Автор: Светлана Тилкова-Алена

1. Нели Топалова - 1 септември 1959 - Българска актриса. Започва да се занимава с дублажи в началото на 1980-те години. Един от първите филми, за който дава гласа си е „Алената буква“. Първият сериал, в който участва, е „Алф“

Родена е в Дева, на дата, която е причината да е целеустремена и изпълнена с желание да е винаги в първите редици. Не й липсва и огромна доза инат, който често й вреди в общуването. Съдбовният й път изисква да се развива в духовно и интелектуално отношениe и да гради професионална кариера в областта на изкуството.

2. Елица Тодорова - 2 септември 1977 - Българска певица и инструменталистка. През 2007 г. заедно със Стоян Янкулов представят България на "Евровизия 2007" и се класират на пето място.

Родена е в Дева, на дата, която на моменти е причината да е колеблива и неуверена, когато й предстои да вземе важно решение. Съдбовният й път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.

3. Капка Кумар - 3 септември 1967 - Школа за индийски танци"Раджуника".

Родена е в Дева на дата, която е причина да е общителна и да се сработва бързо с нова среда, дори и ако е странна за околните. Съдбовният й път изисква да работи и със своя труд да постигне материална стабилност и финансова независимост.

4. Игор Кавалера - 4 септември 1970 - Бразилски барабанист. Заедно с брат си основават метъл групата "Sepultura" през 1983 г.

Роден е в Дева, подвластен на избраната от него вибрация на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускал в миналите си прераждания. Съдбовният му път е причината да общува с лекота и бързо да се приспособява към нова среда.

5. Теодора Бургазлиева - 5 септември 1985 - Българска манекенка. Модел на "Визаж". Печели титлата "Мис България" за 2002 г.

Родена е в Дева на дата, която е причината да е променлива и устремена към пътувания до екзотични кътчета на планетата Земя. Съдбовният й път изисква да не е прибързана, да обмисля добре действията си, за да избегне разочарованията, които търпи заради неправилна преценка на хората, които допуска до себе си.

6. Дилан Бруно - 6 септември 1972 - Американски актьор и бивш модел. Най-известен с ролята си в сериала "Криминални Уравнения".

Роден е в Дева на дата, която е причината и без това устремената към стабилност Дева, да го превърне в човек, който иска на всяка цена да подрежда живота и на хората от своето обкръжение. Стреми се да създаде хармония в отношенията си. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в областта на изкуството, да е компромисен, но не в своя вреда.

7. Мира Фърлан - 7 септември 1955 - Хърватска телевизионна, филмова и театрална актриса. Известна с ролята си на французойката Даниел Русо в популярния телевизионен сериал "Изгубени".

Родена е в Дева, на дата, която от една страна е причината непрекъснато да се подлага на себеанализ и да усложнява живота си с постоянни страхове от какво ли не. От друга страна е причината да се стреми към духовно и интелектуално израстване. Съдбовният път е причината да е емоционална и чувствителна и да проявява нетърпимост към отправената й критика.

8. Алиша Бет Мур - Пинк - 8 септември 1979 - Американска изпълнителка, композитор, текстописец, музикален продуцент. Оглавява класацията на сп. "Билборд" за поп изпълнител на десетилетието (2000 г. - 2010 г.).

Родена е в Дава на дата, която я орисва на кармична разплата и е причина за трудностите в живота й, но и за силно изявените й материални стремежи. Съдбовният й път изисква да гради кариера в областта на изкуството, да върви по пътя на своето духовно и интелектуално израстване.

9. Горан Вишнич - 9 септември 1972 - Американски актьор от хърватски произход. Играе в "Миротвореца", където си партнира с Джордж Клуни и Никол Кидман. През 1999 г. започва да играе в знаменития сериал "Спешно отделение" в ролята на доктор Лука Ковач.

Роден е в Дева на дата, която го зарежда с амбиция и целеустременост, но и с инат, който му вреди в общуването, а също така и със склонност да се разпилява в губещи времето му занимания. Съдбовният му път изисква да не е прибързан, за да избегне неправилните решения и импулсивните действия в своя вреда.

10. Гай Ричи - 10 септември 1968 - Британски режисьор. През 1995 г. режисира късометражния "The Hard Case", с печалбите от който успява да финансира първия си филм "Две димящи дула", получил 13 престижни награди.

Роден е в Дева, на дата, която е причината да е устремен към новото и непознатото без страх, да търси нови предизвикателства, да бъде винаги в първите редици и на гребена на успеха. Съдбовният му път изисква да гради кариерата си в областта на изкуството.

11. Бен Лий - 11 септември 1978 - Американски музикант и актьор. През 2003 г. се появява като главен герой в австралийския филм "The Rage in Placid Lake".

Роден е в Дева на дата, която изисква да върви по пътя, отреден му от Съдбата и да не се отклонява от него заради странични съвети. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност и да приема градивната критика.

12. Еми Росъм - 12 септември 1986 - Американска актриса. Известна с участието си в "Реката на тайните" и "След утрешния ден".

Родена е в Дева. Денят и на раждане е носител на стремеж да общува, често да сменя средата си докато намери своята, но е склонна да привлича неподходящи приятели и партньори, които я използват. Ето защо е в нейна полза да преценява добре хората, които допуска до себе си. Съдбовният й път изисква да овладява емоцията и своята чувствителност.

13. Алан Цагаев - 13 септември 1977 - Състезател по вдигане на тежести - един от малкото случаи, когато чужд щангист защитава българския трибагреник. Неколкократен сребърен медалист.

Роден е в Дева, на дата на избраната от него самия кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Ако успее да се възползва от силата на числото 13 успеха ще е негов спътник. Явно го е сторил след като успява в спортната си кариера. Съдбовният му път изисква да овладява своята прибързаност и да обмисля в детайли решенията си.

14. Румен Иванов - 14 септември 1973 - Български футболист, нападател. За националния отбор има 1 мач.

Роден е в Дева, на дата, която от една страна му носи стремеж към промени и пътувания, а от друга е причина за импулсивни решения, които може да са в негова вреда. Съдбовният му път изисква да се развива в интелектуално и духовно отношение, да гради професионална кариера и му позволява да налага идеите си с лекота.

15. Летисия Ортис - 15 септември 1972 - Съпруга на настоящия испански престолонаследник принц Фелипе. Бивша телевизионна журналистка.

Родена е в Дева, на дата, която е причината от една страна да се стреми към стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията, а от друга страна да спази изискването да постига всичко по честен път и никога за сметка на нечие нещастие. Съдбовният й път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера.

16. Дейвид Копърфилд - 16 септември 1956 - Световноизвестен илюзионист. Започва кариерата си едва на 12 години. Един от най-известните му фокуси е изчезването на Статуята на свободата в Ню Йорк.

Роден е в Дева, на дата, която е носител на кармично наказание, защото в предишно прераждане не е успял да изяви себе си. Ето защо в настоящия живот е длъжен да се примирява често с втора позиция, което не го притеснява. Съдбовният му път изисква да не е прибързан когато поставя началото на нови проекти.

17. Брайън Сингър - 17 септември 1965 - Американски филмов режисьор и продуцент. Основава и собствена филмова компания, с която реализира главно телевизионни проекти, сред които касовият сериал „Д-р Хаус“, където е изпълнителен продуцент и се появява в един епизод като гостуващ актьор.

Роден е в Дева, на дата на кармична разплата, която от една страна е причината за трудностите в живота му, а от друга засилва материалните му стремежи. Съдбовният му път изисква да е добронамерен и щедър, но не му позволява да прави непоискано добро.

18. Радослав Рангелов - 18 септември 1985 - Български футболист, дефанзивен полузащитник. Играл е за "Левски" (София) и "Славия".

Роден е в Дева на дата, която е носител на най-тежка кармична разплата заради факта, че се е изявявал като материален егоист в свое предишно прераждане. Сега ще проявява егоизъм по отношение чувствата на околните. За да уравновеси кармата си е в негова полза да дарява повече обич и да не очаква същото в замяна. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България.

19. Виктория Силвстед - 19 септември 1974 - Шведски фотомодел, актриса и певица. През 1996 г. става „Плеймейт на месеца“ за декемврийското издание на списание "Playboy".

Родена е в Дева на дата, която е причината за нейната амбиция и целеустременост и желание да е винаги на върха в това, което прави. Длъжна е да овладее ината си, за да не си печели неприятели. Съдбовният й път изисква да преодолява трудностите, които среща без странична помощ.

20. Хуан Пабло Монтоя - 20 септември 1975 - Колумбийски автомобилен състезател, бивш пилот от Формула 1. От 2007 г. се състезава в НАСКАР.

Роден е в Дева, във властта на вибрация в деня на раждане, която изисква от него да забрави своята неувереност, а и това ще се случи в мига на мощното му пробуждане, когато осъзнае мястото си в настоящия живот. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност и хармония в отношенията.

21. Маги Грейс - 21 септември 1983 - Американска актриса. Най-известна е с ролята си на Шанън Ръдърфорд в американския сериал „Изгубени“.

Родена е в Дева, подвластна вибрация, която от една страна е причината да е общителна, а от друга страна - да забравя понякога подадената и за помощ ръка. Съдбовният й път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния си живот и хармония в отношенията.

22. Андреа Бочели - 22 септември 1958 - Италиански оперен певец, тенор. И до днес "Time To Say Goodbye" остава най-продаваният сингъл в Германия за всички времена.

Роден е в Дева, под влияние на вибрация на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му и му позволява чрез тяхното преодоляване да чисти кармата си от грешките, които е допускал в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност, да приема градивната критика.

23. Кристиян Добрев - 23 септември 1978 - Българки футболист, ляв защитник. Състезава се за отбора на "Локомотив" (София).

Роден е във Везни под знака на вибрация, която му носи кармична отплата. Радва се на закрилата на Съдбата, ако търси причината за неуспехите си в себе си, а не в околните. Съдбовният му път позволява да общува с лекота и да се приспособява бързо към нова среда, но е добре да внимава какви хора допуска до себе си.

24. Орлин Станойчев - 24 септември 1971 - Български тенисист. Капитан на отбора на България за Купа "Дейвис" (2003 г. - 2005 г.)

Роден е във Везни на дата, която е носител на кармична отплата и на Съдбовна закрила, ако не поставя парите като своя основна житейска цел. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

25. Майкъл Дъглас - 25 септември 1944 - Известен американски киноактьор. Син на Кърк Дъглас и на британската актриса Даяна Дил. Носител на няколко награди "Оскар" и "Златен Глобус".

Роден е във Везни на дата на кармична отплата, която е причината да е устремен към духовното си и интелектуални израстване и да гради кариера в областта на изкуството. Съдбовният му път изисква да бъде компромисен, но не в своя вреда и да анализира живота си, за да избягва повторение на допусканите грешки.

27. Аврил Лавин - 27 септември 1984 - Известна рок изпълнителка. През 2006 г. "Canadian Business Magazine" я обявява за седмата най-влиятелна канадка в Холивуд. Има собствена модна линия - "Abbey Dawn".

Родена е във Везни на дата, която е причината да е целеустремена, амбициозна, но на моменти инатлива и много разпиляна. Съдбовният й път я подтиква постоянно да се стреми към общуване и да сменя често приятелското си обкръжение.

28. Стефан Командарев - 28 септември 1966 - Български режисьор. Режисьор на "Балонът", "Случайни чаши", "Пансион за кучета", "Пътят на хармонията", "Хляб над оградата", "Азбука на надеждата", "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде".

Роден е във Везни, на дата даряваща му целеустременост, амбиция да и винаги на върха, но на моменти импулсивност и прибързаност. Съдбовният му път изисква да изживее живота си извън своята родина.

29. Йоргос Даларас - 29 септември 1949 - Гръцки музикален изпълнител. Негово е оригиналното изпълнение на песента "Ола кала ки ола ореа", изпята по-късно в българския вариант "За тебе хората говорят" от Тони Димитрова.

Роден е във Везни, на дата на най-тежка кармична разплата, заради факта, че не изявил себе си в предишно прераждане. Сега е длъжен устремно да гони целите си и да не се повлиява от опитите да бъде спрян. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в сферата на изкуството.

30. Кийран Кълкин - 30 септември 1982 - Американски актьор. Първата му изява е през 1990 г. във филма „Сам вкъщи“. Там играе Фулър Маккалистър, един от братовчедите на Кевин Маккалистър. Най-значимата му роля е в „Падението на Игби“, където получава главна роля.

Роден е във Везни на дата, която му носи желание да общува, но и качеството понякога да забравя хората, които са му помогнали в трудни ситуации, като така си печели неприятели. Съдбовният му път изисква да изживее живота си извън своята родина или много да пътува.