толерантност. Ще бъдат добри оратори и организатори.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са силният натиск при масаж на краката, бедрата, прасците, стъпалата, дермосоник, татуиране; вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

24 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Луната е във Водолей. Изгрява в 10.53 ч. Залязва в 21.17 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 4-и в 5-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Родените в Риби и Скорпион се радват на подкрепата на властите. Денят подпомага успешното договаряне на покупко-продажби на земеделски земи или недвижими имоти, жилища и гаражи за всички с изключение на родените в Рак, Овен и Везни. Планинският туризъм ще се отрази добре на родените в Дева, Телец и Козирог.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Препоръчително е храната ви днес да е с повече подправки, за да стимулира кръвообращението. Включете печива в дневното си меню.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще бъдат перфекционисти при въвеждане на ред. Биха били отлични собственици на хотели, секретари, деловодители. Прозорливи и неизменно виждащи дълбоко в човешката душа, ще са добри психолози и психотерапевти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са силният натиск при масаж на краката, бедрата, прасците, стъпалата, дермосоник, татуиране, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригването на косите след 10.53 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

25 ДЕКЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Водолей в Риби в 03.09 ч. Изгрява в 11.15 ч. Залязва в 22.26 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 5-и в 6-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят позволява на родените в Овен да се срещнат с влиятелни хора, да предложат идеите си или да преговарят. Успехът няма да закъснее. Родените в Стрелец, Водолей и Везни да потърсят подкрепа на идеите си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пералнята, закупена днес, ще съхраните за дълго. Всички с изключение на Рак и Лъв могат да поправят развалената битова техника или да си купят нова, ако ремонтът ще е близък по цена.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Умни, способни да планират бъдещето си, но срещащи трудности по отношение на неговата реализация, липсва им борбеност. Научете ги да конкретизират действията си, да не се разпиляват. Научете ги на физически труд, защото мързелът ще е изявена черта от характера им. Ще са добри учени.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са дермосоник, епилация, татуиране, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури, ваденето и лечението на зъби след 03.09 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, лимфната система и за премахване на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

26 ДЕКЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Риби. Изгрява в 11.36 ч. Залязва в 23.35 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 6-и в 7-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Венера. Цвят – синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Родените в Стрелец и Овен да очакват след почивните дни новина за премия или повишаване на заплатата. Родените в Стрелец и Водолей ще получат неочаквана придобивка.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Всички с изключение на родените в Лъв, Телец и Скорпион могат да направят избора си на телевизионна или аудиовизуална техника. Приятно е преподреждането на дома за родените във Водолей и Близнаци. Ще отнеме по-малко време от предвиденото. Включете в менюто си плодове и зеленчуци, а не само мръвки.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Изпълнени с прозрения за света и Вселената, ще са устремени да опознават Космоса и далечните планети. Съветът на професионален астролог ще ви е полезен за тяхното развитие. Заниманията им в областта на астрономията и космонавтиката им носят удовлетворение.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилация, студено къдрене на косите, масаж на тялото със загряващи препарати, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури, ваденето и лечението на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

27 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Риби в Овен в 10.01 ч. Изгрява в 11.56 ч. Не залязва. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 7-и в 8-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е благоприятства покупко-продажбата на газови инсталации за всички с изключение на родените в Лъв, Стрелец и Овен. Бъдете реалисти и не давайте власт на фантазията си, ако сте родени в Козирог. Възможни са недоразумения с началниците и колегите, ако за вас почивният ден е работен.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Сутринта направете лека гимнастика. Родените в Козирог и Риби да оправят личните си отношения, моментът е подходящ, стига да имат желание да положат това усилие, преди да отидат на работа, ако почивния ден е работен за тях. Ще ви достави удоволствие посещението на картинна галерия или концерт.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат развита способност да възприемат света и формите. Добре е да се насочат в областта на архитектурата. Имат заложби и в областта на астрологията. Могат да станат архитекти или астролози или да съвместят и двете науки.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилация, фотоподмладяване, терапии на лице, лифтинг, филъри и ботокс, полагане на постоянен грим, боядисване на косите, студено къдрене. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби до 10.01 ч., подстригване на косите след 11.56 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната избягвайте операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на храносмилателната система, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

28 ДЕКЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Овен. Залязва в 00.46 ч. Изгрява в 12.17 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 8-и в 9-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Запазете новите си планове и идеи за себе си, особено ако сте родени в Дева. Не се доверявайте, не споделяйте, не се фукайте! Склонността ви към самозаблуда може да ви тласне към пропастта, ако не сте достатъчно предпазливи. Добра печалба носи търговията с канцеларски материали.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Направете дарение за кауза, грабнала сърцето ви, или подарък, дори и на непознати хора. Раздавайте милостиня, но с мярка, защото някои от просещите може да са по-богати от вас. Купете си нова дреха или обновете стара.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще притежават развита интуиция, изострена чувствителност, телепатия. Ще са отлични адвокати, политици, психотерапевти, писатели.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтинг, филъри, ботокс, фотоподмладяване, терапии на лице, епилация, полагане на постоянен грим, боядисване на косите, ваденето и лечението на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригването на косите до 12.17 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

29 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Овен в Телец в 13.57 ч. Залязва в 02.00 ч. Изгрява в 12.42 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 9-и в 10-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Завършете задачите, които започнахте преди няколко дни. При родените в Козирог и Дева ще се появят нови покровители. Работата ще ви отнеме повече от очакваното време, но забавянето не трябва да ви притеснява. Избягвайте начинанията, очакваният успех ще приключи незадоволително или с провал. Търговията във всички сфери днес е разочароваща и съпроводена с повече кражби в магазините и измами по сайтовете.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Не пропускайте да се отдадете на блажено спокойствие и почивка сред близките си или да си поканите гости. Денят е добър за развлечение, но забранява физическото натоварване.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще се стремят към себеусъвършенстване. Насочете ги към формите и изкуството. Ще са отлични скулптори и архитекти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени лифтинг, филъри и ботокс, терапии на лице, фотоподмладяване на лице, епилация, полагане на постоянен грим, ваденето и лечението на зъби. Позволени са коламаска за жени, подстригването на косите след 12.42 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на главата, а след този час на гърлото, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

30 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Телец. Залязва в 03.18 ч. Изгрява в 13.11 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 10-и в 11-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Очаквайте приходи от търговия, ако тя е вашето поприще. Не ви съветвам да рискувате. Рискът, при това разумен, е позволен само на родените в огнените знаци. Очаквайте предложения за пътувания и нови делови познанства.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Съществува опасност от проблеми и размяна на остри думи заради нежеланието ви да сте компромисни с вашите близки.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Децата, родени в този ден, са красиви, умни, добри и мъдри. Надарени да обичат хората, света и Вселената, се прераждат сега, но дали ще го сторят отново и отново, е право на тяхно решение след приключването на този им живот.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтинг и ботокс, терапии на лице, фотоподмладяване на лице, полагане на постоянен грим, вадене и лечение на зъби. Позволени са коламаска за жени, маникюр, педикюр, подстригване на косите. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

31 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Телец в Близнаци в 15.14 ч. Залязва в 04.39 ч. Изгрява в 13.49 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 11-и в 12-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не взимайте важни решения, свързани с финансови операции. Наложете си умереност, спокойствие и ред. Родените във Водолей, Лъв, Близнаци и Стрелец да очакват материална придобивка.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Почивният ден е подходящ за покупки, подреждане, пътуване, новогодишна трапеза, веселба. Напомням на някои от родените в Козирог, Овен и Рак да почистят дома си. Все пак настъпва новата година.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще могат сами да направляват своя жизнен път. Трябва да развиете у тях трудови навици, за да не се превърне мързелът в господар на живота им. Важно е да сверяват действията си със своя астрологичен хороскоп, за да вървят без проблеми по пътя си.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтинг и ботокс, терапии на лице, фотоподмладяване на лице, полагане на постоянен грим. Позволени са коламаска за жени, маникюрът и педикюрът, подстригване на косите до 13.49 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.