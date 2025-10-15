„6 зодиака, 12 живота, 6 ритуала“,

Колкото хора, толкова и характери. Правиш си хороскоп и астрологът разкрива качествата, мисловния процес, кармичното наследство, пътя през битието и букета, понякога трънен, от отношения, заложени в рождената ти звездна карта. Става ясно защо съм такъв, какъвто не ми се иска да бъда и защо не мога да съм като мъжът или жената, на които винаги съм искал да приличам. Или се харесвам такъв, какъвто съм.

Колкото и да е богата астрологичната картина на характера, винаги остават сенки, преплели в тъмата на своята незримост влияния, подценени от един, но установени и тълкувани в друг зодиак. От тяхното множество ви предлагам само шест зодиака с най-важните тълкувания за личността.

Разкрий загадките на своя характер.

Загадки, незнайно защо съществуващи според зодиака, който ползваш в своя делник.

Загадки, парченца от пъзела на многообразието от човешки качества, които дори и без час на раждане биват разкрити посредством различните зодиаци и показват твоето скрито, но съществуващо „аз“, формиращо мисли, думи, действия.

Зодиакът е основата на хороскопа, а знаем ли и час на раждане на човек, на събитие, случило се или планирано, знаем всичко. Тайни няма, градим позитивни, уж невъзможни отношения; направляваме събития; откриваме невидимите спасителни пътечки скрити под повърхността на хаотичните, напрегнати и затормозени от взаимна непоносимост обществени отношения.

Чрез хороскопа астрологията позволява на всеки да опознае себе си, но не лишава никого от личната му свобода и от правото на свободен избор.

Нищо важно на Земята, за добро или лошо, не започва без астрологично изчисление и така е било още когато Времето не е отброявало своята възраст, защото не е било открито от местния еволюиращ вид. Зодиакът и астрологичното знание са дар от първите заселници инопланетяни – предци на хората и е една от първите привнесени науки на Земята.

А с малко помощ от Всеобхватния незрим свят чрез шестте ритуала можеш да се върнеш на своя верен Съдбовен път и обгърнат от Вселенската любов, да крачиш по пътя на Светлината.

Всички отговори знае хороскопът.

Вгледай се в себе си.

Бъди господар на своята Съдба.

„6 зодиака, 12 живота, 6 ритуала“,

Светлана Тилкова – Алена

