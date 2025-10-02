Автор: Светлана Тилкова-Алена

САТУРН е ретрограден в Овен от 1 до 31 октомври 2025 г.

Аспектът носи знания и умения, които учат хората как да преодоляват превратностите на живота и да се грижат за себе си. През тази ретроградност трябва да ги използват както за себе си, така и в полза на хората, с които живеят.

УРАН е ретрограден в Близнаци от 1 до 31 октомври 2025 г.

Мнозина се усещат не на мястото си, особено хората, повлияни от аспекта в рождената им карта. Все искаме нещо ново. Концентрацията е трудна задача, разпиляването в различни начинания, подтикнати от мечтания, а не от обмисляне и анализ, е факт. Пропиляно време, увенчано с неудовлетвореност.

НЕПТУН е ретрограден в Овен от 1 до 31 октомври 2025 г.

Възможни са кризисни ситуации в световен мащаб, унищожение на големи групи хора, на култури. Изявени са алчността за материални блага и стремежът за господство, потиснати са духовните и интелектуални стремления.

ПЛУТОН е ретрограден във Водолей от 1 до 14 октомври 2025 г.

Време за напрежение, противопоставяне, дори агресия. Консерватизъм и нежелание за отваряне към хората ще властва над мнозина, особено ако са се родили в неподходяща среда и не в своето време, поради което са неизбежни проблемите между поколенията, а сблъсъкът блокира живота им. В минало прераждане и в настоящия си живот мнозина са се възползвали от властта си, затова сега са длъжни да отдадат себе си в помощ на хората, които са наранявали неведнъж в предходен живот при неизбежна среща в настоящия.

ХИРОН е ретрограден в Овен от 1 до 31 октомври 2025 г.

Хирон с присъствието си в Овен отново ни помага чрез вглеждане в себе да претворим, лесно или по-трудно, неудачите си в ползи, като направим верните изводи. В състояние сме да управляваме Съдбата си сами, вместо да очакваме чудеса или да се притесняваме от неизвестното. Аспектът засилва амбициите ни, но пречупени и през доза агресия, която сме длъжни да овладеем. Ако не успеем, не само че ще се провалим, но и ще плащаме висока цена заради нежеланието ни през този период да си наложим самоконтрол и умереност в думи и дела. В такива ситуации помага чувството за хумор, дори и черен, но не за да развеселим околните, а човекът да разсмее себе си.