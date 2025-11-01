Автор: Светлана Тилкова-Алена

МЕРКУРИЙ е ретрограден в Стрелец

от 9 ноември до 29 ноември 2025 г.

Тази ретроградност на Меркурий поражда въпроса дали сме намерили своето място в света, в който сме се появили. Аспектът казва, че в минал свой живот мнозина са се захващали с много неща наведнъж, но нищо не са довеждали докрай. Тази разпиляност се налага да се промени с помощта на хората, сред които живеят.

ЮПИТЕР е ретрограден в Рак

от 11 ноември до 31 декември 2025 г.

Мнозина повлияни от аспекта не могат да оценят безпристрастно ситуации и техни отношения. Не успяват навреме да осъзнаят дали ги грози опасност. Прекалено доверчиви са, а след обичайното разочарование търсят гръб, който да ги защитава. Всичко пречупват през трудно контролируемата си емоция, поради което проблемите са ежедневие.

САТУРН е ретрограден в Овен

от 13 юли до 28 ноември 2025 г.

Аспектът носи знания и умения, които учат хората как да преодоляват превратностите на живота и да се грижат за себе си. През тази ретроградност трябва да ги използват както за себе си, така и в полза на хората, с които живеят.

УРАН е ретрограден в Близнаци

от 6 септември до 31 декември 2025 г.

Мнозина се усещат не на мястото си, особено хората, повлияни от аспекта в рождената им карта. Все искаме нещо ново. Концентрацията е трудна задача, разпиляването в различни начинания, подтикнати от мечтания, а не от обмисляне и анализ, е факт. Пропиляно време, увенчано с неудовлетвореност.

НЕПТУН е ретрограден в Овен

от 5 юли до 10 декември 2025 г.

Възможни са кризисни ситуации в световен мащаб, унищожение на големи групи хора, на култури. Изявени са алчността за материални блага и стремежът за господство, потиснати са духовните и интелектуални стремления.

ХИРОН е ретрограден в Овен

от 30 юли до 31 декември 2025 г.

Хирон с присъствието си в Овен отново ни помага чрез вглеждане в себе да претворим, лесно или по-трудно, неудачите си в ползи, като направим верните изводи. В състояние сме да управляваме Съдбата си сами, вместо да очакваме чудеса или да се притесняваме от неизвестното. Аспектът засилва амбициите ни, но пречупени и през доза агресия, която сме длъжни да овладеем. Ако не успеем, не само че ще се провалим, но и ще плащаме висока цена заради нежеланието ни през този период да си наложим самоконтрол и умереност в думи и дела. В такива ситуации помага чувството за хумор, дори и черен, но не за да развеселим околните, а човекът да разсмее себе си.