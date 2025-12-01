Статията е написана приживе от нашата скъпа Светлана Тилкова-Алена

ДЕЦАТА РОДЕНИ В ДЕНЯ – ДЕКЕМВРИ 2025

1 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Луната, затова нетипично за знака ще е на моменти меланхолично и вгледано в себе си. Вибрацията в деня му на раждане го превръща в инатливо, но амбициозно и изпълнено с желание да е винаги на върха. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични фактори, които е длъжно да преодолява само, но винаги ще търси и помощ.

2 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. Вибрацията в деня на раждане го превръща в колебливо и неуверено. В същото време Марс изисква да върви по своя път целеустремено, без да се отказва заради нечие желание. Трудно ще намери хармонията между колебанието и целеустремеността. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

3 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец, и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително, а желанието му непрекъснато да се среща с нови хора е засилено, но с годините ще се научи кого да допуска или да не допуска до себе си, за да не бъде използвано. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност на всяка цена, дори ако е свързана с насилие над волята на околните.

4 ДЕКЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец, и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано и на избраната от него самото кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в минало прераждане. Съдбовният му път е причината да се стреми да гради професионална кариера свързана с интелектуална работа.

5 ДЕКЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Венера. Ще е прибързано със засилен стремеж към промени и пътувания, най-вече задгранични с екскурзии и готовност да носи полза на хората. Съдбовният му път изисква да гради материалната си стабилност със своя труд.

6 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Сатурн. Ще се стреми към стабилност и хармония в живота и отношенията, но пречупени през емоциите. Съдбовния му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

7 ДЕКЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. Ще бъде борбено, устремено към духовното си и интелектуално израстване, но също така готово да помага на нуждаещите се. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си и е в хармония с денят на раждане.

8 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Луната, затова нетипично за знака ще е на моменти меланхолично и вгледано в себе си. Ако само е избрало този ден на раждане, е орисано и на избраната от него кармична разплата, която ще му носи трудности в живота и в същото време ще има засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си, за да не търпи провали.

9 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. Отредено му е да върви по своя път целеустремено, без да се отказва заради нечие желание. Ще бъде готово да помага на хората. Ще е амбициозно, агресивно, но и инатливо и често ще застава срещу себе си. Добре е да го научите на целенасоченост в действията. Съдбовният му път е причина да общува, затова е добре да го научите и вие, родителите как да разпознава неподходящите приятелства.

10 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец, и на управителя на деня Меркурий. Вибрацията в деня му на раждане го превръща в инатливо, но амбициозно и изпълнено с желание да е винаги на върха. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични, непредвидими фактори, с които ще е принудено да се справя без чужда помощ.

11 ДЕКЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец, и на управителя на деня Юпитер. Вибрацията в деня на раждане го превръща в колебливо и неуверено. Отредено му е да върви по своя път целеустремено, без да се отказва заради нечие желание, което ще му е трудно. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

12 ДЕКЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Венера. Ще бъде общително, а желанието му непрекъснато да се среща с нови хора е засилено, но с годините ще се научи кого да допуска или да не допуска до себе си. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност на всяка цена, дори ако е свързана с насилие над волята на околните.

13 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Сатурн. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано и на избраната от него самото кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в минало прераждане. Съдбовният му път е причината да се стреми да гради професионална кариера свързана с интелектуална работа. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ДЕКЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. Ще е прибързано със засилен стремеж към промени и пътувания, най-вече задгранични с екскурзии и готовност да носи полза на хората. Съдбовният му път налага изискването на гради с труда си своята материална стабилност.

15 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Луната. Ще се стреми към стабилност и хармония в живота и отношенията, но трябва да постига целите си само по честен начини и никога за сметка на нечие страдание или провал, за да не търпи Съдбовни наказания, които ще са светкавични заради денят на раждане. Съдбовния му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

16 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. Ако само е избрало този ден за раждане, търпи наказание заради липса на желание за изява в предишни прераждания, защото е искало да угоди на някого и живота му е бил инертен, безличен. Сега ще се наложи да се примирява с второто място в живота, ако не иска да го провалят. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си, защото често думите и действията му ще са импулсивни.

17 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Меркурий. Денят на раждане, ако го е избрало само, а не му е наложен чрез планирано раждане, го орисва на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Съдбовният му път не позволява да е прибързано и не допуска да надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 ДЕКЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармично наказание, заради проява на материален егоизъм в минали прераждания. Съдбовният му път изисква да общува, но да се научи да разпознава неподходящите хора, които допуска до себе си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ДЕКЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Венера. Ще бъде общително, но изключително инатливо, целеустремено и амбициозно, готово да помита всичко на пътя си и да успява без оглед на средствата. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични фактори, които е длъжно да преодолява само, но винаги ще търси и помощ.

20 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи в безконтролния полет към поредната или към няколко цели едновременно. Човеколюбиво, обичащо да се жертва за хората, не много общително, но ще разчупи своята колебливост и неувереност. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България и трябва да спази изискването, за да избегне бъдещи лични, здравословни и професионални проблеми.

21 ДЕКЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е повлияно от Стрелец, ако е родено до 17.04 ч. и от Козирога след този час, както и от управителя на деня Слънцето. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за своите провали най-напред в себе си, а след това в околните. Съдбовният му път е причината да се стреми да налага ред във всичко спрямо което има отношение – професионално, лично, емоционално.

22 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Луната, затова ще е по-затворено в себе си на моменти меланхолично. Устремено към стабилност и хармония. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и постоянни трудности в живота, възникващи поради независещи от него причини. Съдбовният му път изисква да анализира живота си и да гради кариера в интелектуалната сфeра. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Марс. Ще бъде изключително амбициозно, но и импулсивно и инатливо, дори на моменти агресивно. Научете го от малко да е целенасочено и да не се разпилява в безсмислени занимания. Съдбовният му път изисква да гради материалната си стабилност със своя труд, но при някои от тези деца парите от средство ще се превърнат в цел.

24 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден е повлияно от знака Козирог и от управителя на деня Меркурий. Устремено към стабилност и хармония, то е орисано на кармична отплата, ако не превръща парите в своя основна житейска цел, а ги възприема като средство. В противен случай парите все ще му липсват. Съдбовния му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

25 ДЕКЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден е повлияно от знака Козирог и от управителя на деня Юпитер. Ще бъде изключително амбициозно, емоционално, импулсивно и инатливо. Научете го от малко да е целенасочено и да не се разпилява в безсмислени занимания. Съдбовният му път изисква да не е прибързано, да не е импулсивно и да обмисля добре действията си, което често ще му е трудно.

26 ДЕКЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Козирог и от управителя на деня Венера. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано по собствен избор на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите му прераждания. Съдбовният му път не позволява да е прибързано и не допуска да надскача възможностите си, защото вместо успех и възход, постоянен спътник ще му е недоволството и провала.

27 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи в безконтролния полет към поредната или към няколко цели едновременно. Научете го от малко да е целенасочено и да не се разпилява в безсмислени занимания. Съдбовният му път също го орисва на желание за познанства, но го научете да разпознава кои хора не бива да допуска до себе си, защото ще е прибързано и първо ще приема и се доверява на най-неподходящите.

28 ДЕКЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден е подвластно на Козирог и на управителя на деня Слънцето. То е целеустремено, амбициозно, желаещо да е винаги на върха, но също така агресивно и крайно инатливо. Съдбовният му път е причината за постоянните трудности в живота му.

29 ДЕКЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Луната, затова ще е по-затворено в себе си на моменти меланхолично. Ако само си е избрало тази дата, то е орисано на най-тежка кармична разплата, която изисква от него да е борбено и амбициозно и да бъде винаги на върха в живота, за да изчисти кармата си заради пасивност и липса на изява в предишни прераждания. Трябва да бъде ловец, а не жертва. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, за да избегне лични, професионални и здравословни проблеми с напредването на възрастта. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 ДЕКЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Марс. Ще бъде изключително амбициозно, но и импулсивно и инатливо, дори на моменти агресивно. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, но често ще забравя подадената му ръка и ще е готово да отрича помощта, която получава, но си печели неприятели. Съдбовният му път е причината да се стреми да налага ред във всичко, спрямо което има отношение – професионално, лично, емоционално.

31 ДЕКЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден е повлияно от знака Козирог и от управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано по собствен избор на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите му прераждания. Съдбовният му път изисква да анализира живота си и да гради кариера в интелектуалната сфeра.