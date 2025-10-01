Автор: Светлана Тилкова-Алена

Октомври

През октомври Марс пречи на мнозина да са такива, каквито са в мечтите си, често нереални, защото ситуациите са в тяхна вреда. Целите са трудно постижими заради податливост на влияние. Месецът не допуска да преувеличаваме и да прекаляваме с каквото и да било. Заради самовнушени знания и авторитет, каквито не съществуват, подтиквани от агресивния Марс, мнозина ще са склонни към гневни изблици, прерастващи неусетно във физическо насилие, оставащо скрито или явно, законово наказуемо. И в двата случая осъзнаване за собствена вина няма да има, нито опит за промяна. Агресията през месеца е повсеместна, защото зарежда с енергия, която обаче не води до разбирателство и градеж мечтаещите да направят нещо велико, но и потиска с песимизъм неуверените и лабилните хора. Склонността към корупция е засилена на всяко ниво в държавата. В Народното събрание ще бъде направен опит да се прокарат закони, които са в противоречие с добруването на народа ни, а реакцията на обществото няма да закъснее. Протестите няма да може да бъдат потушавани с лъжи и заклинания, омайващи лековерните. Народът ще се е изморил в очакване на добро управление и, подтикнат от Марс, повече няма търпи. Възможно е агресията да се насочи към правителството и управляващите, които и да са те. Другата възможност е агресията да избухне на битово ниво, като домашно насилие или дори заради раздразнил някого поглед на улицата. Предателствата, които не бива да прощаваме, ще са от нови познати, при които наличието или отсъствието на здрав разум ще ги подтикне към преднамерена непочтеност.