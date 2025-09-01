Автор: Светлана Тилкова-Алена

1 СЕПТЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Луната. Ще бъде подредено, добър партньор в личен и професионален план, но и любвеобвилно и чаровно. Ще се стреми към перфекционизъм в работата си. Съдбовният му път изисква да е умерено и да не надскача възможностите си.

2 СЕПТЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Девата и на управителя на деня Марс. Вибрацията в деня му на раждане е носител на стремеж към стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията. Съдбовният му път на своя ред е причина да общува и често да сменя средата си.

3 СЕПТЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Меркурий, който е управител и на зодиакалния знак. Ще бъде устремено към духовно и интелектуално израстване и ще умее да говори добро. На моменти ще е лъчезарно, в други ще е затворено в себе си. Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите без странична помощ.

4 СЕПТЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Юпитер. Вибрацията в деня на раждане го орисва на кармична разплата и трудности в живота, ако се роди само в този ден. Съдбовният му път изисква да да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина, за да си спести трудностите. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 СЕПТЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Венера. Понеже вибрацията в деня му на раждане е управлявана от Марс, а се ражда в година на Юпитер, то ще бъде изключително упорито, на моменти агресивно, ако види, че не успява да постигне целите си и да наложи мнението си. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

6 СЕПТЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Сатурн. Ще бъде импулсивно, общително, инатливо и ще успява да налага мнението и идеите си с лекота. Ще се стреми винаги към върха. Второто място няма да му харесва, дори ще се чувства унизено, ако е ниска позиция. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

7 СЕПТЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Слънцето. От една страна е орисано на кармично наказание, заради проява на егоизъм в предишно прераждане, но само ако то е избрало този ден на раждане, за да коригира кармата си. От друга ще проявява егоизъм до степен на агресия по отношение на чувствата и ще иска да получава много, а да дава малко от себе си. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

8 СЕПТЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Луната. От една страна ще бъде умерено, на моменти бавно при взимане на решения, а от друга, когато вече ги е взело, ще отстоява упорито и безкомпромисно позициите си. Съдбовният му път изисква да да постигне с труда си материална стабилност и финансова независимост.

9 СЕПТЕМВРИ - ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Марс. Натоварено е с избраната от него кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му, ако само е избрало да се роди в този ден. Числото 13 му носи и късмет, ако успее да се възползва от неговата сила и не действа прибързано. Не бива да допуска до себе си хора, които не са добронамерени. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за раждане със секцио или планово раждане.

10 СЕПТЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден е подвластно на Дева и на управителя на деня Меркурий, който управлява и знака. Заради вибрацията в деня си на раждане ще е променливо, неспокойно и готово да пътува по света. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си и да не допуска странично влияние и импулсивни действия.

11 СЕПТЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Юпитер. Ще се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията. Длъжно е да постига целите си по честен начин, за да не търпи Съдбовни наказания. Съдбовният му път изисква да общува, често да сменя средата си докато намери своята.

12 СЕПТЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Венера. Ще бъде упорито, интелигентно, но орисано да се примири с второто място в живота, а този факт от своя страна ще го превърна в агресивно и готово да се бори за първото, но не винаги с успех. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ. Денят не е добър избор за секцио или планово раждане.

13 СЕПТЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Сатурн, който ще забавя взимането на важни решения, за да избегне грешките. Вибрацията в деня му на раждане е носител на избраната от него кармична разплата, ако се появи само в този ден на бял свят. Ще бъде общително и готово да помогне на нуждаещите си. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина, за да си спести личните, професионални и здравословни проблеми. Денят не е добър избор за секцио или планово раждане.

14 СЕПТЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Слънцето. От една страна е орисано на кармично наказание, заради проява на егоизъм в предишно прераждане, но само ако то е избрало този ден на раждане, за да коригира кармата си. От друга ще проявява егоизъм до степен на агресия по отношение на чувствата и ще иска да получава много, а да дава малко от себе си. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Денят не е добър избор за секцио или планово раждане.

15 СЕПТЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Луната. Ще бъде амбициозно, устремено на всяка цена към първите редици, но също така и очакващо винаги да е възкачено на пиедестал, дори и когато не го заслужава. Научете го да е целенасочено и по-умерено в действията си. Съдбовният му път изисква да се развива в духовно и интелектуално отношение и да гради професионална кариера.

16 СЕПТЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Марс, който е причина да е на моменти агресивно даже и при общуването с хората и да налага мнението си упорито и инатливо. Денят му на раждане е причината да е колебливо и неуверено през първите години от живота си, докато дойде миг на мощното му пробуждане и осъзнаване кое е неговото място в живота и каква е житейската му мисия. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност.

17 СЕПТЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден е подвластно на Дева и на управителя на деня Меркурий. Денят му на раждане изисква да е общително, но никога през живота си да не забравя подадената за помощ ръка, само защото отказва да признае моментната си слабост, защото рискува да си създаде кармични врагове. Съдбовният му път е причината да е емоционално и чувствително.

18 СЕПТЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден е подвластно на Дева и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден, е орисано на кармична разплата. През целия си живот е длъжно да развива предпазливост и прозорливост, за да избегне дебнещите го опасности. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 СЕПТЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Дева и на управителя на деня Венера. Заради деня си на раждане ще бъде любвеобвилно и чувствително. Ще бъде орисано на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не търси причината за неуспехите си в околните, а се научи да се вглежда най-напред в себе си. Ще обича да пътува. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не прави опит да надскочи възможностите си.

20 СЕПТЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Сатурн, който ще притъпи импулсивността му и ще го принуждава да обмисля продължително решенията, които взима. Вибрация в деня му на раждане е носител на кармична отплата и то ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не поставя парите на първо място в живота си. Съдбовният му изисква често да сменя обкръжението си, докато намери своето, но го научете да преценява правилно хората, които допуска до себе си.

21 СЕПТЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Слънцето и е орисано да е всеотдайно и да помага на хората. Заради деня си на раждане ще бъде любвеобвилно и чувствително. Ще е упорито и устремено към професионална кариера и ще очаква да е винаги на върхова позиция дори и с цената на упорство. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

22 СЕПТЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно до 21.20 ч. на Дева, а след този час е във властта на Везни и на управителя на деня Луната. Заради деня си на раждане ще бъде любвеобвилно и чувствително. Ще бъде орисано на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не търси причината за неуспехите си в околните, а се научи да се вглежда най-напред в себе си. Ще обича да пътува. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не прави опит да надскочи възможностите си.

23 СЕПТЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Марс, който е причина да е на моменти агресивно даже и при общуването с хората и да налага мнението си упорито и инатливо. Ще бъде любвеобвилно и чувствително. Ще бъде упорито и амбициозно, на моменти избухливо, ако не се чувства добре в своята среда. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

24 СЕПТЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Меркурий. Амбициозно и целеустремено, ще иска винаги да е в първите редици, но инатът може да му вреди на отношенията. Вибрацията на деня му на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармично наказание, защото не е успяло да се изяви в предишно прераждане. Сега е длъжно да върви по пътя си и да преследва упорито целите си. Съдбовният му път изисква да се развива в духовно и интелектуално отношение и да гради професионална кариера.

25 СЕПТЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден е подвластно на Везни и на управителя на деня Юпитер. Вибрацията на деня му на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармично наказание, защото не е успяло да се изяви в предишно прераждане. Сега е длъжно да върви по пътя си и да преследва упорито целите си. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

26 СЕПТЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на дена Венера, която е управител и на знака. Няма да му е лесно, защото ще е общително, но трудно ще разпознава неподходящите партньорства. А и ще си създава неприятели, ако не цени подадената му за подкрепа ръка. Съдбовният му път е причината да е емоционално и чувствително.

27 СЕПТЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Сатурн, който ще притъпи импулсивността му и ще го принуждава да обмисля продължително решенията, които взима. Вибрация в деня му на раждане е носител на кармична отплата и то ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не поставя парите на първо място в живота си. Съдбовният му изисква често да сменя обкръжението си, докато намери своето, но го научете да преценява правилно хората, които допуска до себе си.

28 СЕПТЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Слънцето и е орисано да е всеотдайно и да помага на хората. Заради деня си на раждане ще бъде любвеобвилно и чувствително. Ще е упорито и устремено към професионална кариера и ще очаква да е винаги на върхова позиция дори и с цената на упорство. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

29 СЕПТЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Луната, която ще е причината на моменти да е меланхолично и затворено в себе си. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота, но и на материални стремежи и възможност след години да постигне финансова независимост. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина, за да си спести личните, професионални и здравословни проблеми. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 СЕПТЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Марс, който е причина да е на моменти агресивно даже и при общуването с хората и да налага мнението си упорито и инатливо. Ще бъде любвеобвилно и чувствително. Ще бъде упорито и амбициозно, на моменти избухливо, ако не се чувства добре в своята среда. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.