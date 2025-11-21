Книгата, написана приживе от нашата скъпа Алена, вече е на пазара.

Вашият полезен съветник как да бъдете здрави, красиви, неотразими през 2026 г. излиза в своето осемнадесето издание.

За всеки ден от годината съм посочила забранените и позволените процедури, независимо дали се подлагате на тях у дома, в козметичен салон или при пластичен хирург. Посочила съм дните, подходящи за зачеване, периодите, през които диетата има ефект, както и кога е забранена пълна упойка поради опасност от колапс на белите дробове и сърцето.

2026-а е подвластна на вибрация 1 и на Слънцето, управител на Лъва. Родените в знака може да похапват обилно, но заради предразположеност към проблеми със сърцето и кръвното налягане ги съветвам да не допускат наднормено тегло. Преумората води до безсъние, последвано от нервно напрежение и склонност към преяждане. През лятото да се пазят от топлинен удар. Заседналият живот е предпоставка за разширени вени и задържане на течности.

Препоръчвам на всички, които спазват постите, в годината на Слънцето да направят не повече от два пъти пост, по избор Великденски и Богородичен или Богородичен и Коледен. През останалото време диетите и гладолечението не са здравословни.

Луната повлиява живота и тялото ни както с присъствието си в зодиакалните знаци, така и като лунен ден от месечния календар. Вслушаме ли се в нейния шепот, тя дарява и здраве, и красота.