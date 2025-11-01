Автор: Светлана Тилкова-Алена

1 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Риби. Залязва в 01.41 ч. Изгрява в 15.09 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 11-и в 12-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е подходящ да направите проучване в интернет, за да се свържете с фирми извън България, да изпратите рекламни материали за вашата дейност, ако искате да работите в съдружие с тях и да разширите бизнеса си. Иначе – обичаен почивен ден.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Искате да наложите вашите разбирания и върху околните, но направете така, че да не си създавате проблеми с вашите роднини, дори и да ви досаждат с претенциите си. Напрежението у дома не помага за пълноценната ви почивка.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще се стремят към себеусъвършенстване. Насочете ги към формите и изкуството. Ще са отлични скулптори и архитекти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилацията, масаж на тялото без загряващи средства, подстригването на косите. Позволени са боядисването на косите и сешоар, маникюрът и педикюрът, ваденето и лечението на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

2 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Риби в Овен в 17.40 ч. Залязва в 02.55 ч. Изгрява в 15.31 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 12-и в 13-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е благоприятен за общуване с хора, заемащи ръководни постове, или с авторитети в своята професионална област. Сега е моментът да се докоснете до техните знания и начин на живот.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Имате възможността да изгладите разногласията в семейството. Денят е подходящ за покупка на компютър, софтуер, нов мобилен телефон.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Децата, родени в този ден, са красиви, умни, добри и мъдри. Надарени да обичат хората, света и Вселената, je се прераждат сега, но дали ще го сторят отново и отново, е право на тяхно решение след приключването на този им живот.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са боядисване на косите, фотоподмладяване, полагане на постоянен грим, епилация, студено къдрене, лифтинг, филъри, ботокс, подстригването на косите до 17.40 ч. Позволени са лечение и вадене на зъби до 17.40 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на храносмилателната система, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

3 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Овен. Залязва в 04.11 ч. Изгрява в 15.53 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 13-и в 14-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ден, отличен за начало на пътуване, съчетаващо полезното с приятното, командировката с почивката. Предупреждавам – не предприемайте туристически поход из планините, родни или в странство. Ако се занимавате с производство, заявките ще са повече от обичайното.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ще ви се отразят освежаващо разходките на чист въздух. Податливи сте на ласкателства. Денят е подходящ за обиколка по магазините и обновяване на гардероба.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще могат сами да направляват своя жизнен път. От вас се иска да развиете у тях трудови навици, да бъдат дейни, вместо да гледат пасивно, пък каквото дойде, и да събират подигравки.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагането на постоянен грим, боядисване на косите, студено къдрене, епилация, ваденето и лечението на зъби. Позволени са масаж на лице и тяло, подстригването на косите. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане

4 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Овен в Телец в 18.16 ч. Залязва в 05.30 ч. Изгрява в 16.19 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 14-и в 15-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Активността ви се засилва. Избягвайте новите познанства. Бъдете предпазливи и тактични, защото сте податливи на ласкателства и измами. Без причина може да пробудите злото в себе си и да се заредите с омраза към хората. Не бъдете язвителни.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Не са изключени проблеми с вашите близки заради дадени, но неизпълнени обещания, свързани с гостуване в дома ви на ваши приятели.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са емоционално нестабилни, но притежаващи невероятен чар. Научете ги да контролират действията си. Ще са добри режисьори, кинооператори, драматични артисти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагането на постоянен грим, фотоподмладяването, епилацията, ваденето и лечението на зъби, боядисването на косите. Позволени са маникюрът, педикюрът, пречистване на организма от токсините, подстригването на косите до 16.19 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на главата, а след този час на гърлото, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

5 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е в Телец. Залязва в 06.53 ч. Изгрява в 16.50 ч. Фаза – пълнолуние, което настъпва в 15.19.07 ч. Лунният ден преминава от 15-и в 16-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не проявявайте силна и безпричинна емоционална възбуда и ревност, за да не си създадете проблеми в личните и професионалните отношения. Преодолейте притесненията и съмненията във възможностите си. Доверете се на интуицията си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Поправете повредените ел. уреди, освен ако не ви излезе по-евтино да ги смените с нови. Въведете ред в дома си, но не разпореждайте на вашите близки как да организират времето си. Мерете си думите. Мислете преди да говорите.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са талантливи учени. Ще получат Съдбовния шанс да демонстрират плодовете на своя труд. Научете ги да са точни и целенасочени. Ще са добри дизайнери и учители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагане на постоянен грим, епилация, ваденето и лечението на зъби, боядисване на косите, студено къдрене, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури, Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

6 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Телец в Близнаци в 17.22 ч. Залязва в 08.19 ч. Изгрява в 17.29 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 16-и в 17-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Завършете започнатото с помощта на ваши влиятелни покровители. Работата ще ви отнеме повече от очакваното време. Не се ядосвайте, а приемете ставащото. Бъдете почтени в отношенията си както на работното място, така и в приятелското си обкръжение.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Създайте положителни емоции в семейството си. Обогатете се с нови знания. Покупка за дома ще зарадва всички в семейството.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще притежават големи интелектуални способности и желание да знаят всичко. Поддържайте този интерес в тях. Ще са добри педагози и преводачи.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагане на постоянен грим, фотоподмладяване и терапии на лице, подстригването на косите, масажът на тялото със загряващи препарати, лифтинг, ботокс. Позволени са масажът на лицето, лечение и вадене на зъби след 17.22 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

7 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Близнаци. Залязва в 09.42 ч. Изгрява в 18.19 ч. Фаза – пълнолуние. Лунният ден преминава от 17-и в 18-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е подходящ да напреднете в интелектуалното си развитие и да обмислите професионалните си планове. Притъпете чувствителността си към отправената ви критика. Не проявявайте лековерна доверчивост към предложенията за инвестиции, подхвърлени на маса.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пътувайте. Направете полезни промени в дома си. Денят е подходящ да пречистите организма с чай, мед и плодове. Спортът ще ви се отрази добре, особено ако е семейна разходка в парка.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат труден житейски път. Обстоятелствата могат да ги пречупят, затова трябва да бъдат възпитавани в сила на Духа. Ще са добри обществени дейци.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са масаж на раменния пояс и ключиците, почистване на лице – механично, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури, ваденето и лечението на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

8 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Близнаци в Рак в 17.07 ч. Залязва в 10.56 ч. Изгрява в 19.22 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 18-и в 19-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ползотворно е общуването със спонсори, покровители и ръководството на работното място. Търгувайте успешно с диетични храни. Завършете отдавна залежали задачи. Намерете сили да осъзнаете, че вашият живот е навлязъл в потискащо ви русло. Помислете каква промяна да предприемете. Податливи сте на обсебване от секта или от „духовно“ учение.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят е подходящ да си купите домашен любимец, ако сте взели решение да го сторите, но не и ако имате малки деца, които може да го наранят в желанието да си играят с него по начина, по който на тях им харесва.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са подвластни на странни събития през целия си живот. Трябва да се научат да анализират ставащото. Ще летят с удоволствие в космоса както като туристи, така и като астронавти. Ще са авторитетни съдии.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са почистване на лице, пилинг, терапия за дълбинно подхранване на кожата. Позволени са всички други козметични процедури, ваденето и лечението на зъби, подстригване на косите след 19.22 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

9 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Рак. Залязва в 11.56 ч. Изгрява в 20.34 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 19-и в 20-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Успешни са търговията, съвместната и самостоятелната работа, дейностите в сферата на промишлеността. Имате сили да изявите скритите си възможности. Не изричайте клетви, защото веднага ще получите възмездие. Договори подписвайте на собствена отговорност, от днес Меркурий е ретрограден.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Гостуването на приятели във вашия дом ще ви достави удоволствие. Избягвайте песимистично настроените хора, заредени с отрицателни емоции. Препоръчвам щадящо организма хранене. Пригответе си вегетарианска храна, ако не обичате, изберете пиле или риба, но не и мазни мръвки.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са свръхемоционални. Най-важният им житейски урок е да се научат да контролират чувствата си. Научете ги да възприемат живота и света и отстрани, безпристрастно. Те ще са отлични актьори, певци дори и ако са непрофесионалисти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са процедури за отстраняване на мастит след раждане, терапиите за лице, подстригването на косите след 20.34 ч. Позволени са всички други козметични процедури, ваденето и лечението на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени операциите на стомаха, панкреаса и жлъчката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

10 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Рак в Лъв в 19.34 ч. Залязва в 12.42 ч. Изгрява в 21.50 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 20-и в 21-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Потърсете подкрепата за своите проекти от човек с власт, който да ви помогне за осъществяването им, но не бъдете напористи, за да не получите отказ. Денят е идеален за сключване на сделки, свързани с производство или продажба на бижута, дрехи и мебели. Бъдете реалисти, Меркурий е ретрограден. Безпричинният оптимизъм е опасен.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ако сте го планирали, днес е денят да купите мебели или аудиотехника. Вечерта си почивайте у дома.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са свръхемоционални. Най-важният им житейски урок е да се научат да контролират чувствата си. Научете ги да възприемат живота и света и отстрани, безпристрастно, да не са инатливи и да не застават срещу себе си. Те ще са отлични актьори, певци, дори и ако са непрофесионалисти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са процедури за отстраняване на мастит след раждане, пилинг, солариум, сауна. Позволени са всички други козметични процедури, лечението и ваденето на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час на сърцето, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

11 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Лъв. Залязва в 13.17 ч. Изгрява в 23.04 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 21-и в 22-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не договаряйте заем от познат или бърз кредит. Избягвайте дейности, свързани с голяма загуба на физически и психически сили. Денят е подходящ да проведете разговор с адвокат за предстоящи съдебни дела.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Отложете романтичните срещи и любовните обяснения, защото ще създадете впечатление, че не сте искрени. Подредете и почистете дома си. Изхвърлете непотребните вещи, освободете място за нови попълнения.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са упорити, с твърд характер, помитайки всички препятствия по пътя си. Трябва да развият любов към хората и добронамереност. Ще са добри политици и учени, ако надмогнат своята колебливост.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са солариум и сауна. Позволени са всички други козметични процедури, лечението и ваденето на зъби, подстригване на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

12 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е в Лъв. Залязва в 13.43 ч. Не изгрява. Фаза – последна четвърт. Лунният ден продължава да бъде 22-и. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Отложете пътуванията, туристическите преходи, командировките, защото ви грозят проблеми със стомаха, ако не ви понася ресторантската храна или тази от уличните сергии.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Бързо и без загуба на много време ще приведете в ред всичко в дома си, което се нуждае от спешен или лесно осъществим ремонт. Не ходете никъде и не канете гости, особено ако сте родени в Телец.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са симпатични и сърдечни, ще виждат много надалеч в бъдещето. Ще развият окултни способности. Ще са добри гадатели, учени, астролози.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са солариум и сауна. Позволени са всички други козметични процедури, подстригването на косите, лечението и ваденето на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

13 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Лъв в Дева в 01.52 ч. Изгрява в 00.15 ч. Залязва в 14.06 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 22-и в 23-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Договорете сделки, отбелязващи началото на нова перспективна дейност, ако сте обмислили плановете си и сте сигурни в очакванията си, но подписа оставате за през декември, когато Меркурий е директен. Денят е добър за задгранични пътувания за всички, които имат съвместен бизнес с чуждестранни партньори. Набавете си духовна и интелектуална литература.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Помогнете на роднини и приятели или им дайте полезен съвет, но само ако са ви помолили за подкрепа. Не правете непоискано добро, ще ви се върне като зло.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са устойчиви, упорити и настойчиви в желанието си да помагат на хората. Трябва да получат медицинско или юридическо образование. Ще са отлични лекари, юристи, спасители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтингът, филърите, ботоксът, механичната епилация, мезотерапията, солариум, сауна. Позволени са епилацията, коламаската, маникюрът, педикюрът, боядисването на косите и студеното къдрене, подстригването на косите, лечението и ваденето на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, а след този час на коремната кухина заради трудното зарастване на тъканите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

14 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Дева. Изгрява в 01.22 ч. Залязва в 14.25 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 23-и в 24-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ако се налага да започнете съдебен процес, направете първите крачки в този ден (дори и само чрез първото обаждане или среща с адвокат). Стабилизирайте и активирайте дейността си. Участието ви в благотворително начинание ще ви донесе удовлетворение. Проявете смелост при взимането на решения.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в менюто си повече печива от многолистно тесто. При необходимост и ако няма да нарушите финансовата си стабилност, може да дадете краткосрочен заем, но срещу прецизно оформени документи, които ви гарантират връщането на парите.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са непостоянни, но и лесно податливи на внушение. Ще могат както да се вдъхновят, така и да се подчинят на чужда воля. Трябва да станат смели и да взимат сами решения. Ще са добри създатели на театрални костюми, оформители на сцени и каскадьори.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са лифтингът и ботоксът, моделиране и отслабване в коремната област, подстригването на косите. Позволени са епилацията, коламаската за жени, лечението и ваденето на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

15 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Дева във Везни в 11.43 ч. Изгрява в 02.27 ч. Залязва в 14.43 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 24-и в 25-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Завършете започнатото и се заемете със задачите, които не успяхте да завършите предишните дни. Денят е подходящ да пътувате или да планирате посрещането на Новата 2026 година.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: От вас зависи да превърнете деня си в незабравим, като освен с почистването на дома може да се заемете и с пренареждане на мебелите и да го превърнете в по-уютен.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Добри, отзивчиви и меки по характер, трудно ще правят впечатление. Необходимо им е педагогическо образование. Ще са добри учители и възпитатели.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са ботокс, филъри, мезотерапия, моделиране и отслабване в коремната област, антицелулитна терапия, подстригване на косите. Позволени са терапии на лице, епилация, боядисването на косите, сешоар, маникюрът, педикюрът, лечение и вадене на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

16 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е във Везни. Изгрява в 03.30 ч. Залязва в 15.01 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 25-и в 26-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветове – оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ако е необходимо да предприемете административни промени и сте на ръководен пост, обмислете ги на спокойствие в този почивен ден. Продажбата на хранителни продукти с леко занижена цена ще ви донесе добра печалба.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пътуване из планините ще се отрази тонизиращо на родените в Дева, Телец и Козирог. Всички покупки за дома носят доволство, дори ако са само хранителни.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са непоколебими в своите възгледи и упорити във всичко, което правят. Добре е да ги научите да виждат голямата цел. Ще са отлични философи и теоретици.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са антицелулитната терапия, прекаленият прием на течности, сол и захар. Позволени са терапиите на лицето, епилация, маникюр, педикюр, лечението и ваденето на зъби, подстригването на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и бедрата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

17 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Везни в Скорпион в 23.44 ч. Изгрява в 04.32 ч. Залязва в 15.20 ч. Фаза – последна четвърт. Лунният ден преминава от 26-и в 27-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Занимаващите се с научна дейност имат потребност да обогатят знанията си. Забележим успех и дори печалба при продажбата на книги ще имат издателите и разпространителите на печатни произведения. Потърсете помощ или съвет от ръководството или високопоставени лица, но без да нахалствате.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят ви подтиква към покупки за дома. Не давайте пари назаем и не вземайте заеми, но и не прахосвайте за удоволствие, защото може да се наложат спешни плащания.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са дръзки и когато пораснат – агресивни. Трябва да обърнете внимание на физическото им развитие. Ще са добри физици или химици.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са антицелулитната терапия и пилингът. Денят не е подходящ за зачеване. Възможни са инфекции по полов път. Позволени са масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр, лечението и ваденето на зъби, подстригването на косите.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

18 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Скорпион. Изгрява в 05.36 ч. Залязва в 15.42 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 27-и в 28-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Помислете си за промяна на своите професионални интереси, ако не сте удовлетворени от работата си, но преди всичко проверете дали разполагате с нужните знания и умения. Потърсете съвет от близките си. Не рискувайте. Начинанията са успешни.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Не се опитвайте да налагате своето виждане за управлението на домакинството, за да си спестите разправиите с брачната половинка. Ако е нужна промяна, седнете и я обсъдете, не се карайте и взаимно обвинявайте.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Променливи и неспокойни, ще обичат да подражават на другите. Умението да имитират може да прерасне в артистичен талант. Научете ги да бъдат естествени и да не живеят чрез постоянно подражателство.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са пилинг, химически пилинг, апаратни терапии. Позволени са терапията против бръчки с лифтинг ефект и стягане, лечението и ваденето на зъби, подстригването на косите, боядисването на косите, сешоар, маникюр, педикюр.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

19 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е в Скорпион. Изгрява в 06.40 ч. Залязва в 16.07 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 28-и в 29-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът на деня е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не се учудвайте, ако сроковете за постигане на вашите цели се изместят напред във времето. Ще се наложи да се върнете към стари намерения и познанства, но не залагайте големи надежди.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Желанието ви да се месите в живота на околните ще доведе до големи недоразумения с хората от обкръжението ви. Заемете се с разрешаване на наболели лични проблеми.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Характерът им ще се оформя от начина на живот. Събитията ще ги принудят да мислят за житейските истини. Да се занимават с източните начини за усъвършенстване на тялото и духа. Ще са добри възпитатели и учители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са пилинг, химически пилинг, апаратни терапии, подстригването на косите след 06.40 ч. Позволени са терапия против бръчки с лифтинг ефект, масаж на лице и тяло, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, лечението и ваденето на зъби.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

20 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 12.26 ч. Изгрява в 07.44 ч. Залязва в 16.38 ч. Фаза – новолуние, което настъпва в 08.47.05 ч. Лунният ден преминава от 29-и в 30-и с изгрева ѝ и в 1-и с настъпване на новолунието. Управител на деня е Юпитер. Цветовете на деня са вишневият и червеният. Минералите на деня са планински кристал и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Имате възможност да постигнете много както в професионалния, така и в личния живот. Бъдете компромисни към околните, ако са допуснали грешки в поведението си спрямо вас. Анализирайте професионалните си постижения и провали за предходния месец.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят е подходящ да обновите дома си, да закупите ново обзавеждане, да пазарувате с намаления спокойно в магазините. Не се опитвайте да налагате мнението си.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат заложби да бъдат представители на висшия духовен свят, опознали Вселенската любов, любовта към ближния, или ще се изявят в другата крайност – алкохолици и престъпници, живеещи под постоянните удари на закона.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуирането, полагането на постоянен грим, подстригването на косите. Позволени са терапия против бръчки с лифтинг ефект, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на косите и сешоар, масаж на лице и тяло, ваденето и лечението на зъби до 12.26 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

21 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Стрелец. Изгрява в 08.47 ч. Залязва в 17.17 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 1-и във 2-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят ви зарежда със сили и енергия. С чисти мисли и почтени действия ще постигнете целите си. Радвате се на делово партньорство, за каквото мечтаехте от месеци. Не се притеснявайте, ако работата ви се проточи напред във времето, защото забавянето е във ваша полза.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Разкрасете дома си. Причината за проблемите, свързани с ваши неосъществени желания, е във вас самите. Не обвинявайте околните за грешните си действия.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Необходими са им силни партньори, които да са тяхната опора в живота. Прекалено ревниви са заради собственическото си чувство и страх да не загубят човека до себе си. Сред тях ще има способни лечители.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуиране, полагане на постоянен грим, лечението и ваденето на зъби, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, и тези на черния дроб, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

22 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Стрелец. Изгрява в 09.45 ч. Залязва в 18.03 ч. Фаза – новолуние. Лунният ден преминава от 2-и в 3-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цветът на деня е виолетов. Минералите – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Обзел ви е странен и неоснователен оптимизъм. Не досаждайте с искания за сключване на договори, Меркурий все още е ретрограден. Бъдете реалисти, за да не приключите по ваша вина делови отношения.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ако сте го планирали, днес е денят да купите мебели, компютър, нов телевизор. Вечерта се отдайте на активна почивка или на разучаването на новата покупка.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще са самостоятелни и упорити, с нетрадиционно мислене. Ще се справят идеално в областта на рекламата, дистрибуторството на стоки чрез нови методи на представяне, дизайнерството в областта на опаковките.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуирането, полагането на постоянен грим, лечението и ваденето на зъби, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, и тези на черния дроб, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

23 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Стрелец в Козирог в 00.53 ч. Изгрява в 10.36 ч. Залязва в 18.59 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 3-и в 4-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветовете на деня са оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Не искайте заем от познат или бърз кредит. Връщането ще е трудно, за някои от вас и невъзможно. Избягвайте дейности, свързани с голяма загуба на физически и психически сили. Ако имате делови проблеми, няма да ги приключите в днешния ден. Наложете си спокойствие и планирайте разрешаването им за декември.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Отложете романтичните срещи и любовните обяснения, защото ще създадете впечатление, че имате скрита и непочтена цел. Подредете и почистете дома си. Мързелувайте.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Общителни, с привличащ околните чар и сърдечност. Създадени са да творят музика и да танцуват. Насочете ги в тази област.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуирането, полагането на постоянен грим, терапия против бръчки с лифтинг ефект, педикюр, масаж на краката и стъпалата, ваденето и лечението на зъби, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на черния дроб, кръвоносната система, свързаните с донорство и кръвопреливане, а след прехода – на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

24 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната е в Козирог. Изгрява в 11.20 ч. Залязва в 20.01 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 4-и в 5-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Луната. Цветът на деня е сребристосин. Минералът – александрит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Отложете пътуванията, защото може да си създадете проблеми със стомаха заради храна, която не ви понася. В днешния ден консумирайте единствено домашна храна.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Ден, подходящ за ремонт на повредени уреди. Откажете покани за гостуване, прекарайте вечерта в дома си и не канете гости, ако сте родени в Телец.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Създадени са да творят музика и да танцуват. Ще имат повишен интерес в областта на литературата. Приучвайте ги да четат още в ранното им детство. Биха били добри писатели или библиотекари.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са татуирането, полагането на постоянен грим, маникюрът, педикюрът, дермосоник, лечението и ваденето на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригването на косите след 11.20 ч.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, сухожилията и колянната става, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

25 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната преминава от Козирог във Водолей в 12.15 ч. Изгрява в 11.55 ч. Залязва в 21.08 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 5-и в 6-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Марс. Цветът на деня е червеният. Минералите – яспис и рубин.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ден, подходящ за сключване на сделки и договаряне, но подписа оставете за декември, защото Меркурий все още е ретрограден. Денят е добър за начало на задгранично делово пътуване.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Помогнете на роднини и приятели или им дайте полезен съвет, но само ако са ви помолили за подкрепа, не се натрапвайте.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: При положителни аспекти на характера им ще бъдат пазители на мъдростта, морала и традициите, в негативен аспект ще са заповядващи на целия свят консерватори със самомнение, че истината се чува само от тяхната уста.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са силният натиск при масаж на краката, бедрата, прасците, стъпалата, дермосоник, татуиране, ваденето и лечението на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригването на косите до 11.55 ч. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след прехода операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

26 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е във Водолей. Изгрява в 12.24 ч. Залязва в 22.16 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 6-и в 7-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Меркурий. Цветът на деня е зелен. Минералът е яспис.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Отдайте се на благотворителност, дарението ви ще бъде запомнено. Проявете смелост при взимане на решения.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Включете в менюто си повече печива. Не отказвайте краткосрочен заем, стига да успеете да го оформите документално, но помнете, че Меркурий е ретрограден още три дни. На честна дума пари не давайте, дори на най-близък приятел.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще бъдат перфекционисти при въвеждане на ред. Биха били отлични собственици на хотели, секретари, деловодители. Прозорливи и неизменно виждащи дълбоко в човешката душа, ще са добри психолози и психотерапевти.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са силният натиск при масаж на краката, бедрата, прасците, стъпалата, дермосоник, татуиране, лечението и ваденето на зъби, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

27 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Водолей в Риби в 21.23 ч. Изгрява в 12.49 ч. Залязва в 23.26 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 7-и в 8-и с изгрева ѝ.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Денят е подходящ да пътувате, делово и лично. Заемете се с разпределяне и подреждане на документация. Оформете финансови документи. Не се учудвайте, ако сроковете за постигане на вашите цели се изместят напред във времето.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: От вас зависи да превърнете деня си от обичаен в незабравим, като се посветите с обич и добронамереност на желанията на семейството си, дори и някои от тях да са прекалени.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Умни, способни да планират бъдещето си, но им е нужен човек, който да ги води по пътя на неговото осъществяване. Научете ги да конкретизират действията си, да не се разпиляват. Научете ги на физически труд. Ще са добри учени.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са дермосоник, татуиране, епилация, лечение и вадене на зъби до 21.23 ч. Позволени са всички други козметични процедури. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, лимфната система и за премахване на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

28 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Риби. Изгрява в 13.11 ч. Не залязва. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 8-и в 9-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Венера. Цветът на деня е синият. Минерал – ахатът.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ако е необходимо да предприемете административни промени и сте на ръководен пост, направете крачката в този ден. Продажбата на хранителни продукти с леко занижена цена ще ви донесе добра печалба. Днес е добър ден да финализирате покупката на земя, офис, апартамент, ако ви е нужно да увеличите фирмените разходи, но договора подпишете след 29 ноември, когато Меркурий вече е директен.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Пътуване из планините ще се отрази тонизиращо на родените в Дева, Телец и Козирог. Всички покупки за дома носят доволство.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Изпълнени с прозрения за света и Вселената, ще са устремени да опознават космоса и далечните планети. Ще постъпите правилно, ако вземете съвет от професионален астролог по отношение на тяхното развитие. Заниманията им в областта на астрономията и космонавтиката им носят удовлетворение.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилация, масаж на тяло със загряващи препарати, подстригването на косите. Позволени са всички други козметични процедури, ваденето и лечението на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

29 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната е в Риби. Залязва в 00.36 ч. Изгрява в 13.32 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 9-и в 10-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Сатурн. Цвят – виолетов. Минерали – оникс и малахит.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Добра печалба при продажбата на книги ще имат издателите и разпространителите на печатни произведения. Някои от вас са изправени пред дилема без отговор. Потърсете помощ или съвет от високопоставени лица, ако се открие възможност, но без да сте напористи. Ако не се получи, изчакайте, времето ще ви даде верния отговор.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Денят ви подтиква към покупки за дома. Не давайте пари назаем, не вземайте заеми, харчете умерено, защото може да се наложат неочаквани плащания.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще имат развита способност да възприемат света и формите. Добре е да се насочат в областта на архитектурата. Имат заложби и в областта на астрологията. Могат да станат архитекти или астролози или да съвместят и двете науки.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са епилация, масаж на тяло със загряващи препарати, подстригване на косите. Позволени са всички други козметични процедури, ваденето и лечението на зъби. Денят е подходящ за зачеване

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

30 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава от Риби в Овен в 03.07 ч. Залязва в 01.47 ч. Изгрява в 13.53 ч. Фаза – първа четвърт. Лунният ден преминава от 10-и в 11-и с изгрева ѝ. Управител на деня е Слънцето. Цветове – оранжев и жълт. Минерали – цитрин и кехлибар.

БИЗНЕС И ПЪТУВАНИЯ: Ден за обичайна работа, подходящ да се замислите дали вече не е настъпил моментът да смените работното си място с по-перспективно и добре заплатено. Вслушайте се в мнението на близките си.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ: Грубо напористи сте да налагате своето виждане за управлението на домакинството и харчовете в дома. Не го правете, за да си спестите разправиите с брачната половинка. Ако е нужна промяна, седнете и я обсъдете, колкото и да ви притеснява поскъпването на всичко.

БЕБЕТАТА, РОДЕНИ В ТОЗИ ДЕН: Ще притежават развита интуиция, изострена чувствителност, телепатия. Ще са отлични адвокати, политици, психотерапевти, писатели.

КРАСОТА И ЗДРАВЕ: Забранени са полагането на постоянен грим, лифтинг, филъри, ботокс, епилация, фотоподмладяване, боядисване на косите, студено къдрене, лечението и ваденето на зъби. Позволени са всички други козметични процедури, подстригването на косите. Денят е подходящ за зачеване.

ОПЕРАЦИИ И БОЛЕСТИ: До прехода на Луната са забранени операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на храносмилателната система, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.