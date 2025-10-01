ЛУНЕН КАЛЕНДАР ЗА ОКТОМВРИ 2025 ГОДИНА

Автор: Светлана Тилкова-Алена

1 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Козирог във Водолей в 22.51 ч. Залязва в 00.16 ч. Изгрява в 16.24 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 10-и в 11-и с изгрева й. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Добрите приходи са за хората, които се занимават с търговия на недвижими имоти, особено ако са родени в Близнаци, Рак и Дева. Ако сте родени в Телец, сделките са изключително печеливши. Денят е подходящ да подберете нови служители за фирмата си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в менюто си направен от вас сладкиш, особено ако сте родени в Скорпион. Ще се услади и на семейството ви, и на гостите, които може да ви посетят неочаквано, и няма да остане хапчица за следващия ден.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са подвластни на странни събития през целия си живот. Трябва да се научат да анализират ставащото. Ще летят с удоволствие в космоса както като туристи, така и като астронавти. Ще са авторитетни съдии.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагане на постоянен грим, масаж на краката, дермосоник, татуиране, маникюр, педикюр, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване. Подстригване на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след това операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

2 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е във Водолей. Залязва в 01.25 ч. Изгрява в 16.56 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 11-и в 12-и с изгрева й. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Планетите подкрепят всички почтени дейности, особено за родените в Овен, Лъв и Стрелец. Възможни са неочаквани и непланирани разходи при родените във Везни и Лъв. Бъдете смели и решителни, за да защитите правата си, ако сте родени в Овен, Стрелец и Везни.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Не произнасяйте излишни думи и не се повтаряйте. Неочаквано посещение на приятели и колеги може да наруши спокойствието ви у дома, ако сте родени във Водолей.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са свръхемоционални. Най-важният им житейски урок е да се научат да контролират чувствата си. Научете ги да възприемат живота и света и отстрани, безпристрастно. Те ще са отлични актьори, певци дори и ако са непрофесионалисти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са силният натиск при масаж на краката, бедрата, прасците, стъпалата, дермосоник, татуиране, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване. Подстригване на косите до 16.56 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

3 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната е във Водолей. Залязва в 02.37 ч. Изгрява в 17.23 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 12-и в 13-и с изгрева й. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е благоприятен за делови запознанства, но не и за родените във Водолей. Всички с изключение на родените в Телец и Скорпион да си купят лотарийни билети – възможно е да спечелят. Успешно е провеждането на рекламни кампании.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Работете у дома, ако се занимавате с творческа работа. Прегледайте гардероба си и въведете ред. Жените да задоволят потребностите си от козметика, бижута и подаръци, с разум все пак.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са упорити, с твърд характер, помитайки всички препятствия по пътя си. Трябва да развият любов към хората и добронамереност. Ще са добри политици и учени.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са дермосоник, татуиране, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите след 17.23 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

4 ОКТОМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Водолей в Риби в 05.07 ч. Залязва в 03.51 ч. Изгрява в 17.47 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 13-и в 14-и с изгрева й. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Успешни разговори за спонсорство могат да водят родените в Скорпион, Козирог, Дева и Телец. Да проверят личното и деловото си счетоводство всички с изключение на родените в Риби.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пазете се от тъмнината и не се разхождайте, когато падне мрак. Днес са особено вкусни приготвените у дома продукти и сметана. Възпитанието и обучението на кучето или даже на котката дават отлични резултати. Ще ви чуят и разберат... а и вие ще разберете какво ви казват. Поправете повредената домакинска техника, повикайте майстор или купете нова.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са симпатични и сърдечни, ще виждат много надалеч в бъдещето. Ще развият окултни способности. Ще са добри гадатели, учени, астролози.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилация, масаж на тялото със загряващи препарати, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване. Вадене и лечение на зъби след 05.07 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, лимфната система и за премахване на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

5 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Риби. Залязва в 05.06 ч. Изгрява в 18.09 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 14-и в 15-и с изгрева й. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е подходящ за начало на ремонт и строителство. Преподавателска дейност и възпитанието на младите ви носят удовлетворение, ако сте родени в Дева, Скорпион и Телец. Пренапрежението може да има дълготрайни негативни последици за здравето ви.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Успех във взимането на изпити ще имат родените в Близнаци, Дева, Козирог и Водолей. Денят е благоприятен за подготовка на лекции, реферати, доклади, предимно за родените в Близнаци, Везни и Козирог.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са устойчиви, упорити и настойчиви в желанието си да помагат на хората. Трябва да получат медицинско или юридическо образование. Ще са отлични лекари, юристи, спасители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилация, масаж на тялото със загряващи препарати, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване, вадене и лечение на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

6 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Риби в Овен в 07.48 ч. Залязва в 06.22 ч. Изгрява в 18.31 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 15-и в 16-и с изгрева й. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят дава шанс за обещаващи делови и приятелски познанства на родените в Близнаци и Лъв. Желанието да бягате от отговорност може да доведе до конфликти, ако сте родени в Козирог и Рак. Мебелите, купени днес, ще ви харесват и служат дълги години.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: За да сте с високо самочувствие и да съхраните доброто си настроение, избягвайте крайностите в удоволствията и яденето. Почивайте си или пътувайте, без родените в Козирог и Рак.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са непостоянни, но и лесно податливи на внушение. Ще могат както да се вдъхновят, така и да се подчинят на чужда воля. Трябва да станат смели и да взимат сами решения. Ще са добри създатели на театрални костюми, оформители на сцени и каскадьори.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтинг, филъри, ботокс, епилация, фотоподмладяване, боядисване на косите, студено къдрене, полагане на постоянен грим, вадене и лечение на зъби след 07.48 ч., подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби до 07.48 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на храносмилателната система, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

7 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Овен. Залязва в 07.41 ч. Изгрява в 18.55 ч. Фаза – пълнолуние, което настъпва в 05.47.26 ч. Лунният ден преминава от 16-и в 17-и с изгрева й. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не опитвайте да положите началото на нещо ново, днес Меркурий приключва с ретроградното си движение. Завършете започнатото или това, за което не ви е достигнало времето. За Овена и Стрелеца ще бъде резултатна индивидуалната работа. Откажете предложенията за работа в съдружие.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Без съжаление може да се избавите от старите и ненужни вещи, да ги подарите, ако са годни за употреба, а също да поправите и приведете в ред всичко, което ползвате. Изслушайте внимателно проблемите на децата си и им дайте насоки за тяхното преодоляване. При родените във Везни и Телец е позволено да отстъпят от навиците и принципите си без угризения на съвестта.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Добри, отзивчиви и меки по характер, трудно ще правят впечатление. Необходимо им е педагогическо образование. Ще са добри учители и възпитатели.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтинг, филъри, ботокс, епилация, боядисване на косите, студено къдрене, лечение и вадене на зъби, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

8 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Овен в Телец в 08.13 ч. Залязва в 09.02 ч. Изгрява в 19.22 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 17-и в 18-и с изгрева й. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Възползвайте се от различни източници на информация, които ще ви помогнат при взимане на важни решения и разрешаването на наболели проблеми. Приведете в ред финансовите си документи. Бъдете дипломатични в общуването с колегите си, особено ако сте родени в Телец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пригответе си меню с изискани ястия. Поправете повредените дрехи и вещи в дома си. Покупка на домашни любимци днес могат да направят родените в Телец и Скорпион, ако такова е общото семейно решение.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са непоколебими в своите възгледи и упорити във всичко, което правят. Добре е да ги научите да виждат голямата цел. Ще са отлични философи и теоретици.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са терапии на лице, лифтинг и ботокс, полагане на постоянен грим, фотоподмладяване на лице, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите. Позволени, електроепилация, коламаска за жени, маникюр, педикюр. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на главата, а след този час на гърлото, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

9 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е в Телец. Залязва в 10.26 ч. Изгрява в 19.56 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 18-и в 19-и с изгрева й. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е критичен. Нежелателни са пътуванията, разрешаването на важни въпроси и провеждането на делови разговори. Във всичко се ползвайте от съветите на компетентни хора, особено ако сте родени в Рак, Близнаци и Стрелец. Денят е идеален за задгранични срещи и разговори за родените в Овен, Стрелец, Водолей и Везни.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в менюто си топла гозба от бобови растения. Денят е благоприятен за начало на семейни и делови задгранични пътувания.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са дръзки и когато пораснат – агресивни. Трябва да обърнете внимание на физическото им развитие. Ще са добри физици или химици.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са терапии на лице, лифтинг и ботокс, полагане на постоянен грим, фотоподмладяване на лице, вадене и лечение на зъби. Позволени са електроепилация, коламаска за жени, маникюр, педикюр, подстригване на косите след 19.56 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

10 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната преминава от Телец в Близнаци в 08.12 ч. Залязва в 11.49 ч. Изгрява в 20.39 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 19-и в 20-и с изгрева й. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Всички договори, сключени в този ден, са несигурни и водещи към загуби. Удовлетворение ще ви донесат далечни пътувания, особено ако сте родени във Водолей и Лъв. Денят е добър за изследователска работа, преди всичко за родените в Скорпион и Стрелец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: При необходимост може да дадете краткосрочен заем, но само ако не сте родени в Близнаци и Дева. Денят е идеален за занимания със спорт. Проведете семейни разговори, ако сте родени в Стрелец, Овен и Лъв.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Променливи и неспокойни, ще обичат да подражават на другите. Умението да имитират може да прерасне в артистичен талант. Научете ги да бъдат естествени и да не живеят чрез постоянно подражателство.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтинг и ботокс, фотоподмладяване на лице, терапии на лице, полагане на постоянен грим, масаж на раменния пояс и ключиците, подстригване на косите след 20.39 ч. Позволени са боядисване на коса и сешоар, маникюр, педикюр, електроепилация, коламаска за жени, вадене и лечение на зъби след 08.12 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

11 ОКТОМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Близнаци. Залязва в 13.06 ч. Изгрява в 21.32 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 20-и в 21-и с изгрева й. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Родените в Стрелец може да имат отлични приходи от самостоятелна дейност. Денят е благоприятен за строителство и архитектурно творчество. Склонни сте към пристрастна оценка, която ще доведе до пропуски и грешки и ще се превърне в повод за сериозни проблеми в деловите отношения.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Вечерта си позволете, стига да искате, обилно хапване. Денят е идеален за избор на нов стил в поведението. Пазете се от преумора. Избягвайте напрежението. Проявете разбиране към другите хора.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Характерът им ще се оформя от начина на живот. Събитията ще ги принудят да мислят за житейските истини. Да се занимават с източните начини за усъвършенстване на тялото и духа. Ще са добри възпитатели и учители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са масаж на раменния пояс и ключиците, почистване на лице – механично, подстригване на косите до 21.32 ч. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на бронхите, белите дробове, трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

12 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Близнаци в Рак в 09.37 ч. Залязва в 14.12 ч. Изгрява в 22.37 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 21-и в 22-и с изгрева й. Управител на деня е Слънцето. Цветове – оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е идеален за срещи и създаване на сдружения, за разрешаване на важни въпроси, но не и за родените във Везни и Овен. Родените в Лъв да очакват новина за финансови постъпления.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Родените в Дева, Телец и Скорпион имат шанса да оправят личните си отношения. Включете в менюто си плодови салати, орехи, тестени изделия.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат заложби да бъдат представители на висшия духовен свят, опознали Вселенската любов, любовта към ближния, или ще се изявят в другата крайност – алкохолици и престъпници, живеещи под постоянните удари на закона.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са масаж на раменния пояс и ключиците, пилинг, масаж за моделиране и отслабване в коремната област. Позволени са всички други козметични процедури, терапия против бръчки с лифтинг ефект и стягане, масаж на тялото без упоменатите забрани, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза, ако не са животоспасяващи.

13 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Рак. Залязва в 15.04 ч. Изгрява в 23.49 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 22-и в 23-и с изгрева й. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ако се занимавате с туризъм, пуснете рекламни диплянки. Купете си днес дрехи или вещи от кожа, може и от екокожа, ако сте го планирали. Всички с изключение на родените в Рак, Риби и Скорпион се радват на успех в начинания, свързани с научна работа.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Не се отклонявайте от обичайния си начин на живот. Откажете се от нетипични за вас развлечения и приключения независимо от възрастта ви, ако ви дразнят хората, с които общувате.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Необходими са им силни партньори, които да са тяхната опора в живота. Прекалено ревниви са заради собственическото си чувство и страх да не загубят човека до себе си. Сред тях ще има способни лечители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са масаж за моделиране и отслабване в коремната област, пилинг, процедури за отстраняване на мастит след раждане. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени операциите на стомаха, панкреаса и жлъчката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

14 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Рак в Лъв в 13.47 ч. Залязва в 15.44 ч. Не изгрява. Фаза – последна четвърт. Лунният ден продължава да бъде 23-и.Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ясните перспективи предполагат изработване на дългосрочни планове за родените във Водолей и Лъв. Продажбата на електрооборудване е особено печеливша за родените в Овен и Везни.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Родените в Близнаци, Водолей и Овен да се срещнат с приятели, да отидат на ресторант с близките си и да си създадат положителни емоции след преумората през деня и напрежението заради некоректни партньори.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са самостоятелни и упорити, с нетрадиционно мислене. Ще се справят идеално в областта на рекламата, дистрибуторството на стоки чрез нови методи на представяне, дизайнерството в областта на опаковките.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са пилинг, солариум, сауна, процедури за отстраняване на мастит след раждане. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час на сърцето, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

15 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната е в Лъв. Изгрява в 01.03 ч. Залязва в 16.15 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 23-и в 24-и с изгрева й. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Разчитайте на увеличени приходи от собствена дейност, ако работите в сферата на търговията и развлекателния бизнес и сте родени във Водолей, Везни и Близнаци. Вслушайте се в съветите на по-знаещи и информирани от вас хора, особено ако са сред родените в Лъв.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят е идеален за организиране на празнична вечер във връзка с рожден ден. Дълго и с удоволствие ще бъде помнена. Въведете ред в дома си, два часа след работа са достатъчни.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Общителни, с привличащ околните чар и сърдечност. Създадени са да творят музика и да танцуват. Насочете ги в тази област.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са солариум, сауна, подстригване на косите след 01.03 ч. Позволени са всички други козметични процедури, вадене и лечение на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

16 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Лъв в Дева в 21.05 ч. Изгрява в 02.15 ч. Залязва в 16.39 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 24-и в 25-и с изгрева й. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Днес лесно се помнят нови знания. Денят позволява да работите пълноценно. Изисква съсредоточаване и концентрация на мисълта. Всички, които се занимават с търговия на пчелен мед, ще имат добри приходи.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Поправете повредените дрехи, нужно ли е постоянно да се купуват нови... Самотата ви е от полза, за да се вгледате в себе си и да осъзнаете какво да промените, за да са хармонични отношенията ви.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Създадени са да творят музика и да танцуват. Ще имат повишен интерес в областта на литературата. Приучвайте ги да четат още в ранното им детство. Биха били добри писатели или библиотекари.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са солариум, сауна, мезотерапия, ботокс и филъри, моделиране и отслабване в коремната област, подстригване на косите. Позволени са масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр, епилация, боядисване на коса и сешоар, лечение и вадене на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, а след този час на коремната кухина заради трудното зарастване на тъканите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

17 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Дева. Изгрява в 03.23 ч. Залязва в 17.00 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 25-и в 26-и с изгрева й. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Откажете се от интригите, задкулисните борби и машинациите. Скоро действията ви ще бъдат разкрити. Склонността към самозаблуда ще ви хвърли в бездната на неочаквани дългове. Бъдете внимателни и планирайте правилно разходите си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Менюто ви в този ден трябва да е разнообразно, но без ястия с много и тлъсто месо, особено ако често си правите разтоварващи дни. Не правете покупки за дома извън хранителните. Потърсете подкрепата на най-близкия си човек.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще бъдат перфекционисти при въвеждане на ред. Биха били отлични собственици на хотели, секретари, деловодители. Прозорливи и неизменно виждащи дълбоко в човешката душа, ще са добри психолози и психотерапевти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са мезотерапия, начало на диета, ботокс и филъри, моделиране и отслабване в коремната област. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, лечение и вадене на зъби, подстригване на косите след 03.23 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

18 ОКТОМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Дева. Изгрява в 04.29 ч. Залязва в 17.19 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 26-и в 27-и с изгрева й. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Разрушете стария си начин на живот и заживейте по нов начин. Трудно е, но полезно. Денят е изпълнен с невероятна сила, която трябва да насочите във вярната посока. При провеждане на делови разговори и срещи добре обмисляйте всяка своя дума. Увеличени приходи от търговската дейност очакват родените в Дева, Стрелец, Телец и Лъв.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в храната си повече моркови, цвекло, домати. Бъдете внимателни в поведението си и разумни в семейните разходи.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Инатливи и целеустремени към висшите нива на развитие в интелектуално и духовно отношение. Научете ги да са целенасочени, да не се разпиляват. Научете да поемат и личностни и битови отговорности, което няма да им е силна страна.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са мезотерапия, ботокс и филъри, моделиране и отслабване в коремната област. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, лечение и вадене на зъби, подстригване на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

19 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Дева във Везни в 07.01 ч. Изгрява в 05.33 ч. Залязва в 17.36 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 27-и в 28-и с изгрева й. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: От вас зависи да промените изцяло живота си и да го превърнете в низ от успехи. Не допускайте лошо настроение да съсипе отличните възможности, които ви подарява Съдбата, защото щастието и успехът трябва да бъдат заслужени. Даром не идват.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ако имате намерение да приготвите вечеря за семейството си, нека днес бъде и с вегетариански ястия, а не само с месни. Избягвайте трудно смилаемата храна.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Умни, способни да планират бъдещето си, но им е нужен човек, който да ги води по пътя на неговото осъществяване. Научете ги да конкретизират действията си, да не се разпиляват. Научете ги на физически труд. Ще са добри учени.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са солариум, сауна, мезотерапия, ботокс и филъри, моделиране и отслабване в коремната област. Позволени са терапии на лице, масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, лечение и вадене на зъби, подстригване на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

20 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е във Везни. Изгрява в 06.37 ч. Залязва в 17.55 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 28-и в 29-и с изгрева й. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Родените в Телец, Везни и Рак да не взимат важни решения, свързани с инвестиции и заеми. Може да си купят златни бижута. Разпродажбата по интернет или на благотворителна кампания е печеливша за родените в Лъв, Скорпион и Стрелец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Стига да е възможно, прекарайте деня със семейството си сред природата, особено ако сте родени в Лъв, Дева и Стрелец или си позволете продължителна разходка в парка.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Изпълнени с прозрения за света и Вселената, ще са устремени да опознават Космоса и далечните планети. Ще постъпите правилно, ако вземете съвет от професионален астролог по отношение на тяхното развитие. Заниманията им в областта на астрономията и космонавтиката им носят удовлетворение.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са антицелулитна терапия (ръчен масаж) – организмът задържа течности, подстригване на косите след 06.37 ч. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, вадене и лечение на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на бъбреците, пикочния мехур и бедрата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

21 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Везни в Скорпион в 18.42 ч. Изгрява в 07.40 ч. Залязва в 18.14 ч. Фаза – новолуние, което настъпва в 14.24.59 ч. Лунният ден преминава от 29-и в 30-и с изгрева й и в 1-и с настъпване на новолунието. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Покупко-продажбата на козметични препарати е много доходна за родените в Дева, Телец и Рак. Обменете нови идеи. Родените в Дева, Телец и Овен и работещи в шоубизнеса ще увеличат своята популярност.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Купете си домашен любимец днес, ако добре и отдавна сте обмислили желанието си, но не забравяйте, че той не е стока, която може да изхвърлите, ако ви е омръзнала.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат развита способност да възприемат света и формите. Добре е да се насочат в областта на архитектурата. Имат заложби и в областта на астрологията. Могат да станат архитекти или астролози или да съвместят и двете науки.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са антицелулитна терапия, пилинг, подстригване на косите. Позволени са терапия против бръчки с лифтинг ефект, масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр, епилация, боядисване на коса и сешоар, вадене и лечение на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

22 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната е в Скорпион. Изгрява в 08.44 ч. Залязва в 18.37 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 1-и във 2-и с изгрева й. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ако сте собственици на цирк, лунапарк, панаир, в този ден представленията ще привлекат много зрители. Денят позволява да се заемете с отглеждане на животни, ако сте родени в Телец, Козирог и Рак. Всички без родените в Лъв, Телец и Скорпион могат да се заемат със строителство на нов дом или вила, нищо че според традициите сезонът е неподходящ. Достатъчно е да направят първа копка.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Погрижете се за себе си. Позволете си обилна и разнообразна храна. Родените в Телец, Козирог и Дева ще се чувстват освежени и с отлично настроение сред природата днес.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще притежават развита интуиция, изострена чувствителност, телепатия. Ще са отлични адвокати, политици, психотерапевти, писатели.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранено е подстригване на косите. Позволени са терапия против бръчки с лифтинг ефект, пилинг, антицелулитна терапия, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, вадене и лечение на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

23 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е в Скорпион. Изгрява в 09.49 ч. Залязва в 19.04 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 2-и в 3-и с изгрева й. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Продажбата на козметични продукти носи отлична печалба. Всички с изключение на родените в Риби, Рак и Скорпион да направят дългосрочните си планове.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Родените в Дева, Рак и Козирог могат да си закупят ново жилище, ако е дошъл денят да го сторят, и да организират нотариалното му прехвърляне.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще се стремят към себеусъвършенстване. Насочете ги към формите и изкуството. Ще са отлични скулптори и архитекти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранено е начало на диета. Денят не е подходящ за зачеване. Подстригване на косите. Позволени: терапия против бръчки с лифтинг ефект, пилинг, антицелулитна терапия, терапии на лиц, епилация, маникюр, педикюр; масаж на лице и тяло; боядисване на коса и сешоар; вадене и лечение на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

24 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 07.19 ч. Изгрява в 10.53 ч. Залязва в 19.37 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 3-и в 4-и с изгрева й. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Отложете начинанията и не планирайте нищо ново с изключение на най-важните битови и житейски задължения. Отложете всички важни задачи, особено при родените в Стрелец и Риби. Не давайте пари назаем. Няма да ви ги върнат.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Родените в Стрелец, Дева и Риби да очакват усложнения с партньорите, роднините и децата си, но да не ги упрекват, че вината е тяхна. Ще се справят, ако не са обвинителни, а компромисни.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат смели идеи и глобални планове. Привикнете ги към точност. Трябва да завършат висше образование. Научете ги да проявяват щедрост и да не бъдат егоисти. Ще са видни политически дейци или юристи.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуиране, полагане на постоянен грим, вадене и лечениена зъби след 07.19 ч., подстригване на косите. Позволени са терапия против бръчки с лифтинг ефект, пилинг, антицелулитна терапия, епилация, масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр, боядисване на косите и сешоар.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

25 ОКТОМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Стрелец. Изгрява в 11.54 ч. Залязва в 20.18 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 4-и в 5-и с изгрева й. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят не е добър за покупка и продажба на мебели, особено за родените в Стрелец. Не се захващайте с нищо трудно или изискващо продължително време за осъществяване, ако сте родени в Овен, Близнаци или Везни.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят позволява успешно да изучавате точни науки или чужди езици. Не забравяйте през целия ден да поддържате добро настроение, за да не попаднете неочаквано в лапите на словесната и физическата агресия.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Децата, родени в този ден са красиви, умни, добри и мъдри. Надарени да обичат хората, света и Вселената, се прераждат сега, но дали ще го сторят отново и отново след края на току що започващият им живот, е право на тяхно решение.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуиране, полагане на постоянен грим, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите до 11.54 ч. Позволени са терапия против бръчки с лифтинг ефект, епилация, масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, и тези на черния дроб, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

26 ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ – зимно часово време

Луната преминава от Стрелец в Козирог в 18.53 ч. Изгрява в 11.51 ч. Залязва в 20.07 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 5-и в 6-и с изгрева й. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Разчитайте на приходи от собствена дейност, ако работите в сферата на търговията и развлекателния бизнес и сте родени във Водолей, Везни и Близнаци. Вслушайте се в съветите на по-знаещи и информирани от вас хора, особено ако са сред родените в Лъв.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят е идеален за организиране на празнична вечер и рожден ден. Въведете ред в дома си, ако в следващите дни няма да имате време.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще могат сами да направляват своя жизнен път. Трябва да развиете у тях трудови навици, да бъдат дейни, вместо да гледат пасивно, пък каквото дойде, и да събират подигравки.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуиране, полагане на постоянен грим, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите след 11.51 ч. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на черния дроб, кръвоносната система, свързаните с донорство и кръвопреливане, а след прехода – на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

27 ОКТОМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Козирог. Изгрява в 12.40 ч. Залязва в 21.05 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 6-и в 7-и с изгрева й. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е подходящ за интелектуално обогатяване, начало на изучаване на чужд език, специализация, преквалификация. Помага за съсредоточаването и концентрацията на мисълта. Всички, които се занимават с търговия на пчелни продукти, ще са доволни от приходите си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Самотата ви е от полза. Вечерта отделете няколко свободни минути и се усамотете, за да се вгледате в себе си.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са емоционално нестабилни, но притежаващи невероятен чар. Научете ги да контролират действията си. Ще са добри режисьори, кинооператори, драматични артисти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагане на постоянен грим, татуиране, масаж на краката и стъпалата, маникюр, педикюр, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, сухожилията и колянната става, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

28 ОКТОМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Козирог. Изгрява в 13.21 ч. Залязва в 22.10 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 7-и в 8-и с изгрева й. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Интригите, задкулисните борби и машинациите в днешния ден ще бъдат бързо разкрити. Склонността към самозаблуда, допълнена с меркантилност, ще ви хвърли в кризата на неочаквани дългове. Бъдете внимателни и планирайте правилно разходите си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Менюто ви в този ден трябва да е разнообразно, но без ястия с тлъсто месо, обилно подправено, заради възможни алергии. Не правете покупки за дома извън хранителните и домакинските. Не отказвайте помощта на най-близкия си човек.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са талантливи учени. Ще получат Съдбовния шанс да демонстрират плодовете на своя труд. Научете ги да са точни и целенасочени. Ще са добри дизайнери и учители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагане на постоянен грим, татуиране, масаж на краката и стъпалата, маникюр, педикюр, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите след 13.21 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, сухожилията и колянната става, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

29 ОКТОМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Козирог във Водолей в 05.55 ч. Изгрява в 13.55 ч. Залязва в 23.18 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 8-и в 9-и с изгрева й. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ако старият ви начин на живот ви е дотегнал, днес е моментът да го приключите. Заживейте по нов начин. Денят е изпълнен с невероятна сила, която трябва да насочим във вярната посока, когато провеждаме деловите си разговори и срещи, добре обмисляйки всяка своя дума. Успех в търговската дейност очаква родените в Дева, Стрелец, Телец и Лъв.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Бъдете внимателни в поведението си и разумни в семейните разходи. Включете в храната си повече моркови, цвекло, домати.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще притежават големи интелектуални способности и желание да знаят всичко. Поддържайте този интерес в тях. Ще са добри педагози и преводачи.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагане на постоянен грим, татуиране, масаж на краката и стъпалата, маникюр, педикюр, дермосоник, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите до 13.55 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след това операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

30 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е във Водолей. Изгрява в 14.23 ч. Не залязва. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 9-и в 10-и с изгрева й. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: От вас зависи да промените изцяло живота си и да го превърнете в низ от успехи. Не допускайте лошо настроение да съсипе отличните възможности, които ви подарява Съдбата.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: На обилната трапеза отделете малко място и за вегетарианска храна, дори и ако вие самите не я харесвате. Доставете удоволствие и на вашите близки

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат труден житейски път. Обстоятелствата могат да ги пречупят, затова трябва да бъдат възпитавани в сила на Духа. Ще са добри обществени дейци.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са силният натиск при масаж на краката, бедрата, прасците, стъпалата, дермосоник, татуиране, вадене и лечение на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите след 14.23 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

31 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

Луната преминава от Водолей в Риби в 13.46 ч. Залязва в 00.29 ч. Изгрява в 14.47 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 10-и в 11-и с изгрева й. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Родените в Телец, Везни и Рак да не взимат важни решения, свързани с пари. Разпродажбата по интернет или с благотворителна цел е печеливша за родените в Лъв, Скорпион и Стрелец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ден за семейно събиране. Направете по-продължителна разходка в парка, без значение какво е времето, особено ако сте родени в Лъв, Дева и Стрелец.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са подвластни на странни събития през целия си живот. Трябва да се научат да анализират ставащото. Ще летят с удоволствие в космоса както като туристи, така и като астронавти. Ще са авторитетни съдии.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са дермосоник, епилация, татуиране, силният натиск при масаж на краката, бедрата, прасците, стъпалата, масаж на тяло без загряващи препарати, вадене и лечение на зъби до 13.46 ч. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, лимфната система и за премахване на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.