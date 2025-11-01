Автор: Светлана Тилкова-Алена

Ноември

Марс и ноември обещават проблеми и възмездие, ако през септември и октомври сме си позволили непочтеност към околните в личен и професионален план или сме се облагодетелствали за сметка на хора, които са ни се доверили. Мнозина от гледащите с надменност и превъзходство над околните ще се окажат неудачници. Лични проблеми ще възникват сякаш от нищото, но за тях ще бъдат обвинявани другите хора и управниците. Говоренето ще е празнословие, но с вреда, дори за България, прибързаността е изявена. Посредствените ще са най-напористи. Егоцентризмът, потиснал здравата психика, е достигнал необозрими висоти в душевността на мнозина, домогващи се до незаслужено признание. Помнете – от високо се пада неочаквано и много боли. Месецът променя отношенията между парламентарно представените партии, които ще бъдат принудени от Марс да търсят малко вероятния компромис в отношенията помежду си. Постигнат ли го, ще бъде във вреда на държавата и народа. Българската дипломация също трябва, което отново е малко вероятно, да изживее катарзис, защото далеч не винаги представя положително и достойно нашата страна пред света. Продължава традицията дипломатически постове не рядко да заемат хора без нужния ценз, но удобни с подчинението си и готови на всичко, само и само да са в наше посолство зад граница.