Любимата астроложка на bTV Светлана Тилкова-Алена пое към звездите. Алена почина днес на 70-годишна възраст, съобщи съпругът ѝ Андрей, с когото бяха непобедим екип.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Всеки ден в продължение на 25 години звездните ѝ прогнози влизат в дома на зрителите на bTV. Тя е член и на Американския астрологичен съюз.

Поклонението ще бъде на 18.11.2025 година от 11 часа в църквата „Света София.“

С прогнозите си Алена е помогнала на хиляди свои последователи. Тя е астролог на световно ниво – член е на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

Екипът на bTV изразява най-искрени съболезнования на семейството!