Автор: Светлана Тилкова-Алена



Аланис Морисет

Пол: жена

Дата на раждане: 1 юни 1974

Място на раждане: Отава, Канада

Професия: Канадска поп изпълнителка. Свири на пиано и композира песни още от дете. Песента й "Ironic" става нейният най-голям хит. През 1996 г. печели няколко награди “Грами”, включително за “Албум на годината” и “Песен на годината”

Георги Къркеланов

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1972

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Български актьор и режисьор. Един от основателите на музикална формация "ЮЛАНГЕЛО"

Училища: НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

Георги Станчев

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1951

Професия: Български поп изпълнител. Известен с песента "Ти ужасно закъсня"

Джейсън Донован

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1968

Място на раждане: Мелбърн, Австралия

Професия: Австралийски актьор и поп изпълнител. Става особено популярен след дуета си с поп звездата Кайли Миноуг. Песента им "Especially For You" заема първите места в британските чартове

Жюстин Енен

Пол: жена

Дата на раждане: 1 юни 1982

Професия: Белгийска тенисистка, водач в световната ранглиста. Известна със своя бекхенд, наречен от Джон Макенроу "най-добрият сред всички играчи в света, жени или мъже". Печели златен медал на XXVIII Летни олимпийски игри в Атина през 2004 г.

Йордан Радев

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1955

Професия: Бивш изпълнителен директор на "Международен панаир Пловдив" АД. Заемал поста 5 години

Калин Георгиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1969

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Главен секретар на МВР

Мартин Брандъл

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1959

Професия: Бивш английски пилот от Формула 1. Дебютира през 1984 г. в Бразилия с екипа на "Тирел"

Морган Фрийман

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1937

Място на раждане: Мемфис, САЩ

Професия: Американски актьор и режисьор. Има дълга и впечатляваща кариера на сцената, в телевизията и на киноекрана. Печели "Оскар" за "Поддържаща роля" в драмата на Клинт Истуд „Момиче за милиони"

Оливър Джеймс

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1980

Професия: Британски актьор. Една от най-значимите му роли е в романтичната комедия "Какво искат момичетата", където му партнира актрисата Аманда Байнс

Пламена Гетова

Пол: жена

Дата на раждане: 1 юни 1953

Място на раждане: Монтана, България

Професия: Българска театрална и киноактриса. Изиграла над 100 роли в театъра. Има награди за театрални и за филмови роли

Роджър Санчес

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1967

Място на раждане: Ню Йорк, САЩ

Професия: Известен диджей. Определян е от много като "диджеят на диджеите", заради иновативните му техники за миксиране и контакта му с публиката по време на сетовете. През 2004 г. печели "Грами" за "Най-добър ремикс" - "Hella Good" на "No Doubt"

Рон Денис

Пол: мъж

Дата на раждане: 1 юни 1947

Професия: Председател и главен изпълнителен директор на „Макларън груп“, като е и собственик на 15% от компанията. Директор на тима от Формула 1 - "Макларън"

Сара Уейн Келис

Пол: жена

Дата на раждане: 1 юни 1977

Професия: Американска актриса. Най-известна е с ролята си на д-р Сара Танкреди в сериала „Бягство от затвора"

Антъни Монтгомъри

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1971

Професия: Американски актьор. Известен е с ролята си на Травис Мейуедър от телевизионния сериал "Стар Трек: Ентърпрайз"

Атанас Чипилов

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1987

Място на раждане: Сандански, България

Професия: Български футболист. Играе като централен нападател и като дясно крило. Възпитаник на детско-юношеската школа на "Левски" (София)

Валери Димитров

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1954

Професия: Български юрист и политик от НДСВ. Председател на Сметната палата

Владимир Луков

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1949

Място на раждане: с. Ценово, област Русе, България

Местоживеене: гр. Правец, Софийска област

Професия: Български поет с награда на ССП "Народни будители - 2006" за поетичната книга "Сверка на сетивата".

Училища: СУ "Св. Климент Охридски"

Георги Анастасов

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1957

Място на раждане: София, България

Професия: Български икономист и политик от партия Български социалдемократи

Динко Дерменджиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1941

Професия: Бивш национал по футбол

Евгени Минчев

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1963

Място на раждане: Пазарджик, България

Професия: Популярен светски хроникьор (първият светски хроникьор у нас), продуцент, шоумен, пиар експерт. Организатор на: Руските балове, конкурса Светска личност на годината и надпреварата за Мистър България

Константин Еленков

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1941

Професия: Български литературен критик и издател. Автор на "Нова книга за Майстора"

Маргарита Панева

Пол: жена

Дата на раждане: 2 юни 1947

Място на раждане: Дупница, България

Професия: Български политик от БСП

Мария Бояджийска

Пол: жена

Дата на раждане: 2 юни 1977

Професия: Заместник-кмет по екологията в Софийска община

Марк Лорънсън

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1957

Място на раждане: Престън, Великобритания

Професия: Бивш английски футболист, а сега е коментатор за BBC

Николай Давиденко

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1981

Професия: Руски тенисист. Първата титла на руснака в турнир от сериите "Мастърс" идва през 2006 г. в Париж

Петър Манджуков

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1942

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Български бизнесмен. Собственик на BBT и на в."Дума"

Робин Кафалиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1964

Професия: Български продуцент, режисьор и актьор. Продуцира първото скеч шоу в българския ефир "Аламинут"

Севда Шишманова

Пол: жена

Дата на раждане: 2 юни 1962

Място на раждане: Разград, България

Професия: Българска журналистка. Носител на много български награди за журналистика. Член на УС на БНТ

Серхио Агуеро

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1988

Професия: Аржентински футболист, нападател. Играч на "Атлетико Мадрид"

Уентуърт Милър

Пол: мъж

Дата на раждане: 2 юни 1972

Професия: Американски актьор. Става изключително популярен с ролята си на Майкъл Скофийлд в хитовия сериал „Бягство от затвора“

Амаури Карвальо де Оливейра

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1980

Професия: Бразилски футболист, нападател

Евгени Иванов

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1974

Място на раждане: София, България

Професия: Български волейболист. Играе на поста централен блокировач. Заради силния си сервис е наречен "Пушката"

Иван Урумов

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1967

Професия: Управляващ директор на "Актавис Оперейшънс" ЕООД

Константин Тилев

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1952

Място на раждане: Бургас, България

Професия: Български радиожурналист. Съсобственик на радио ФМ+

Найо Тицин

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1970

Професия: Български журналист. Известно екранно лице. За документалния филм "В търсене на Дон Жуан" е отличен със специалната награда "Golden Artist"

Петър Пунчев

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1956

Професия: Главен изпълнителен директор на Радио 3 в Белград, основател и бивш генерален директор на радио FM+

Рафаел Надал

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1986

Професия: Испански тенисист. Има четири поредни и общо пет титли от "Ролан Гарос". С отбора на Испания печели Купа "Дейвис" през 2004 г.

Теодора Георгиева Стойкова

Пол: жена

Дата на раждане: 3 юни 1982

Място на раждане: Бургас, България

Професия: Българска поп-фолк певица. По-известна само като Теодора. Прима на "Диапазон Рекърдс"

Филип Боков

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1948

Място на раждане: София, България

Професия: Български дипломат и политик от БСП. Посланик на Република България в Словения

Цонко Цонев

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1967

Професия: Кмет на гр. Каварна, втори мандат. Удостоен с приза "Кавалер на златната магична пръчка"

Явор Янакиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 3 юни 1985

Място на раждане: Стара Загора, България

Професия: Български спортист (борец в категория до 74 кг класически стил). Световен шампион от СП в Баку, Азербайджан /2007 г.

Анджелина Джоли

Пол: жена

Дата на раждане: 4 юни 1975

Място на раждане: Лос Анджелис, САЩ

Професия: Американска актриса и бивш модел. От 2001 г. е пратеник на добра воля на Агенцията за бежанците на ООН. Носител на "Оскар" за филма "Луди години". Живее с актьора Брад Пит, с когото има шест деца, от които три осиновени

Димитър Дерелиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 4 юни 1956

Място на раждане: Асеновград, България

Професия: Български кинодраматург, сценарист и продуцент. Директор на Националния филмов център

Евелина Милтенова

Пол: жена

Дата на раждане: 4 юни

Професия: Изпълнителен директор на "Райфайзен банк (България)"

Ивайло Крайчовски

Пол: мъж

Дата на раждане: 4 юни 1961

Професия: Български музикант. Бас китарист на ФСБ

Милица Божинова

Пол: жена

Дата на раждане: 4 юни 1957

Професия: Българска изпълнителка, част от група "Тоника СВ"

Николай Милошев

Пол: мъж

Дата на раждане: 4 юни 1959

Професия: Директор на Геофизичния институт при БАН

Ноа Уайли

Пол: мъж

Дата на раждане: 4 юни 1971

Професия: Американски актьор. Най-известен с ролята си на д-р Джон Картър от сериала "Спешно отделение"

Спас Русев

Пол: мъж

Дата на раждане: 4 юни 1954

Място на раждане: Перник, България

Професия: Български бизнесмен. Обявен за духовен баща на икономическия екип на НДСВ и "гуру на юпи- класата" у нас

Фахрие Евджен

Пол: жена

Дата на раждане: 4 юни 1986

Професия: Турска актриса. Играе ролята на Неджля Текин в сериала „Листопад“

Хикмет Мехмедов

Пол: мъж

Дата на раждане: 4 юни

Професия: Главен балетмайстор на Оперно-филхармонично дружество - Бургас

Галина Банковска

Пол: жена

Дата на раждане: 5 юни 1954

Професия: Заместник-председател на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41 НС

Давид Бисбал

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1979

Място на раждане: Алмерия, Испания

Професия: Един от най-известните испански изпълнители. Има записан дует с певицата Риана. Двамата правят римейк на песента й "Hate That I Love You"

Максим Минчев

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1953

Място на раждане: София, България

Професия: Български журналист. Директор на Българска телеграфна агенция (БТА)

Марк Уолбърг

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1971

Място на раждане: Бостън, САЩ

Професия: Американски актьор. Той е един от продуцентите на поредицата "Entourage"

Михаил Екимджиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1964

Място на раждане: Тетевен, България

Професия: Български адвокат. Шеф на Асоциация за европейска интеграция и права на човека

Нико Макбрейн

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1954

Място на раждане: Лондон, Великобритания

Професия: Барабанист на британската хеви метъл група "Iron Maiden"

Николай Дойнов

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1972

Професия: Български журналист. Водещ на новинарската емисия "Календар" по "Нова телевизия"

Патрик Хед

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1945

Професия: Собственик на отбора от Формула 1 - "Williams"

Рубен де ла Ред

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1985

Място на раждане: Мадрид, Испания

Професия: Бивш испански футболист, който е играл като полузащитник за "Реал Мадрид" и испанския национален отбор

Чад Алън

Пол: мъж

Дата на раждане: 5 юни 1974

Място на раждане: Лонг Бийч, САЩ

Професия: Американски актьор, познат най-вече с ролята си в сериала „Доктор Куин лечителката“

Адриан Душев

Пол: мъж

Дата на раждане: 6 юни 1970

Място на раждане: София, България

Професия: Български състезател по кану-каяк. Неколкократен републикански шампион на България

Александър Донев

Пол: мъж

Дата на раждане: 6 юни 1961

Място на раждане: Търговище, България

Професия: Български кинокритик и драматург. Изпълнителен директор на държавната фирма РМД "София филм+". Преподавател в НБУ - Департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

Бьорн Борг

Пол: мъж

Дата на раждане: 6 юни 1956

Професия: Шведски тенисист. Печели 11 титли от "Големия шлем"

Васко Кръпката

Пол: мъж

Дата на раждане: 6 юни 1959

Място на раждане: София, България

Професия: Истинското му име е Васил Георгиев. Български музикант - китарист-блусар и певец. Свири на барабани, хармоника и китара. Фронтмен на "Подуене блус бенд"

Джианна Майкълс

Пол: жена

Дата на раждане: 6 юни 1983

Професия: Американска порно актриса

Мариана Попова

Пол: жена

Дата на раждане: 6 юни 1978

Място на раждане: София, България

Професия: Българска поп изпълнителка. На 18 май 2006 г. представя България на музикалния конкурс "Евровизия" в Атина с песента си „Let Me Cry"

Мария Сапунджиева

Пол: жена

Дата на раждане: 6 юни 1969

Професия: Българска актриса. Популярна с участието си в комедийното телевизионно шоу "Клуб НЛО"

Николай Урумов

Пол: мъж

Дата на раждане: 6 юни 1963

Място на раждане: Каварна, България

Професия: Български театрален и филмов актьор. Участва в телевизионното шоу "Царете на комедията"

Соня Уолгър

Пол: жена

Дата на раждане: 6 юни 1974

Място на раждане: Лондон, Великобритания

Професия: Британска актриса. Най-добре позната е като Пени Уидмор в сериала „Изгубени“ и Оливия Бенфърд в „Поглед в бъдещето“

Стийв Вай

Пол: мъж

Дата на раждане: 6 юни 1960

Професия: Американски китарист, композитор и музикален продуцент

Стойчо Кацаров

Пол: мъж

Дата на раждане: 6 юни 1964

Място на раждане: Дупница, България

Професия: Български политик от СДС и ДСБ. Той е сред основателите на ДСБ. Член на Националното ръководство на ДСБ. Бивш заместник-министър на здравеопазването

Александър Димчев

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1952

Професия: Декан на Философския факултет на СУ "Климент Охридски". Декан за втори мандат

Александър Праматарски

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1963

Място на раждане: Гоце Делчев, България

Професия: Български юрист и политик от ДП. Председател на Демократическата партия

Анна Курникова

Пол: жена

Дата на раждане: 7 юни 1981

Място на раждане: Москва, Русия

Професия: Руска тенисистка. Списание "People" я поставя в своята класация за 50-те най-красиви личности в света през годините 1998, 2000, 2002 и 2003 г.

Беър Грилс

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1974

Професия: Британски пътешественик, писател и телевизионен водещ. Един от най-младите британци, изкачили връх Еверест - на 23 г. Водещ на телевизионната поредица на "Discovery Channel" - "Оцеляване на предела"

Дейв Наваро

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1967

Място на раждане: Санта Моника, САЩ

Професия: Американски китарист, известен с участието си в американската рок група "Red Hot Chili Peppers"

Димитър Ивановски

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1967

Място на раждане: Перник, България

Професия: Бивш заместник-министър на финансите (2005 г. - 2009 г.)

Златко Янков

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1966

Професия: Бивш български футболист, национал. През 2003 г. прекратява футболната си кариера с бенефисен мач в Бургас

Луиза Григорова

Пол: жена

Дата на раждане: 7 юни 1990

Професия: Българска актриса. Най-известна е с ролята на Алекс в българския сериал "Стъклен дом"

Майк Модано

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1970

Място на раждане: Мичиган, САЩ

Професия: Американски хокеист. През 2007/2008 г. става най-добрия американец за всички времена. Носител на много купи и постижения

Орхан Памук

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1952

Място на раждане: Истанбул, Турция

Професия: Турски писател, придобил международна популярност през 90-те години на 20 век. Носител е на Нобелова награда за литература за 2006 г.

Принс Роджърс Нелсън

Пол: мъж

Дата на раждане: 7 юни 1958

Място на раждане: Минеаполис, САЩ

Професия: Американски актьор, музикант, композитор и певец. Известен най-вече като Принс. Включен е в Залата на славата на рокендрола през 2004 г.

Сара Париш

Пол: жена

Дата на раждане: 7 юни 1968

Професия: Британска актриса. Участва в ролята на лейди Катрин в сериала "Приключенията на Мерлин", сезон 2

Андрей Арнаудов

Пол: мъж

Дата на раждане: 8 юни

Професия: Български телевизионен водещ на предаванията "Сблъсък", "Това го знае всяко хлапе", "Шоуто на Иван и Андрей"

Асен Караславов

Пол: мъж

Дата на раждане: 8 юни 1980

Място на раждане: Асеновград, България

Професия: Български футболист, защитник. Играл е за "Ботев" (Пловдив) и "Славия". Капитан на "Славия". За националния отбор има 5 мача

Бони Тайлър

Пол: жена

Дата на раждане: 8 юни 1951

Професия: Уелска рок изпълнителка. „Total Eclipse of the Heart“ е най-известният й хит

Васил Иванов-Лучано

Пол: мъж

Дата на раждане: 8 юни 1964

Място на раждане: София, България

Професия: Български политик от НДСВ. Бивш министър на младежта и спорта

Даниела Йорданова

Пол: жена

Дата на раждане: 8 юни 1976

Професия: Българска лекоатлетка. Една от най-успелите български лекоатлетки в съвременния спорт. Бронзова медалистка от ЕП през 2006 г.

Дончо Хрусанов

Пол: мъж

Дата на раждане: 8 юни 1947

Професия: Български юрист. Доктор по право. Член на Правния съвет на президента Георги Първанов

Илия Симеонов

Пол: мъж

Дата на раждане: 8 юни 1964

Професия: Бивш началник на Национално управление по горите (НУГ) в Министерство на земеделието и горите

Кание Уест

Пол: мъж

Дата на раждане: 8 юни 1977

Място на раждане: Атланта, САЩ

Професия: Американски музикален продуцент и рапър. Продуцирал е звезди като Alicia Keys, Jay-Z, Janet Jackson, Ludacris и др.

Ким Клейстерс

Пол: жена

Дата на раждане: 8 юни 1983

Място на раждане: Билзен, Белгия

Професия: Белгийска тенисистка, първа в световната ранглиста от 11 август до 20 октомври 2003 г., когато е изместена от сънародничката си Жюстин Енен-Арден

Красимир Чомаков

Пол: мъж

Дата на раждане: 8 юни 1977

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Български футболист. Има 18 мача и 5 гола за националния отбор

Тим Бърнърс-Лий

Пол: мъж

Дата на раждане: 8 юни 1955

Място на раждане: Лондон, Великобритания

Професия: Английски физик и компютърен специалист, основоположник и създател на световната мрежа "World Wide Web". Директор на консорциума W3C ("World Wide Web Consortium"), който създава различни стандарти за WWW

Алектра Блу

Пол: жена

Дата на раждане: 9 юни 1983

Място на раждане: Феникс, САЩ

Професия: Американска порно актриса и модел

Генка Шикерова

Пол: жена

Дата на раждане: 9 юни 1978

Професия: Българска журналистка. Репортер в телевизия bTV. Една от най-талантливите журналистки на частната медиа, станала известна с десетките си репортажи и филми на военна и социална тематика

Джони Деп

Пол: мъж

Дата на раждане: 9 юни 1963

Място на раждане: Кентъки, САЩ

Професия: Американски актьор, известен с изпълненията си на нестандартни, ексцентрични персонажи като Джак Спароу в трилогията "Карибски пирати", Раул Дюк в "Страх и омраза в Лас Вегас"

Димитър Димитров-Херо

Пол: мъж

Дата на раждане: 9 юни 1959

Професия: Известен български треньор по футбол. В момента е треньор на бургаския "Черноморец"

Елвира Георгиева

Пол: жена

Дата на раждане: 9 юни 1962

Място на раждане: Смолян, България

Професия: Българска поп изпълнителка. Последната си песен "Нежност" записва през 2004 г.

Калин Врачански

Пол: мъж

Дата на раждане: 9 юни 1981

Професия: Български актьор. Става популярен с участието си в българския сериал "Стъклен дом"

Люба Ризова

Пол: жена

Дата на раждане: 9 юни 1963

Професия: Българска журналистка. Работила в БНР и в "Нова телевизия". Главен редактор "Новини и актуални предавания" на bTV от основаването на първата частна национална телевизия през 2000 г.

Мариян Генов

Пол: мъж

Дата на раждане: 9 юни 1979

Място на раждане: Велико Търново, България

Професия: Български футболист, офанзивен полузащитник. Играл е за "Сиконко" (Климентово), "Етър" и "Видима-Раковски". Футболист №1 на Велико Търново за 2006 г.

Натали Портман

Пол: жена

Дата на раждане: 9 юни 1981

Място на раждане: Йерусалим, Израел

Професия: Американска киноактриса. Появява се във филмите от поредицата "Междузвездни войни" („Star Wars“), където нейна героиня е Падме Амидала

Николай Цонев

Пол: мъж

Дата на раждане: 9 юни 1956

Място на раждане: Перник, България

Професия: Български офицер и политик от НДСВ. Бивш министър на отбраната

Уесли Снейдер

Пол: мъж

Дата на раждане: 9 юни 1984

Място на раждане: Утрехт, Холандия

Професия: Холандски футболист, атакуващ полузащитник. От лятото на 2009 г. е играч на италианския "Интер". През 2003 г. дебютира за националния отбор на Холандия

Александър Андреев

Пол: мъж

Дата на раждане: 10 юни 1956

Място на раждане: София, България

Професия: Български писател, журналист и преводач

Ангел Червенков

Пол: мъж

Дата на раждане: 10 юни 1964

Професия: Български състезател и треньор по футбол. От септември 2009 г. е треньор на ПФК "Литекс"

Венсан Перес

Пол: мъж

Дата на раждане: 10 юни 1962

Място на раждане: Лозана, Швейцария

Професия: Известен актьор. Във филмовата си биография има над 45 филма

Георги Юнаков

Пол: мъж

Дата на раждане: 10 юни 1942

Професия: Треньор по бокс. Един от символите на спорта в "Левски". Бивш старши треньор на националния отбор по бокс

Георги Янакиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 10 юни 1941

Професия: Председател на Съюза на българските автомобилисти и на Българската федерация по автомобилен спорт

Джийн Трипълхорн

Пол: жена

Дата на раждане: 10 юни 1963

Професия: Американска киноактриса. Участва в "Първичен инстинкт", "Воден свят". Партнира си със звезди като Кевин Костнър и Майкъл Дъглас

Димитър Чукарски

Пол: мъж

Дата на раждане: 10 юни 1970

Място на раждане: Видин, България

Професия: Български икономист и политик от БЗНС и РЗС

Елизабет Хърли

Пол: жена

Дата на раждане: 10 юни 1965

Професия: Известна актриса, модел и продуцент. Дебютира в Холивуд с филма "Пътник №57". Сред филмите с нейно участие са "Bad boy" (2002 г.) и "Serving Sara" (2002 г.)

Иван Колчаков

Пол: мъж

Дата на раждане: 10 юни 1961

Място на раждане: Пазарджик, България

Професия: Български лекар и политик от СДС. Бивш кмет на Пазарджик и бивш секретар на СДС

Кая Канепи

Пол: жена

Дата на раждане: 10 юни 1985

Професия: Естонска тенисистка. В момента е най-високо поставената естонка в ранглистата за жени на WTA ("Women's Tennis Association")

Филиз Хюсменова

Пол: жена

Дата на раждане: 10 юни 1966

Място на раждане: Силистра, България

Професия: Български филолог и политик от ДПС. Евродепутат, втори мандат

Шейн Уест

Пол: мъж

Дата на раждане: 10 юни 1978

Място на раждане: Луизиана, САЩ

Професия: Американски актьор и певец. Участва в "Спешно отделение", "Бандата на Оушън", "Незабравимата"

Бярне Строуструп

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1950

Място на раждане: Орхус, Дания

Професия: Създател на обектно-ориентирания език за програмиране C++

Веселина Петракиева

Пол: жена

Дата на раждане: 11 юни 1975

Място на раждане: София, България

Професия: Българска радио и телевизионна журналистка

Георги Юруков

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1955

Професия: Български юрист и политик от БСП

Жан Алези

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1964

Професия: Френски автомобилен състезател с италиански произход, бивш пилот от Формула 1

Игор Чипев

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1951

Професия: Български журналист, фотограф и книгоиздател

Мариян Димитров

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1972

Място на раждане: Кърджали, България

Професия: Български състезател по кану-каяк. Има много заслужени постижения

Павлин Димитров

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1952

Професия: Генерален комисар на Министерство на вътрешните работи. Награждаван неколкократно от министъра на вътрешните работи и от главния секретар на МВР

Петко Маринов

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1949

Професия: Български състезател и треньор по баскетбол

Румен Ангелов

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1957

Място на раждане: Перник, България

Професия: Български политик от ССД. Лидер на ССД в Бургас

Хю Лори

Пол: мъж

Дата на раждане: 11 юни 1959

Място на раждане: Оксфорд, Великобритания

Професия: Британски актьор, комик, писател и музикант. Истинското му име е Джеймс Хю Калъм Лори. Най-известен с роляти си на доктор Хаус в американския сериала "Д-р Хаус"

Адриана Лима

Пол: жена

Дата на раждане: 12 юни 1981

Място на раждане: Салвадор, Бразилия

Професия: Супермодел, известна като един от ангелите на "Victoria's Secret". През 2001 г. участва във филмчето "The Follow" от серията късометражни филми "The Hire" на BMW. На 15 години (1996 г.) побеждава в престижния конкурс "Форд супермодел на Бразилия"

Диего Милито

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1979

Професия: Професионален състезател по футбол. От 2009 г. е нападател на италианския първенец "Интер"

Добромир Гущеров

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1962

Професия: Български икономист и политик от БСП

Дойчин Василев

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1944

Място на раждане: София, България

Професия: Известен български алпинист. Единственият алпинист, участвал във всички национални хималайски експедиции. Българинът с най-много изкачени осемхилядници - 5

Иван Бедров

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1973

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Български журналист. Репортер на годината на bTV за 2004 г.

Кристиан Вигенин

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1975

Местоживеене: София

Професия: Представител на България в Европейския парламент

Месторабота: Европейски парламент

Училища: УНСС

91-ва Немска езикова гимназия

Марк Хенри

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1971

Професия: Американски кечист. Печели 3 златни медала и титлата „Най-силният човек в света“, повдигайки невероятните 440 кг в стил „Deadlift“

Найден Андреев

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1945

Място на раждане: София, България

Професия: Български композитор, аранжор на естрадна музика и общественик. Една от последните му творби е мюзикълът "С цвят на изтрито червило". Награждаван у нас и в чужбина

Николай Паслар

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1980

Място на раждане: Молдова

Професия: Български състезател по свободна борба (кат. 74 кг). Има много постижения, сред които и първи места на европейски и световни първенства

Филипе Коутиньо

Пол: мъж

Дата на раждане: 12 юни 1992

Място на раждане: Рио де Жанейро, Бразилия

Професия: Бразилски футболист, собственост на италианския ФК "Интер"

Бойко Борисов

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1959

Място на раждане: Банкя, България

Професия: Български политик, министър-председател на Република България от 27 юли 2009 година до 13 март 2013 година в 87-то правителство и лидер на Политическа партия ГЕРБ.

Венелина Венева

Пол: жена

Дата на раждане: 13 юни 1974

Място на раждане: Русе, България

Професия: Българска лекоатлетка. Състезателка в дисциплината висок скок. Има много постижения и отличия от европейски и световни първенства

Илия Луков

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1974

Място на раждане: Петрич, България

Професия: Български фолк изпълнител и композитор. 17-годишен става един от най-добрите изпълнители на гръцки песни, но голямата му певческа кариера започва с песни, типични за фестивала "Пирин фолк"

Йохан де Смет-Ван Дам

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1962

Място на раждане: Белгия

Професия: Управител на Ledenika & MM. Президент на Бизнес клуб България-Белгия-Люксембург

Лела Стар

Пол: жена

Дата на раждане: 13 юни 1985

Място на раждане: Флорида, САЩ

Професия: Американска порно актриса от кубински произход, участвала в над 70 филма

Луис Мерло

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1966

Място на раждане: Мадрид, Испания

Професия: Испански актьор. Става известен на широката публика с ролята си на Маури в телевизионния сериал "Щурите съседи" ("Aqui no hay quien viva"), за която получава наградата на Испанската академия за "Най-добър телевизионен актьор" през 2004

Петко Милевски

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1948

Място на раждане: София, България

Професия: Изпълнителен директор на "Топлофикация" - София

Петър Дудоленски

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1978

Професия: Изпълнителен директор на "Real Estate Services Bulgaria" и на "Mall Plovdiv"

Тим Алън

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1953

Място на раждане: Денвър, САЩ

Професия: Американски комик и актьор. През 1995 г. печели награда "Златен Глобус" за "Най-добър актьор в комедиен сериал" за филма "Home Improvement"

Флоран Малуда

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1980

Място на раждане: Франция

Професия: Френски футболист-полузащитник. От 2007 г. е играч на английския ФК "Челси"

Христо Явашев

Пол: мъж

Дата на раждане: 13 юни 1935

Място на раждане: Габрово, България

Професия: Български художник-авангардист. Известен като Кристо. Създател на опаковането като художествен похват. Опаковал е моста Пон Ньоф в Париж, Райхстага в Берлин и др. Работи със съпругата си, французойката Жан-Клод, с която са родени в един и същ ден

Цветана Божурина

Пол: жена

Дата на раждане: 13 юни 1952

Място на раждане: Перник, България

Професия: Българска волейболистка. През 2007 г. заедно със съпруга й водят в България големия алпинист Райнхолд Меснер

Бой Джордж

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1961

Място на раждане: Лондон, Великобритания

Професия: Английски поп изпълнител и автор на песни. Става известен заедно с групата "Culture Club". През 80-те и 90-те години на XX век привлича вниманието на публиката с пищните си изяви на сцена. Декларира се като бисексуален

Виолета Гиндева

Пол: жена

Дата на раждане: 14 юни 1946

Място на раждане: Сливен, България

Професия: Българска театрална и филмова актриса. Звезда от филма "Черните ангели"

Владислав Тодоров

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1956

Място на раждане: София, България

Професия: Български културолог и писател. Член-основател на кръга "Синтез"

Гергана Паси

Пол: жена

Дата на раждане: 14 юни 1973

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Български юрист и политик от НДСВ. Министър по европейските въпроси в правителството на Сергей Станишев

Доналд Тръмп

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1946

Професия: Американски бизнес магнат, член на висшето общество и медийна личност. Президент и главен изпълнителен директор на "Trump Organization". Основател на "Trump Entertainment Resorts" - организация, която ръководи многобройни казина и хотели в целия свят

Индира Радич

Пол: жена

Дата на раждане: 14 юни 1966

Професия: Сръбска фолк певица. По професия е медицинска сестра, а кариерата й като певица започва през 1992 г.

Кирил Йорданов

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1956

Място на раждане: Варна, България

Професия: Кмет на община Варна, трети мандат

Крум Савов

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1960

Място на раждане: София, България

Професия: Български спортен журналист. Главен редактор в редакция "Спорт" и водещ на "Спортен свят" по "Нова телевизия"

Любомир Кючуков

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1955

Професия: Български дипломат. Посланик на България в Лондон

Масимо Одо

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1976

Професия: Италиански футболист-национал, защитник. Дебютира в националния отбор на своята страна през 2002 г., с който става световен шампион през 2006 г.

Матю Фокс

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1966

Място на раждане: Пенсилвания, САЩ

Професия: Американски актьор и бивш модел, придобил известност с ролята на Джак Шепърд в сериала „Изгубени“

Михаела Калайджиева

Пол: жена

Дата на раждане: 14 юни 1973

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Български юрист. Главен секретар на БТК Груп. Била е мениджър на правния отдел и директор на Дирекция "Правни отношения и връзки с институциите" на "Глобул". Сестра-близначка на Гергана Грънчарова-Паси

Николай Иванов

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1972

Професия: Български волейболист. Основен разпределител и капитан на българския националния отбор по волейбол до 2004 г.

Николай Харизанов

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1983

Място на раждане: Пазарджик, България

Професия: Български футболист, защитник на "Ботев" (Пловдив)

Пламен Константинов

Пол: мъж

Дата на раждане: 14 юни 1973

Професия: Популярен български волейболист-национал, посрещач. Има 3 участия на СП, 6 на европейски и 6 в Световната лига. "Мъж на годината" за 2008 г.

Цеца Ражнатович

Пол: жена

Дата на раждане: 14 юни 1973

Място на раждане: Сърбия

Професия: Една от най-популярните сръбски певици не само в Сърбия, но и на Балканите. На 27 юли 2006 г. в Република Македония получава титлата "Най-голяма звезда на Балканите за всички времена"

Щефи Граф

Пол: жена

Дата на раждане: 14 юни 1969

Място на раждане: Манхайм, Германия

Професия: Бивша немска тенисистка, №1 в световната ранглиста. Омъжена е за известния тенисист Андре Агаси

Александър Арещенко

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1986

Професия: Украински шахматист, международен гросмайстор от 2002 г.

Андон Николов

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1951

Професия: Български състезател по вдигане на тежести. Спечелил златен медал в кат. до 90 кг на XX Летни олимпийски игри в Мюнхен, 1972 г. Бил е и президент на Българска федерация по вдигане на тежести

Бриго Аспарухов

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1945

Професия: Български разузнавач и политик от БСП

Валентин Петров

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1959

Професия: Бивш директор на Национална полиция. За високия принос в борбата с престъпността е награждаван с Трета, Втора и Първа степен "Почетен знак на МВР"

Джеймс Белуши

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1954

Място на раждане: Чикаго, САЩ

Професия: Американски актьор и комик от албански произход. По-малък брат е на комика Джон Белуши. Има главна роля в комедията "Питайте Джим"

Димитър Владимиров

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1949

Професия: Бивш директор на Национална служба охрана (НСО). Заемал поста повече от 12 години

Кортни Кокс

Пол: жена

Дата на раждане: 15 юни 1964

Място на раждане: Алабама, САЩ

Професия: Американска актриса, известна с ролята си на Моника Гелър в комедийния сериал „Приятели“

Кристофър Кастил

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1980

Място на раждане: Калифорния, САЩ

Професия: Американски детски актьор, чиято най-значима роля е на Тед Нютън във филма „Бетовен“ (1992 г.). Най-дълго играната му роля е на Марк Фостър в „Стъпка по стъпка“

Оливер Кан

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1969

Професия: Бивш немски футболен вратар. През 2002 г. е избран за най-добър на Световното първенство в Япония и Южна Корея

Петър Дачев

Пол: мъж

Дата на раждане: 15 юни 1979

Място на раждане: Ловеч, България

Професия: Български лекоатлет - състезател в дисциплината скок на дължина. Едно от големите имена в тази дисциплина. Нееднократно е бил лекоатлет №1 на България

Хелън Хънт

Пол: жена

Дата на раждане: 15 юни 1963

Място на раждане: Калифорния, САЩ

Професия: Американска киноактриса, сценарист, режисьор и продуцент. Започва да се снима в киното още от малка, но прави пробив с главната роля в сериала "Луд съм по теб", за който получава "Златен глобус" и четири награди "Еми"

Владимир Кузов

Пол: мъж

Дата на раждане: 16 юни 1966

Място на раждане: София, България

Професия: Български инженер и политик от партия "Атака". Първият депутат с прекратени пълномощия

Живко Иробалиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 16 юни 1982

Място на раждане: Хасково, България

Професия: Български футболист, полузащитник. Полуфиналист за Kупата на страната през 2003 г. с "Марек"

Кирил Кадийски

Пол: мъж

Дата на раждане: 16 юни 1947

Професия: Български поет, есеист, преводач, дипломат. Бивш директор на Българския културен център в Париж

Красимир Анев

Пол: мъж

Дата на раждане: 16 юни 1987

Място на раждане: Самоков, България

Професия: Български биатлонист. Европейски шампион (ЕП Банско) при юношите за 2007 г. в индивидуалното бягане, а в преследването финишира на второ място

Милена Атанасова

Пол: жена

Дата на раждане: 16 юни 1947

Място на раждане: Габрово, България

Професия: Българска драматична актриса. Притежава много и заслужени отличия

Училища: НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

Мирослава Радева

Пол: жена

Дата на раждане: 16 юни 1958

Място на раждане: Варна, България

Професия: Български социолог. През 1991 г. става управител на социологическа агенция MBMД

Михаил Миков

Пол: мъж

Дата на раждане: 16 юни 1960

Професия: Български юрист и политик от БСП. Бивш министър на вътрешните работи. Депутат от Коалиция "За България" в 41-во НС

Николай Слатински

Пол: мъж

Дата на раждане: 16 юни 1956

Място на раждане: Перник, България

Професия: Български политик от РДП. Бивш секретар на президента Георги Първанов по националната сигурност

Симеон Сакскобургготски

Пол: мъж

Дата на раждане: 16 юни 1937

Професия: Цар на българите в периода 1943 г. - 1946 г. Министър-председател на България (2001 г. - 2005 г.). Бивш лидер на партия НДСВ (Национално движение Симеон II)

Алан Дзагоев

Пол: мъж

Дата на раждане: 17 юни 1990

Професия: Руски футболист, полузащитник. Смятан за изгряващата звезда на руския футбол

Бюрхан Абазов

Пол: мъж

Дата на раждане: 17 юни 1965

Професия: Български политик от ДПС

Винъс Уилямс

Пол: жена

Дата на раждане: 17 юни 1980

Място на раждане: Калифорния, САЩ

Професия: Американска тенисистка. Печели 5 пъти шампионата "Уимбълдън"

Джордж Акерлоф

Пол: мъж

Дата на раждане: 17 юни 1940

Място на раждане: Ню Хейвън, САЩ

Професия: Американски икономист и професор по икономика в Калифорнийския университет, Бъркли. През 2001 г. получава Нобелова награда за икономика, заедно с Майкъл Спенс и Джоузеф Щиглиц

Еди Меркс

Пол: мъж

Дата на раждане: 17 юни 1945

Професия: Белгийски спортист, считан от мнозина за най-добрия колоездач в историята на спорта. Петкратен шампион на две от най-важните състезания в професионалното колоездене - "Tour de France" и "Giro d'Italia"

Марио Ал-Джебури

Пол: мъж

Дата на раждане: 17 юни 1973

Място на раждане: Плевен, България

Професия: Един от най-конвертируемите кадри на НДСВ. Бивш председател на Държавна агенция по туризъм

Маркос Багдатис

Пол: мъж

Дата на раждане: 17 юни 1985

Професия: Кипърски тенисист от ливански произход. Един от тримата тенисисти до момента (заедно със Седрик Пиолин и Микаел Перфорс), влезли в топ 10 на световната ранглиста, преди да са спечелили турнир от висока категория

Радина Кърджилова

Пол: жена

Дата на раждане: 17 юни 1986

Професия: Българска актриса. Най-известна е с ролята на Сиана в българския сериал "Стъклен дом"

Смилен Мляков

Пол: мъж

Дата на раждане: 17 юни 1981

Професия: Български волейболист. Играл в ЦСКА, "Роял Кейк", "Итас Диатек" (Трентино, Италия). От есента на 2008 г. се състезава за "Домекс Титан" (Ченстохова, Полша)

Аранча Санчес Викарио

Пол: жена

Дата на раждане: 18 юни 1971

Място на раждане: Барселона, Испания

Професия: Професионална испанска тенисистка. През 1994 г. завоюва два трофея - Откритото първенство на Франция и Откритото първенство на САЩ

Бойко Коцев

Пол: мъж

Дата на раждане: 18 юни 1956

Място на раждане: София, България

Професия: Постоянен представител на България в ЕС. Бил е заместник-директор и началник на отдел в дирекция "Европейска интеграция" и заместник-ръководител на посолството на България в Зимбабве

Веселин Близнаков

Пол: мъж

Дата на раждане: 18 юни 1944

Професия: Български политик от НДСВ. Бивш министър на отбраната

Дизи Рийд

Пол: мъж

Дата на раждане: 18 юни 1963

Място на раждане: Кливланд, САЩ

Професия: Американски музикант. От 1990 г. участва в състава на американската хард рок група "Guns N' Roses"

Жюли Депардийо

Пол: жена

Дата на раждане: 18 юни 1973

Място на раждане: Париж, Франция

Професия: Френска филмова, телевизионна и театрална актриса. Дъщеря на френските актьори Елизабет Депардийо и Жерар Депардийо

Калин Вельов

Пол: мъж

Дата на раждане: 18 юни 1973

Място на раждане: София, България

Професия: Eдин от най-известните български перкусионисти. Участва в сформирането на група "Акага". Бил е барабанист във формация "Медикус". Свирил в Холания като част от бандата PROJECT

Марко Бориело

Пол: мъж

Дата на раждане: 18 юни 1982

Място на раждане: Неапол, Италия

Професия: Италиански футболист-национал, нападател. Дебютира в националния отбор на своята страна през 2008 г.

Надка Балева

Пол: жена

Дата на раждане: 18 юни 1946

Професия: Български юрист и политик от БСП

Пол Маккартни

Пол: мъж

Дата на раждане: 18 юни 1942

Място на раждане: Ливърпул, Великобритания

Професия: Британски музикант, участвал в легендарната рок група "The Beatles". Записан е в книгата на рекордите на Гинес - "най–успелият композитор в историята на популярната музика"

Росен Карадимов

Пол: мъж

Дата на раждане: 18 юни 1963

Място на раждане: Ямбол, България

Професия: Български юрист и политик от БСП

Уила Холанд

Пол: жена

Дата на раждане: 18 юни 1991

Място на раждане: Лос Анджелис, САЩ

Професия: Американски модел и актриса. Позната като Кейтлин Купър от телевизионните серии на "Кварталът на богатите"

Фабио Капело

Пол: мъж

Дата на раждане: 18 юни 1946

Професия: Италиански футболист и треньор. Треньор на националния отбор на Англия от 2008 г.

Александър Паунов

Пол: мъж

Дата на раждане: 19 юни 1949

Място на раждане: Пазарджик, България

Професия: Български икономист и политик от БСП. Първи секретар на ЦК на Комунистическата партия на България

Ана Вале

Пол: жена

Дата на раждане: 19 юни 1975

Място на раждане: Рим, Италия

Професия: Италианска киноактриса и модел. "Мис Италия" за 1995 г.

Маргарит Тодоров

Пол: мъж

Дата на раждане: 19 юни 1948

Място на раждане: София, България

Професия: Президент и един от собствениците на "Домейн Бойар". Посочен като един от 50-те най-влиятелни личности във винарския бранш от английското сп. "Деканте

Пола Абдул

Пол: жена

Дата на раждане: 19 юни 1962

Професия: Световноизвестна певица, танцьорка и актриса. Има издадени десетки сингли и няколко албума. Била е избрана за хореограф от Джанет Джексън, Принс, Джордж Майкъл, Зи Зи Топ, Доли Партън и др.

Саймън Райт

Пол: мъж

Дата на раждане: 19 юни 1963

Професия: Британски музикант. От 1983 г. до 1990 г. е барабанист на австралийската хард рок група AC/DC

София Касидова

Пол: жена

Дата на раждане: 19 юни 1969

Професия: Български икономист и политик от БСП. Бивш заместник-министър на икономиката

Тотю Младенов

Пол: мъж

Дата на раждане: 19 юни 1964

Място на раждане: Враца, България

Професия: Български инженер, синдикалист и политик от ГЕРБ. Бивш кмет на Враца. Министър на труда и социалните грижи в правителството на Бойко Борисов

Джон Маккук

Пол: мъж

Дата на раждане: 20 юни 1944

Професия: Американски актьор, известен с ролята си на Ерик Форестър в американския сериал „Дързост и красота“, за която печели номинация за награда "Еми" през 2001 г. През 2003 г. заедно с Боби Ийкс идват в България за откриването на „Златната ракла“

Джош Лукас

Пол: мъж

Дата на раждане: 20 юни 1971

Място на раждане: Арканзас, САЩ

Професия: Американски актьор. Участва в "Красив ум", където си партнира с Ръсел Кроу, Ед Харис и Дженифър Конъли и още много други филми

Иван Григоров

Пол: мъж

Дата на раждане: 20 юни 1944

Професия: Български театрален и киноактьор. За ролята си във филма "Силна вода" печели награда за мъжка роля /1976 г.

Мардик Папазян

Пол: мъж

Дата на раждане: 20 юни 1948

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Изпълнителен директор на НЕК

Мирослав Косев

Пол: мъж

Дата на раждане: 20 юни 1953

Професия: Български театрален и филмов актьор. Снимал се е в 25 игрални филми

Никол Кидман

Пол: жена

Дата на раждане: 20 юни 1967

Място на раждане: Хонолулу, САЩ

Професия: Световноизвестна актриса. В сътрудничеството си с Юън Макгрегър над песента "Come What May" от саундтрака на филма "Moulin Rouge!" дебютира на 27-мо място в британските класации за сингли. По-късно си сътрудничи с Роби Уилямс в песента "Somethin' Stupid"

Улф Мерболд

Пол: мъж

Дата на раждане: 20 юни 1941

Професия: Първи астронавт на Европейската космическа агенция. Първият специалист по полезни космически товари на борда на системата "Спейс Шатъл"

Франк Лампард

Пол: мъж

Дата на раждане: 20 юни 1978

Място на раждане: Лондон, Великобритания

Професия: Популярен английски футболист и офанзивен полузащитник, станал известен по време на престоя си в "Челси"

Анет Олсон

Пол: жена

Дата на раждане: 21 юни 1971

Място на раждане: Катринехолм, Швеция

Професия: Шведска певица сопран и вокал на финландската метъл група "Nightwish"

Бойко Ватев

Пол: мъж

Дата на раждане: 21 юни 1950

Място на раждане: Плевен, България

Професия: Български политик от ВМРО. Председател на ВМРО в Пловдив

Джулиет Люис

Пол: жена

Дата на раждане: 21 юни 1973

Място на раждане: Лос Анджелис, САЩ

Професия: Американска филмова актриса и рок изпълнителка. Участва във филма на Мартин Скорсезе "Нос Страх". Номинирана е за наградите „Златен глобус“ и „Оскар“

Дон Еъри

Пол: мъж

Дата на раждане: 21 юни 1948

Място на раждане: Съндърланд, Великобритания

Професия: Английски рок пианист. Започва професионалната си кариера през 1974 г. Получава популярност след като през 1979 г. започва да свири с "Rainbow". От 2002 г. сменя Джон Лорд в "Deep Purple"

Ману Чао

Пол: мъж

Дата на раждане: 21 юни 1961

Място на раждане: Париж, Франция

Професия: Известен френски певец и музикант с испански корени. Привърженик на легализирането на марихуаната. В песните си често пее за нея. През 2002 г. изнася концерт в София пред около 6000 души

Мишел Платини

Пол: мъж

Дата на раждане: 21 юни 1955

Професия: Бивш френски футболист, треньор и от 2007 г. президент на УЕФА. Смятан за един от най-елегантните полузащитници за своето време. Отбелязал е най-много голове за националния отбор по футбол на Франция

Нели Куцкова

Пол: жена

Дата на раждане: 21 юни 1957

Професия: Български съдия. Председател на Съюза на съдиите

Николай Василев

Пол: мъж

Дата на раждане: 21 юни 1946

Професия: Български учен - философ и антрополог. Бивш вицепремиер

Уилям Уелс

Пол: мъж

Дата на раждане: 21 юни 1982

Място на раждане: Лондон, Великобритания

Професия: Принц на Уелс. Първороден син на принц Чарлз и принцеса Даяна и внук на кралицата на Англия, Елизабет II

Хрисимир Димитров

Пол: мъж

Дата на раждане: 21 юни 1974

Място на раждане: Плевен, България

Професия: Български баскетболист. Дългогодишен основен състезател на националния отбор на България, където последният му мач е през 2007 г. при загубата срещу Унгария

Адриано Миранда

Пол: мъж

Дата на раждане: 22 юни 1989

Място на раждане: Белен, Бразилия

Професия: Бразилски футболист на "Литекс" (Ловеч). Играе като офанзивен полузащитник и се изявява еднакво добре както в центъра, така и по десния фланг на атаката

Борислав Георгиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 22 юни 1958

Място на раждане: София, България

Професия: Български езиковед, антрополог и публицист. Публикувал много статии в областта на граматиката, правописа, правоговора, семантиката, прагматиката и антропологията на съвременния български език и в областта на тестологията

Дан Браун

Пол: мъж

Дата на раждане: 22 юни 1964

Място на раждане: Ексътър, САЩ

Професия: Известен американски писател на трилъри. Най-четените му романи са "Шифърът на Леонардо", "Шестото клеймо" и "Изгубеният символ"

Джей Родригес

Пол: мъж

Дата на раждане: 22 юни 1979

Място на раждане: Брентуд, САЩ

Професия: Американски телевизионен водещ. Специалист по култура в американското реалити шоу "Queer Eye for the Straight Guy"

Меглена Кунева

Пол: жена

Дата на раждане: 22 юни 1957

Място на раждане: София, България

Професия: Български юрист и политик от НДСВ. Първият български еврокомисар. Носител на Орден на Почетния легион на Република Франция, Орден за граждански заслуги на Кралство Испания, Орден "Принц Анри" на Република Португалия

Мерил Стрийп

Пол: жена

Дата на раждане: 22 юни 1949

Професия: Американска актриса, работила в киното, театъра и телевизията. Считана е за една от най-талантливите и уважавани актриси за всички времена

Нихал Йозерган

Пол: жена

Дата на раждане: 22 юни

Професия: Кореспондентка на БНТ в Турция

Поли Паскова

Пол: жена

Дата на раждане: 22 юни

Професия: Най-високата българска певица - бивша национална състезателка по баскетбол /4-то място в Европа/

Янко Типсаревич

Пол: мъж

Дата на раждане: 22 юни 1984

Професия: Сръбски тенисист. Най-големият му успех до момента е титлата от Откритото първенство на Австралия за юноши през 2001 г.

Благовест Пунев

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1948

Професия: Български юрист - конституционен съдия. Бил е заместник-председател на ВКС и ръководител на гражданската колегия. Избран за конституционен съдия от квотата на съдебната власт през 2007 г.

Димитър Димитров

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1961

Професия: Началник на Национална служба за охрана (НСО)

Зинедин Зидан

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1972

Място на раждане: Марсилия, Франция

Професия: Бивш френски футболист и играч на "Реал Мадрид". Играе като полузащитник. Отличаван е три пъти с наградата „Световен футболист на годината“ и веднъж със „Златна топка“, наградата на ФИФА за "Най-добър играч" на Световното първенство в Германия 2006 г.

Иван Гороломов

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1956

Професия: Български политик от БСП

Иво Цанев

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1971

Място на раждане: Русе, България

Професия: Български политик от СДС. След като напуска политиката се занимава с частен бизнес

Мария Гроздева

Пол: жена

Дата на раждане: 23 юни 1972

Място на раждане: София, България

Професия: Двукратна олимпийска шампионка по спортна стрелба. Най-титулуваната българска спортистка - с 5 медала от Олимпийски игри. Има 7 европейски титли. Съпруга на Валери Григоров, който е неин треньор

Петко Матеев

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1948

Място на раждане: Плевен, България

Професия: Изпълнителен директор на "ЛВК - Винпром" - Търговище и президент на ПФК "Светкавица 1922" АД - Търговище

Петър Чухов

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1961

Място на раждане: София, България

Професия: Български поет и рок музикант. Член на Сдружение на българските писатели, Български хайку клуб и Световната Хайку Асоциация. Свирил в рок групите "Субдибула", "Тутакси" и "Стенли"

Румен Петков

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1961

Място на раждане: Плевен, България

Професия: Български математик и политик от БСП. Заместник-председател на Висшия съвет на БСП. Бивш кмет на Плевен. Бивш министър на вътрешните работи

Ясен Петров

Пол: мъж

Дата на раждане: 23 юни 1968

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Бивш български футболист, полузащитник и треньор по футбол. Бивш треньор на "Локомотив" (Сф), "Ботев" (Пд), "Черно море". В момента е старши треньор на "Локомотив" (Пд)

Екатерина Виткова

Пол: жена

Дата на раждане: 24 юни 1964

Място на раждане: София, България

Професия: Българска журналистка, драматург, публицист и преводач. Бивш заместник-министър на образованието и науката

Ерно Вуоринен

Пол: мъж

Дата на раждане: 24 юни 1978

Професия: Kитарист на метъл групата "Nightwish"

Лионел Меси

Пол: мъж

Дата на раждане: 24 юни 1987

Място на раждане: Росарио, Аржентина

Професия: Аржентински футболист, нападател. На 1 февруари 2009 г. влиза в историята на Барселона като автор на гол номер 5000 в "La Liga". На 27 май 2009 г. в Рим завоюва втората си Шампионска лига

Моше Ялон

Пол: мъж

Дата на раждане: 24 юни 1950

Място на раждане: Израел

Професия: Израелски военен генерал. През юли 2002 г. застава начело на Цахал — израелските отбранителни сили

Петя Буюклиева

Пол: жена

Дата на раждане: 24 юни 1959

Място на раждане: Асеновград, България

Професия: Българска естрадна певица. Едно от откритията на българската популярна музика през 80-те години. Сред най-обичаните нейни изпълнения са песните "Жена на всички времена", "Ежедневен човек", "Хоби" и дуета с Георги Христов "Пролет"

Рихард Цвен Круспе

Пол: мъж

Дата на раждане: 24 юни 1967

Професия: Немски музикант. Създател и китарист на метъл групата "Rammstein"

Юлия Кръстева

Пол: жена

Дата на раждане: 24 юни 1941

Място на раждане: Сливен, България

Професия: Френски литературовед от български произход и известна писателка. Изпълнителен секретар на Международната асоциация по семиология

Александър Младенов

Пол: мъж

Дата на раждане: 25 юни 1982

Място на раждане: София, България

Професия: Български футболист, полузащитник. Син на легендарния футболист на ЦСКА Стойчо Младенов

Валентина Богданова

Пол: жена

Дата на раждане: 25 юни 1960

Професия: Български филолог и политик от БСП

Джордж Майкъл

Пол: мъж

Дата на раждане: 25 юни 1963

Място на раждане: Лондон, Великобритания

Професия: Британски поп изпълнител и автор на песни, продал над 85 милиона записа по целия свят. Рожденото му име е Йоргос Кириакос Панайоту. Дебютира в началото на 80-те години с дуета "Wham!". Обявява открито своята хомосексуалност през 1998 г.

Иван Гризанов

Пол: мъж

Дата на раждане: 25 юни 1957

Място на раждане: Видин, България

Професия: Български инженер и политик от БСП

Иван Илчев

Пол: мъж

Дата на раждане: 25 юни 1953

Място на раждане: София, България

Професия: Български историк. Доктор на историческите науки. Професор по нова и най-нова история на балканските народи. Ректор на СУ "Климент Охридски"

Йордан Динев

Пол: мъж

Дата на раждане: 25 юни 1968

Професия: Български строителен предприемач. Собственик на предприемаческа компания "Диневи груп", която въвежда ваканционните селища от затворен тип. Собственик на "Венид яхт"

Костадин Костадинов

Пол: мъж

Дата на раждане: 25 юни 1959

Място на раждане: Пловдив, България

Професия: Бивш български футболист, нападател. От 2008 г. е изпълнителен директор на ФК "Любимец"

Мария Пенкова

Пол: жена

Дата на раждане: 25 юни 1984

Професия: Българска тенисистка. Трикратна републиканска шампионка на България при жените. Прекратява състезателната си кариера в края на 2006 г.

Нина Николина

Пол: жена

Дата на раждане: 25 юни 1975

Място на раждане: Враца, България

Професия: Българска поп изпълнителка, текстописец и композитор. В песните си съчетава модерното звучене с фолклорни мотиви. На годишните музикални награди на "БГ радио" (2005 г.) получава наградата "Изпълнител на 2005 г."

Петър Стоянович

Пол: мъж

Дата на раждане: 25 юни 1967

Място на раждане: София, България

Професия: Български политик от "Гергьовден". Председател на ПП "Движение Гергьовден"

Юлияна Дончева

Пол: жена

Дата на раждане: 25 юни 1965

Място на раждане: Шумен, България

Професия: Български инженер, политик от НДСВ и "Новото време" и телевизионна водеща. Заместник-председател на ПП "Новото време"

Вероник Жьоне

Пол: жена

Дата на раждане: 26 юни 1956

Професия: Френска филмова, театрална и телевизионна комедийна актриса. Дебютира в киното през 1980 г. с второстепенна роля във филма „La Banquiеre“

Димитър Желев

Пол: мъж

Дата на раждане: 26 юни 1960

Професия: Български финансист. Една от водещите фигури в застраховането. Изпълнителен директор на "Алианц България холдинг"

Жан-Пол Абало

Пол: мъж

Дата на раждане: 26 юни 1975

Професия: Национал от Того, защитник. Участник на Световното първенство по футбол в Германия през 2006 г.

Колин Грийнуд

Пол: мъж

Дата на раждане: 26 юни 1969

Място на раждане: Оксфорд, Великобритания

Професия: Британски музикант, басист на група "Radiohead"

Паоло Малдини

Пол: мъж

Дата на раждане: 26 юни 1968

Място на раждане: Милано, Италия

Професия: Известен италиански футболист, защитник. Син на известния италиански защитник и треньор Чезаре Малдини

Петя Колева - Преслава

Пол: жена

Дата на раждане: 26 юни 1984

Място на раждане: Добрич, България

Професия: Българска поп-фолк изпълнителка. Няколко поредни години печели наградата "Певица на годината" на телевизия "Планета"

Валери Найденов

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1947

Професия: Български журналист. Създател на в. "24 часа"

Джей Джей Ейбрамс

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1966

Професия: Американски филмов и телевизионен продуцент, режисьор, сценарист, композитор, актьор и основател на продуцентска компания "Bad Robot Productions". Един от създателите на култовия телевизионен сериал „Изгубени“

Ед Уестуик

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1987

Професия: Английски актьор, известен с ролята си на Чък Бас в американския сериал „Gossip Girl“. Занимава се и с музика - вокалист е на английската рок група "The Filthy Youth"

Иван Кристоф

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1968

Местоживеене: Торонто, Канада

Професия: Български алпинист, известен като "Човекът-паяк". Номиниран за герой на Канада за 2001 г.

Илиян Михов

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1966

Място на раждане: Самоков, България

Професия: Специалист-макроикономист. От 2005 г. е член на консултативния съвет към БНБ. Той е част от екипа на българското издание на сп. "Foreign policy"

Лари Кристиянсен

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1956

Професия: Американски гросмайстор. Автор на две известни шахматни книги, които разкриват агресивния стил на игра на американеца: „Storming the Barricades“, „Rocking the Ramparts“

Минчо Христов

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1962

Място на раждане: София, България

Професия: Български политолог и политик от партия "Атака"

Нико Розберг

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1985

Място на раждане: Висбаден, Германия

Професия: Немски пилот от Формула 1, състезаващ се за тима на Мерцедес GP

Раул Гонсалес Бланко

Пол: мъж

Дата на раждане: 27 юни 1977

Място на раждане: Мадрид, Испания

Професия: Испански футболист, нападател. Играе в първия отбор на "Реал Мадрид" от 1994 г, на който в момента е капитан. Става известен с начина, по който празнува всеки свой гол като целува сватбената си халка, за да покаже любовта си към своята съпруга

Борислав Дичев

Пол: мъж

Дата на раждане: 28 юни 1979

Място на раждане: София, България

Професия: Български футболист, централен нападател. Юноша на "Левски" (София). Има 4 мача за младежкия национален отбор

Галина Иванова - Глория

Пол: жена

Дата на раждане: 28 юни 1973

Място на раждане: Русе, България

Професия: Българска поп-фолк изпълнителка. Повече от 15 години е на сцената. Била е жури в "Music Idol 1", заедно с Йорданка Христова, Слави Трифонов и Добрин Великов - Дони

Георги Първанов

Пол: мъж

Дата на раждане: 28 юни 1957

Място на раждане: село Сирищник, област Перник, България

Професия: Български историк и политик, трети президент на България от 2002 година (преизбран през 2006 година) до 2012 година

Училища: СУ "Св. Климент Охридски"

Кати Бейтс

Пол: жена

Дата на раждане: 28 юни 1948

Място на раждане: Мемфис, САЩ

Професия: Американска актриса. Някои от по-значимите роли, изиграни от нея са в „Титаник“, „Пържени зелени домати“ и „Семейство хищници“

Леонард Орбан

Пол: мъж

Дата на раждане: 28 юни 1961

Място на раждане: Румъния

Професия: Еврокомисар по многоезичието. Първият представител на Румъния в Европейската комисия. Бил е главен преговарящ на Румъния с ЕС

Люба Пашова

Пол: жена

Дата на раждане: 28 юни

Професия: Българска спортна журналистка

Николай Михайлов

Пол: мъж

Дата на раждане: 28 юни 1988

Професия: Български футболист, играч на "Левски", вратар. Син на легендарния вратар и шеф на футболната федерация Борислав Михайлов

Николай Теллалов

Пол: мъж

Дата на раждане: 28 юни 1967

Място на раждане: София, България

Професия: Български писател, редактор и преводач. Творбите му се определят като принадлежащи към жанровете магически реализъм, научна фантастика, алтернативна история (фантастика) и твърда научна фантастика

Симеон Минчев

Пол: мъж

Дата на раждане: 28 юни 1982

Място на раждане: Стара Загора, България

Професия: Български футболист, полузащитник. Състезател на "Берое"

Христо Сираков

Пол: мъж

Дата на раждане: 28 юни 1956

Място на раждане: София, България

Професия: Български бизнесмен. Доказан плейбой №1 на родината. В ерата на социализма е работил в "Интерпред". Внасял машини от Япония, търгувал с Италия. Най-коментираната му връзка е с Ирен Онтева, от която има син

Христо Харалампиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 28 юни 1953

Място на раждане: София, България

Професия: Български скулптор и университетски преподавател. Носител на много награди

Иван Вълев

Пол: мъж

Дата на раждане: 29 юни 1942

Професия: Български поет и преводач. Превежда полска поезия и проза. Последната му преводна книга е "Ангел прелетя" - любовна лирика от Адам Мицкевич (2008 г.)

Училища: СУ "Св. Климент Охридски"

Иван Леков

Пол: мъж

Дата на раждане: 29 юни 1955

Професия: Заместник-председател на Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС). Бивш член на Изпълкома на БФС

Иън Пейс

Пол: мъж

Дата на раждане: 29 юни 1948

Място на раждане: Нотингам, Великобритания

Професия: Британски рок барабанист. Първият барабанист на "Deep Purple"

Красимир Безински

Пол: мъж

Дата на раждане: 29 юни 1961

Място на раждане: Благоевград, България

Професия: Бивш български футболист. Има 25 мача и 2 гола за националния отбор, на който е помощник-треньор от 21 декември 2005 г.

Леа Коен

Пол: жена

Дата на раждане: 29 юни 1942

Професия: Български музиколог, политик от СДС, дипломат и писател

Люцкан Далакчиев

Пол: мъж

Дата на раждане: 29 юни 1949

Професия: Заместник-председател на Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) - председател по водните въпроси

Никол Шерцингер

Пол: жена

Дата на раждане: 29 юни 1978

Място на раждане: Хонолулу, САЩ

Професия: Американска актриса, фотомодел и певица. През 2003 г. се явява на прослушване за "Pussycat Dolls", където е приета. Издава през октомври 2007 г. успешния си първи албум „Her name is Nicole“

Цанко Цанков

Пол: мъж

Дата на раждане: 29 юни 1979

Професия: Български волейболист. Играе в софийския отбор "Славия". През 2007 г. има оферта от "Итас Тренто" (Италия)

Анастасия Мозер

Пол: жена

Дата на раждане: 30 юни 1937

Място на раждане: София, България

Професия: Български политик, главен секретар на БЗНС от 1992 г. до 1997 г. и народен представител в 37, 38, 39 и 40 Народно събрание. Дъщеря на земеделския лидер Г.М. Димитров-Гемето

Антон Огнянов

Пол: мъж

Дата на раждане: 30 юни 1988

Място на раждане: Стара Загора, България

Професия: Български футболист, полузащитник в отбора на "Нафтекс"

Анелия Нунева

Пол: жена

Дата на раждане: 30 юни 1962

Професия: Световноизвестна българска лекоатлетка. Шампионка по лека атлетика, отбелязала високи постижения в този спорт

Бисер Михайлов

Пол: мъж

Дата на раждане: 30 юни 1943

Професия: Бивш български футболист, вратар. Баща на Борислав Михайлов. Четирикратен шампион на България

Иво Райчев

Пол: мъж

Дата на раждане: 30 юни 1961

Място на раждане: Враца, България

Професия: Български журналист. Водещ на "Гонг маратон" по "Дарик радио"

Йоана Гочева

Пол: жена

Дата на раждане: 30 юни 1980

Професия: Българска спортна журналистка. Участва дейно в подготовката на едно от най-популярните спортни предавания у нас - "Спортен свят"

Любомир Иванов

Пол: мъж

Дата на раждане: 30 юни 1961

Място на раждане: София, България

Професия: Български инженер и политик от СДС

Майк Тайсън

Пол: мъж

Дата на раждане: 30 юни 1966

Място на раждане: Ню Йорк, САЩ

Професия: Американски световен шампион по бокс. Оттегля се от бокса през 2005 г.

Майкъл Фелпс

Пол: мъж

Дата на раждане: 30 юни 1985

Място на раждане: Балтимор, САЩ

Професия: Американски плувец, 14-кратен Олимпийски шампион, който притежава 7 световни рекорда в 7 плувни дисциплини. Притежава рекорда за най-много златни медали, спечелени на една олимпиада, като надминава с това рекорда на Марк Шпиц

Ралф Шумахер

Пол: мъж

Дата на раждане: 30 юни 1975

Професия: Немски пилот от Формула 1, брат на световния шампион Михаел Шумахер. От сезон 2005 е пилот на "Тойота Рейсинг"

Таня Богомилова

Пол: жена

Дата на раждане: 30 юни 1964

Професия: Българска състезателка по плуване. Единствената българска олимпийска шампионка по плуване. Печели златен медал на 100 м бруст на олимпиадата в Сеул през 1988 г. За това постижение е обявена за Спортист на годината /1988 г.

Юлия Пискулийска

Пол: жена

Дата на раждане: 30 юни 1943

Професия: Българска журналистка и поетеса. Дългогодишен заместник-председател на Съюза на българските журналист