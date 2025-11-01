Автор: Светлана Тилкова-Алена

1

Вие сте в личната си година с вибрация 1. Месец ноември с вибрация 3 ви предлага нови запознанства и шанс за смяна на средата, ако настоящата вече не ви допада или сте я надраснали. Бъдете внимателни, за да не се окажете разочаровани, защото емоцията в годината на Марс, въпреки че новото начало, свързано с промяна на приятелското ви обкръжение, ви пречи да преценявате правилно хората, с които създавате отношения.

На 1, 10, 19 и 28 ноември се пригответе за пречки, породени не само от ваши грешки заради прибързаност, а и от странични фактори, с които трудно ще се справите. На 2, 11, 20 и 29 ноември ви предстои промяна. От вас зависи дали ще е положителна или отрицателна. Най-важното условие за успеха ви е да не действате импулсивно, а да обмисляте добре всички свои крачки. На 3, 12, 21 и 30 ноември стабилизирайте постигнатото в предишните дни. Хармонизирайте отношенията у дома и не говорете излишно и емоционално. Спестете си недоразумения и скандали. На 4, 13 и 22 ноември направете анализ и осъзнайте грешките си, без да търсите вината в околните. На 5, 14 и 23 ноември разчитайте на приходи. Не харчете прибързано спечеленото, защото ще съжалявате още на следващия ден. 6, 15 и 24 ноември ви поднасят емоции и ви подтикват да се намесвате там, където не трябва. По-добре не се опитвайте да бъдете добрите самаряни, за да не стоварите наказанията върху своята глава. На 7, 16 и 25 ноември сте във властта на прекалената прибързаност, на импулсивните решения. Ако сте родени в Овен и Стрелец, тези дни изискват от вас засилено внимание. За всички останали хора е достатъчна предпазливост в начинанията, отношенията, говоренето. На 8, 17 и 26 ноември се подчинете на обстоятелствата, ако искате да постигнете целите си. Прибързаността или опитите да промените събитията около вас ще са във ваша вреда. На 9, 18 и 27 ноември срещите и запознанствата са много, често неочаквани. Внимавайте да не се поддадете на първите впечатления, които могат да доведат до неподходящи приятелства.

2

Личната ви година с вибрация 2 няма да ви зарадва през ноември. Месецът ви с вибрация 4 е изпълнен с трудности, породени от ваши и чужди грешки, с които ще трябва да се справяте и да доказвате, че всичко е преодолимо. Заедно с допълнителните терзания, които ви обземат, се чувствате безпомощни заради годината на Марс и изискването, трудно постижимо за някои от вас, за честност в отношенията и решителност в действията.

На 1, 10, 19 и 28 ноември сте във властта на промените, наложени от обстоятелствата и обкръжението ви. Не се хвърляйте главоломно към тях, а пристъпвайте предпазливо, за да не предизвикате сами своя провал. На 2, 11, 20 и 29 ноември ви съветвам да хармонизирате отношенията си както на работното място, така и у дома. Затвърдете позициите си и не се стремете към нови занимания. На 3, 12, 21 и 30 ноември си помислете къде сгрешихте и анализирайте постигнатото. На работното място ще се наложи да отстоявате мнението си. На 4, 13 и 22 ноември въпреки трудностите се очертават приходи от свършена работа. Те няма да са много, но не ги отказвайте. На 5, 14 и 23 ноември сте изцяло във властта на смазваща емоция, която може да ви създаде сериозни проблеми. Годината и месецът изискват да сте тактични и търпеливи, което важи с особена сила за тези няколко дни. На 6, 15 и 24 ноември ще ви изкуши желанието да поставите начало на нещо ново, но не ви съветвам да го правите. Изчакайте по-добри дни, които да ви гарантират добри резултати и успешен завършек. На 7, 16 и 25 ноември се оставете изцяло в ръцете на Съдбата. Внимателно премисляйте не само думите, а и действията си. На 8, 17 и 26 ноември си позволете приятни срещи със стари познати. Към новите запознанства бъдете предпазливи, за да не се разочаровате. На 9, 18 и 27 ноември се примирете с трудностите, които ще са повече от очакваното. По-добре си останете у дома, а ако сте на работното си място, посветете времето си само на ежедневните си задължения. Начинанията са забранени.

3

Всички, които са в лична година, подвластна на вибрация 3, да очакват ноември с вибрация 5, изпълнен с възможности за положителни промени. Не ги превръщайте в отрицателни заради ваши грешни действия или пасивност, защото те ще окажат влияние върху живота ви през следващите девет месеца от годината, без значение каква е тяхната вибрация, а и заради неспазеното изискване на Марс да не пилеете ениргията си разнопосочно и безцелно.

На 1, 10, 19 и 28 ноември излъчвате стабилност и дори недостъпност и това ще направи впечатление на околните. Дните не са подходящи за начало на нови занимания и за смяна на работното място. На 2, 11, 20 и 29 ноември се отдайте на интелектуални занимания. Обогатете се с нови, полезни знания. Кажете мнението си на работното място, ако трябва да се промени нещо, което е в полза на всички. Не мълчете с убеждението, че не е ваша работа. На 3, 12, 21 и 30 ноември се радвате на материални успехи. Дните не допускат промяна на работното място. Не отказвайте допълнителна работа. На 4, 13 и 22 ноември не се гневете. Овладейте емоцията си. Внимавайте! В състояние сте да пропилеете сами шанса си за добри професионални резултати. На 5, 14 и 23 ноември помислете какво искате да започнете и поставете началото. Успехът ще е с вас. Няма да се провалите дори и да рискувате. На 6, 15 и 24 ноември намалете активността си и се огледайте отстрани. Вижте дали в бързината не сте поели в погрешна посока. На 7, 16 и 25 ноември ще се срещнете с интересни хора, които могат да ви бъдат полезни в бъдеще. Преценявайте добре новите си познати. На 8, 17 и 26 ноември ще се сблъскате с трудности. До обед ще ги преодолеете, а ако не успеете, оставете разрешаването им за следващ ден. На 9, 18 и 27 ноември сте във вихъра на промените. Не е желателно да пътувате, защото сте разсеяни и ще си създадете сериозни проблеми с контролните органи по пътищата.

4

Вие сте в своята лична година с вибрация 4. Месец ноември с вибрация 6 изисква да стабилизирате постигнатото не само в предишния, а и в изминалите девет месеца. Не поставяйте начало на нова работа или значими начинания, особено ако са обвързани с нови познанства и непредпазливост, проявена в противоречие с изискванията на годината на Марс, когато емоционалните реакции нерядко изпреварват разумните действия.

На 1, 10, 19 и 28 ноември на всяка цена анализирайте работата си и си дайте безпристрастна оценка на постигнатото. Вгледайте се в себе си. Открийте грешките си. На 2, 11, 20 и 29 ноември се постарайте да не харчите получените пари, само защото сте в добро настроение и искате да направите подарък на някого или да поканите близките си на ресторант. На 3, 12, 21 и 30 ноември сте във властта на емоциите. Съветвам ви да контролирате гневните изблици, особено ако сте родени в Овен, Стрелец и Скорпион. Начинанията са забранени. На 4, 13 и 22 ноември поставете началото на нови занимания, но свързани не с големи промени, а като допълнение на вече започнатото. На 5, 14 и 23 ноември се оставете на течението, импулсивността ви вреди. Не прекалявайте с претенциите си. На 6, 15 и 24 ноември запознанствата са интересни, а срещите и разговорите са във ваша полза, но само ако са свързани с професионалната ви реализация. На 7, 16 и 25 ноември трудностите ще ви попречат да видите истинското състояние на нещата на работното място. Пазете се от грешки поради недоглеждане. На 8, 17 и 26 ноември имате шанс да направите малки, но полезни промени в отношенията и живота си. Не се хвърляйте със завързани очи към първото примамливо предложение. Няма да бъде печелившо. На 9, 18 и 27 ноември правите впечатление на хора, за които вярното мнение е единствено тяхното. Всички около вас се дразнят, че не приемате тяхното мнение. Не си създавайте врагове.

5

Ако сте в своя лична година с вибрация 5, месец ноември с вибрация 7 е идеален за духовно и интелектуално усъвършенстване. Потърсете курсове за квалификация или се запишете на обучение, свързано със знания, които ви привличат и ще увеличат шансовете ви за професионално развитие. Предупреждавам! Някои от вас ще се преквалифицират с намерение да заемат чуждо място и много енергия ще хвърлят в начинанието си, но в годината на Марс опитът им ще се отрази негативно на техния авторитет.

На 1, 10, 19 и 28 ноември сте обсебени от идеята за бързи приходи. Нищо няма да постигнете, затова се радвайте и на малкото, което може би ще получите. На 2, 11, 20 и 29 ноември направете опит да не се дразните от най-малкото нещо, което не ви харесва. Не забравяйте, че и вие грешите и критиката ще ви помогне. Контролирайте емоцията си. На 3, 12, 21 и 30 ноември прибързаността е забранена. Обмисляйте добре всичко, което правите. Не се предоверявайте, без да сте проверили лично информацията, която ви поднасят. На 4, 13 и 22 ноември Съдбата ви налага ограничения. Внимавайте с думите, които изричате, за да не засегнете някого. Всичко казано не на място ще се отрази на авторитета ви. На 5, 14 и 23 ноември ще търсите познанства с хора, обогатяващи вашата духовност. Всички разговори на делнични теми ви дразнят. На 6, 15 и 24 ноември ще се сблъскате с трудности, предизвикани от вас самите. Постарайте се да не обвинявате другите за грешките си. На 7, 16 и 25 ноември предпазливо приемайте промените, които не сте предвидили. На 8, 17 и 26 ноември стабилизирайте постигнатото, но без да се опитвате да изисквате стабилност и от колегите или от близките си. Оставете ги сами да взимат решения. На 9, 18 и 27 ноември ви се иска да се усамотите и да останете с мислите си или с най-близките си хора. Прочетете книга или гледайте интересен филм. Избягвайте шумните компании.

6

Вашата лична година с вибрация 6 изисква преди всичко стабилизиране на постигнатото и не допуска големи промени в професионален план. Годината е особено подходяща за създаване на семейство. Месец ноември с вибрация 8 ви дава възможност да се отдадете на усилна работа, за да подобрите финансовото си състояние, но само чрез почтени методи, каквито Марс, годподарят на 2025-а подкрепя, и с разума си, а не с емоцията, която ви носи загуби. Не отказвайте предложение за допълнителна работа. Не променяйте работното си място.

На 1, 10, 19 и 28 ноември се постарайте да контролирате емоцията си, защото ще си създадете врагове. Ако това се случи на работното ви място, ще се наложи да се простите с шанса си за увеличени приходи, а на някои от вас ще посочат вратата. На 2, 11, 20 и 29 ноември направете всичко възможно да поставите началото на полезни и доходни занимания. Добре е да поговорите с хората, от които зависи работата ви. На 3, 12, 21 и 30 ноември се оставете в ръцете на Съдбата и завършете започнатото предишния ден. На 4, 13 и 22 ноември срещите ви са свързани предимно с темата „пари“. Не допускайте да ви измамят с предложения за бърза печалба. Чуете ли „бързи пари“, очаквайте бързи загуби. На 5, 14 и 23 ноември трудностите са преодолими, ако не сте прибързани. В противен случай сами ще сте си виновни за пропуснатите възможности. На 6, 15 и 24 ноември се постарайте да осъществите пътуване, което ще ви донесе призвание. На 7, 16 и 25 ноември стабилизирайте постигнатото. Ако сте развалили личните си отношения, поправете грешката си. Тези дни ви позволяват да го сторите с лекота. На 8, 17 и 26 ноември ще съумеете да наложите мнението си и да постигнете целта си в професионално отношение. На 9, 18 и 27 ноември не се главозамайвайте от финансовите си постъпления. Не бързайте да харчите. Спестете някой лев. Ще ви потрябва.

7

Вашата лична година е с вибрация 7. Сега е моментът да анализирате изминалите девет години, да обогатите и разгърнете интелектуалния си потенциал. Месец ноември с вибрация 9 изисква да контролирате емоцията си, особено силно изявена в годината на Марс, за да не сринете сами постигнатото с импулсивни и прибързани действия. Месецът е подходящ да приключите изживели времето си отношения.

На 1, 10, 19 и 28 ноември не насилвайте нещата с прибързаност, за да не допуснете грешка, която е непоправима. Добре обмисляйте действията си. На 2, 11, 20 и 29 ноември се опитайте да подчините действията си на Съдбовните предопределения. Всеки опит да осъществите целите си по-бързо от необходимото е във ваша вреда. На 3, 12, 21 и 30 ноември имате приятни срещи и разговори, но бъдете внимателни и добре преценявайте новите си познати. На 4, 13 и 22 ноември ви изнервят трудности. Изостаналата работа завършете на следващия ден. На 5, 14 и 23 ноември промените ще ви накарат да преработите плановете си за деня и да започнете нови занимания. Не пътувайте или ако сте зад волана, бъдете внимателни и не спорете с никого. На 6, 15 и 24 ноември стабилизирайте постигнатото на работното място и у дома. На 7, 16 и 25 ноември ви липсва желанието да общувате. Усамотете се и поработете над себе си. Обогатете се с нова интересна информация. Поговорете с близките си. На 8, 17 и 26 ноември се радвате на приходи. Не се опитвайте да хармонизирате личните отношения. На 9, 18 и 27 ноември емоцията ще ви заслепи, ако не я контролирате. Мерете думите си. Денят ви дава възможност за нови романтични увлечения.

8

Годината, в която сте, е с вибрация 8. Дарява ви възможност да стабилизирате материалното си положение, да увеличите приходите си и да не пропускате предложение за нова или допълнителна доходна работа, но основана на честност и коректност съгласно изискванията на Марс, който наказва непочтеността. Не отказвайте покана за работа, колкото и натоварваща да е тя, ако ви носи приходи. Месец ноември с вибрация 1 позволява да поставите началото на нова дейност, но направете първата крачка след детайлно обмисляне на плановете си, без агресия и емоционални изстъпления за вашето величие.

На 1, 10, 19 и 28 ноември ви съветвам да сте изключително тактични, да премълчавате и да не прекалявате с изискванията към хората около вас. Разговорите водете търпеливо, изслушвайте и чуждото мнение. На 2, 11, 20 и 29 ноември предпазливо преценявайте новите си делови познати и лични запознанства. Прибързаността може да ви донесе много разочарования. На 3, 12, 21 и 30 ноември ви предстоят трудни дни. Ще си мислите, че всичко се е обърнало с главата надолу. Проявете упоритост и търпение и ще се справите. На 4, 13 и 22 ноември промените няма да са във ваша полза. Колкото по-примамливи са предложенията за печеливш бизнес, толкова по-внимателни бъдете вие. На 5, 14 и 23 ноември финализирайте уговореното и подпишете документите, ако вече сте ги подготвили. В семейството ви очакват изясняване на отношенията. На 6, 15 и 24 ноември имате шанс да наложите мнението си и да постигнете мечтаното разбирателство на работното място. На 7, 16 и 25 ноември сте с увеличен шанс за печалба. Пазете се обаче да не ви измамят. Не влагайте парите си в съмнителни инвестиции. На 8, 17 и 26 ноември емоцията няма да ви позволи да разсъждавате разумно. Възможни са разправии у дома. Не допускайте сериозни конфликти, защото ще оправите отношенията си трудно. На 9, 18 и 27 ноември поставете внимателно началото на нови печеливши занимания, които ще дадат бързи резултати.

9

Вашата година с вибрация 9 е на емоции и завършване на изостаналите задачи. Годината е подходяща за изясняване и приключване на отношения, които блокират пътя ви или са изживели времето си. Месец ноември с вибрация 2 изисква да се примирите с обстоятелствата и да се научите да премълчавате. Колкото и да сте настойчиви или притеснени от бавещите се ваши очаквания и мечти, успехът няма да ви изостави, ако не потиснете емоционалните си реакции и агресивното поведение в годината на Марс.

На 1, 10, 19 и 28 ноември сте склонни да се впускате в необмислени нови запознанства, които със сигурност няма да ви донесат спокойствие и стабилност. На 2, 11, 20 и 29 ноември с търпение и концентрация преодолявайте трудностите. От вас зависи да се справите и с най-непосилната задача. Не се ядосвайте, ако работата напредва по-бавно. На 3, 12, 21 и 30 ноември не се отдавайте на желанието си за промени, които няма да сте преценили правилно. Не проваляйте вече постигнатото. Изчакайте по-добър момент. Не пътувайте. На 4, 13 и 22 ноември стабилизирайте постигнатото. Заредете се със спокойствие и увереност. Обърнете внимание на здравето си. На 5, 14 и 23 ноември задължително се вгледайте в себе си и анализирайте работата си до момента. Ако видите грешки, които могат да пречат и в бъдеще, ги отстранете. На 6, 15 и 24 ноември не разчитайте на големи приходи. Радвайте се и на малкото, което може да получите. На 7, 16 и 25 ноември емоцията ви е удвоена. Сами ще предизвикате проблеми както на работното място, така и в личните отношения. Не допускайте разрив в отношения, градени с години, заради казани не на място думи. На 8, 17 и 26 ноември поставете началото на нови занимания. Започнатото ще ви донесе удовлетворение. На 9, 18 и 27 ноември се оставете изцяло в ръцете на Съдбата. Дните са добри за спокойни разговори.

11

Годината с вибрация 11 изисква да не избързвате през всичките ѝ месеци, да се доверите на интуицията си и да жънете успехи, като се оставите изцяло в ръцете на Съдбата. Месец ноември е интересен, тъй като е подвластен на вибрация 22, но се тълкува и влиянието на числото 4. Обърнете внимание на изискването за целия месец, което налагат двете вибрации в годината на Марс. Развийте прозорливост и предпазливост. Не се предоверявайте излишно. Оглеждайте всяко свое действие детайлно, не действайте емоционално и импулсивно. Така ще си спестите трудностите, които носи вибрация 4.

На 1, 10, 19 и 28 ноември не избързвайте. Започнете работа около обед, за да сте концентрирани. Не сядайте зад волана дори за кратко. На 4, 13 и 22 ноември се доверете на интуицията си, защото сте склонни да пропилеете печелившите си шансове. На 9, 18 и 27 ноември не се страхувайте от трудностите. Преодолеете ли ги, ще се радвате на уважението и почитта на колегите си. Начинанията са забранени.