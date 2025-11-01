Автор: Светлана Тилкова-Алена

1 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Скорпион и от управителя на деня Сатурн, който ще блокира опитите му да е прибързано. От една страна ще е амбициозно и целеустремено. От друга, заради ината си ще допуска необратими грешки. Съдбовният му път изисква също да общува, но едва когато се усамоти ще преценява дали е допуснало до себе си верните хора.

2 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Слънцето. Ще бъде умерено, тактично, на моменти колебливо и неуверено, затова е добре от началото на неговия жизнен път да го научите на упоритост. Съдбовният му път изисква да се справя и с допълнителни трудности, породени от неочаквани и непредвидими фактори.

3 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Луната. Не е типично за едно общително човече да е на моменти агресивно, упорито, а след това отпуснато и меланхолично, но е орисано и на това, ако не го приучите на търпение, но и на борбеност, която е различна от агресията, от най-ранна възраст. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България и трябва да спази изискването, за да избегне бъдещи лични, здравословни и професионални проблеми.

4 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Марс. Ако само се е родило в този ден, а не чрез секцио, е орисано на избраната от него кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път го подтиква към стабилност и хармония, но минаваща през трудности. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 НОЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително, променливо като мнения и настроение, ще обича да пътува и да опознава света. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

6 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Юпитер. Заради деня си на раждане ще се стреми към стабилност и хармония в живота и ще ги постига и налага в живота на околните. Съдбовният му път налага изискването на гради с труда си материалната си стабилност.

7 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Венера. Ще бъде борбено, устремено към духовното си и интелектуално израстване, но също така готово да помага на нуждаещите се. Съдбовният му път е причината да е чувствително, твърде емоционално и да не приема дори градивната критика, след която става отмъстително.

8 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Сатурн, който ще го принуждава да мисли добре преди да действа и ще му спести неприятностите заради прибързаност. Ако само е избрало този ден на раждане, е орисано и на избраната от него кармична разплата, която ще му носи трудности в живота и в същото време ще има засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Слънцето. Ще бъде готово да помага на хората. Ще е амбициозно, агресивно, но и инатливо и често ще застава срещу себе си. Добре е да го научите на целенасоченост в действията. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

10 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпиона и от управителя на деня Луната, затова нетипично за знака ще е на моменти меланхолично и вгледано в себе си. Вибрацията в деня му на раждане го превръща в инатливо, но амбициозно и изпълнено с желание да е винаги на върха.

Съдбовният му път е причина да общува, затова е добре да го научите и вие, родителите как да разпознава неподходящите приятелства.

11 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Марс. Вибрацията в деня на раждане го превръща в колебливо и неуверено. Отредено му е да върви по своя път целеустремено, без да се отказва заради нечие желание. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични, непредвидими фактори.

12 НОЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона, и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително, а желанието му непрекъснато да се среща с нови хора е засилено, но с годините ще се научи кого да допуска или да не допуска до себе си. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

13 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона, и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано и на избраната от него самото кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в минало прераждане. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност на всяка цена, дори ако е свързана с насилие над волята на околните. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Венера. Ще е прибързано със засилен стремеж към промени и пътувания, най-вече задгранични с екскурзии и готовност да носи полза на хората. Съдбовният му път е причината да се стреми да гради професионална кариера свързана с интелектуална работа.

15 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Сатурн. Ще се стреми към стабилност и хармония в живота и отношенията, но трябва да постига целите си само по честен начини и никога за сметка на нечие страдание или провал, за да не търпи Съдбовни наказания, които ще са светкавични заради денят на раждане. Съдбовният му път изисква да гради материалната си стабилност със своя труд, а не чрез заграбването на чужди постижения.

16 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден е подвластно на Скорпион и на управителя на деня Слънцето. Ако само е избрало този ден за раждане, търпи наказание заради липса на желание за изява в предишни прераждания, защото е искало да угоди на някого и живота му е бил инертен, безличен. Сега ще се наложи да се примирява с второто място в живота, ако не иска да го провалят. Съдбовния му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Луната. Денят на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Марс. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармично наказание, заради проява на материален егоизъм в минали прераждания. Съдбовният му път не позволява да е прибързано и не допуска да надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 НОЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Скорпиона и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително, но изключително инатливо, целеустремено и амбициозно, готово да помита всичко на пътя си и да успява без оглед на средствата. Съдбовният му път изисква да общува, но да се научи да разпознава неподходящите хора, които допуска до себе си.

20 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден е повлияно от Скорпион и от управителя на деня Юпитер. Човеколюбиво, обичащо да се жертва за хората, не много общително, но ще разчупи своята колебливост и неувереност. Съдбовният му път също е носител на трудности, породени от странични фактори, които е длъжно да преодолява само, но винаги ще търси и помощ.

21 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпион и от управителя на деня Венера. Ще бъде общително, но често ще забравя подадената му ръка и ще е готово да отрича помощта, която получава, но си печели неприятели. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, за да избегне лични, професионални и здравословни проблеми с напредването на възрастта.

22 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е повлияно от Скорпион, ако е родено до 03.37 ч. и от Стрелец след този час, както и от управителя на деня Сатурн, който ще му пречи в безконтролния полет към поредната или към няколко цели едновременно. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и постоянни трудности в живота, възникващи поради независищи от него причини. Съдбовният му път е причината да се стреми да налага ред във всичко спрямо което има отношение – професионално, лично, емоционално. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за своите провали най-напред в себе си, а след това в околните. Съдбовният му път изисква да анализира живота си и да гради кариера в интелектуалната сфeра.

24 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Луната, затова ще е по-затворено в себе си на моменти меланхолично. Устремено към стабилност и хармония, то е орисано на кармична отплата, ако не превръща парите в своя основна житейска цел, а ги възприема като средство. В противен случай парите все ще му липсват. Съдбовният му път изисква да гради материалната си стабилност със своя труд.

25 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Марс. Ще бъде изключително амбициозно, но и импулсивно и инатливо, дори на моменти агресивно. Научете го от малко да е целенасочено и да не се разпилява в безсмислени занимания. Съдбовния му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

26 НОЕМВРИ – СРЯДА

Детето, родено в този ден е повлияно от знака Стрелец и от управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано по собствен избор на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите му прераждания. Съдбовният му път изисква да не е прибързано, да не е импулсивно и да обмисля добре действията си.

27 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден е повлияно от знака Стрелец и от управителя на деня Юпитер. Ще бъде изключително амбициозно, емоционално, импулсивно и инатливо. Научете го от малко да е целенасочено и да не се разпилява в безсмислени занимания. Съдбовният му път не позволява да е прибързано и не допуска да надскача възможностите си, защото вместо успех и възход, постоянен спътник ще му е недоволството и провала.

28 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Стрелец и от управителя на деня Венера. То е целеустремено, амбициозно, желаещо да е винаги на върха, но също така агресивно и крайно инатливо. Съдбовният му път също го орисва на желание за познанства, но го научете да разпознава кои хора не бива да допуска до себе си, защото ще е прибързано и първо ще приема и се доверява на най-неподходящите.

29 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Сатурн, който ще му пречи в безконтролния полет към поредната или към няколко цели едновременно. Ако само си е избрало тази дата, то е орисано на най-тежка кармична разплата, която изисква от него да е борбено и амбициозно и да бъде винаги на върха в живота, за да изчисти кармата си заради пасивност и липса на изява в предишни прераждания. Трябва да бъде ловец, а не жертва. Съдбовният му път е причината за трудностите в живота му. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

30 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден е подвластно на Стрелец и на управителя на деня Слънцето. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, но често ще забравя подадената му ръка и ще е готово да отрича помощта, която получава, но си печели неприятели. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, за да избегне лични, професионални и здравословни проблеми с напредването на възрастта.