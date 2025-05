Автор: Светлана Тилкова-Алена

1. Мая Нешкова - 1 май 1957- Българска естрадна изпълнителка. Спечелила много заслужени награди, сред които и Голямата награда на Международния фестивал в Улан Батор, Монголия /1987 г./

Родена е в Телец. Подвластна е на вибрация в деня си на раждане, която е причината да е, целеустремена, амбициозна, но на моменти и инатлива и упорита. Съдбовният й път изисква да не е прибързана и да обмисля добре действията си, да не взима импулсивни решения.

2. Дуейн Дъглас Джонсън - 2 май 1972 - Американски актьор и бивш трето поколение професионален кечист, известен със своето сценично име "Скалата". Първата му главна роля в киното е във филма "Кралят на скорпионите"

Роден е в Телец, на дата, която е причината да е колеблив и неуверен, до момента в който намери мястото си в живота и партньорка която да го подкрепя и разбира. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материална стабилност.

3. Стефка Берова - 3 май 1947 - Българска естрадна певица и киноактриса. Като естрадна певица е била солистка на "Студио 5" и оркестър "Балкантон". Участва във филмите "Вилна зона", "Време разделно" и в тв сериалите "На всеки километър", "Хотел България".

Родена е в Телец, подвластна на вибрация, която е причината да общува с лекота и да се приспособява лесно към нова среда. Да внимават какви хора допуска до себе си, защото рискува да се обгради с използвачи. Съдбовният й път изисква да се подчини на Съдбата си и да не надскача възможностите си, като й забранява да прави непоискано добро.

4. Кубрат Пулев - 4 май 1981 - Най-известният български боксьор в момента. Състезава се в категория над 91 кг. Вторият български боксов национал, спечелил квота за Олимпиадата в Пекин през 2008 г.

Роден е в Телец на дата на избраната от него самия кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускал в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да не е прибързан, да обмисля думите и действията си, за да не си печели неприятели.

5. Боян Саръев - 5 май 1956 - Български духовник. Председател на Движение за християнство и прогрес "Св. Йоан Предтеча".

Представител е на Телец, подвластен на особена вибрация, която го превръща освен в човек на промените и желанието да въдвори хармония между хората, също така и в непоправим мечтател изпълнен с желание да пътува по света. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите в живота си без странична помощ.

6. Любомир Божинов - 6 май 1986 - Български футболист, полузащитник. Един от основните играчи в халфовата линия на младежкия национален отбор.

Представител на Телеца, орисан през целия си живот да се стреми към стабилност в личен и професионален план и хармония в отношенията, но на моменти това е трудно постижима задача. Съдбовният му път е причината за засилените му материални стремежи, но може да си осигури само с труда си финансова независимост.

7. Гари О'Конър - 7 май 1983 - Шотландски футболист, играещ от 2007 г. в "Бирмингам Сити" в "Премиършип". Играе и в националния отбор на Шотландия.

Роден е в Телец, на дата, чиято вибрация го орисва да се развива в интелектуалната сфера и тази на изкуството, да върви по пътя на своето духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност и хармония в живота.

8. Анета Сотирова - 8 май 1948 - Българска актриса. Удостоена с много заслужени награди.

Родена е в Телец на дата на избраната от нея кармична разплата, която е причина за трудностите в живота й, но в същото време й помага да печели добре и пари да идват с лекота при нея. Съдбовният й път позволява с труда си да си гарантира финансова независимост.

9. Александър Върбанов - 9 май 1964 - Български състезател по вдигане на тежести. На Олимпиадата в Сеул през 1988 г. печели бронзово отличие в категория до 75 кг.

Роден е в Телец на дата, която е в противоречие със спокойния му зодиакален знак, защото от една страна го подтиква към агресия, амбиция и активност, а от друга има желание да постигне всичко на мига, но не иска да му бъде нарушавано спокойствието. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера, но, уви... за разлика от избраното от него поприще в интелектуалната сфера.

10. Далас Робъртс - 10 май 1970 - Американски филмов и театрален актьор. Най-известен е с ролята си на Ангъс Партридж в канадско-американския драматичен сериал „Ел Връзки“.

Роден е в Телец на амбициозна и целеустремена дата, която от една страна го тласка към върха, а от друга на моменти го превръща в пасивен наблюдател, което му пречи да постигна върхови успехи. Съдбовният му път изисква да живее извън родината си или много да пътува. С професията, която е избрал, успява да изпълни това изискване.

11. Любомир Стойков - 11 май 1954 - Български журналист, моден експерт, университетски преподавател, телевизионен водещ. Председател на Академията за мода.

Представител на Телец, роден на дата, която е причина да е добронамерен и устремен да помага, като знае как да осигури и своя живот. Съдбовният му път изисква често да не е прибързан и да обмисля добре действията си.

12. Греъм Дот - 12 май 1977 - Шотландски професионален играч на снукър. Световното първенство през 2006 г. е първото състезание, което печели през своята професионална кариера.

Роден е в Телец, под знака на вибрация, която е причината да общува с лекота, да печели приятели, но и да не ги преценява добре, затова не е изключено около него да има хора, които да го използват. Съдбовният му път изисква да живее извън родината си или много да пътува.

13. Робърт Патинсън - 13 май 1986 - Британски актьор, продуцент, модел и музикант. Става известен с ролята си на Седрик Дигъри в "Хари Потър и Огненият бокал".

Роден е в Телец на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му, въпреки че числото 13 му носи късмет, ако се възползва от неговата сила. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията с околните и в самия себе си.

14. Кейт Бланшет - 14 май 1969 - Aвстралийска актриса и театрален режисьор. Прави международния си филмов дебют в поддържаща роля като австралийска медицинска сестра, пленена от японците през Втората световна война във филма на Брус Биърсфорд от 1997 г. "Път към рая".

Родена е в Телец, на дата, която е причината да обича пътешествията и промените, да търси новото и интересното, за опознава света. Съдбовният й път изисква да гради с труда си финансовата си стабилност.

15. Славчо Николов - 15 май 1967 - Български музикант от група Б.Т.Р. През 2004 г. е включен в сборния албум на най-добрите български китаристи - "Големите китари на България".

Роден е в Телец, на дата, която от една страна го подтиква да се стреми към стабилност, но от друга му налага изискването да постига всичко в живота си по честен начин. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в сферата на изкуството.

16. Лаура Паузини - 16 май 1974 - Италианска певица. Дебютира на 43-тия годишен музикален фестивал в Санремо през 1993 г., където печели първо място в категорията "Нови таланти".

Родена е в Телец, на дата на кармично наказание, заради факта, че в предишно свое прераждане е отказала да извърви отредения й път, заради желанията на околните. Сега ще се наложи да се примирява с второто място в живота и да гради кариера и личен живот без да се съобразява с чуждото мнение. Съдбовният й път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

17. Етни Най Бренан - 17 май 1961 - Ирландска музикантка, най-продаваният солов изпълнител от Ирландия. Известна като Enya. Получава световно признание с включването на нейната музика в цяла серия игрални филми.

Родена е в Телец на дата на избраната от нея кармична разплата, която е причина за трудностите в живота й. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускала в миналите си прераждания. Съдбовният й път е причината да е общителна.

18. Джон Хигинс - 18 май 1975 - Шотландски професионален играч на снукър. През 2007 г. печели за втори път Световното първенство по снукър след победа на финала над сънародника си Марк Селби с резултат 18 на 13 фрейма.

Роден е в Телец на дата на кармично наказание заради проява на материален егоизъм в минало прераждане. Именно поради това в настоящия живот е възможно да проява егоизма си по отношение чувствата на околните, но за да изпълни изискването на законите на Кармата е в негова полза да дава повече отколкото очаква да получи. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

19. Кристин Димитрова - 19 май 1963 - Българска поетеса, писателка, преводач от английски, сценарист и университетски преподавател.

Родена е в Телец на амбициозна и целеустремена дата, която е причината на моменти да е упорита и изискваща, особено ако не получава достатъчно признание, когато е заслужено с труда й. Съдбовният й път изисква да да гради кариера в интелектуалната сфера.

20. Бронсън Пинчът - 20 май 1959 - Американски актьор. Станал популярен с комедийните си роли и участието в сериалите „Напълно непознати“ и „Стъпка по стъпка“, както и в първата и трета част на хитовия филм "Ченгето от Бевърли Хилс".

Роден е в Телец, на дата, която е причина за колебливост и неувереност, до мига на мощно пробуждане и осъзнаване къде е неговото място в живота. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

21. Лиса Едълстийн - 21 май 1966 - Американска актриса. Една от звездите на познатия по света сериал „Д-р Хаус“.

Родена е в Близнаци на дата, която е причината, да е общителна, но на моменти да забравя подадената й ръка и да си печели неприятели. Съдбовният й път изисква да общува, но е добре да внимава кого допуска до себе си.

23. Йоанна Драгнева - 23 май 1986 - Българска поп изпълнителка, станала известна с участието си в "Deep Zone Project", с която представя през 2008 г. България на конкурса "Евровизия" с песента „DJ, Take Me Away“.

Родена е в Близнаци на дата, която е носител на кармична отплата. Ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите си най-напред в себе си. Съдбовният й изисква да гради кариера в интелектуалната сфера.

24. Тома Здравков - 24 май 1987 - Български вокалист. Вокал на група "Voice and fingers". Победител във втория сезон на телевизионното музикално шоу "Music Idol".

Роден е в Близнаци, на дата на кармична отплата. Ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не превръща парите в своя основна житейска цел. Успява да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си.

25. Моли Симс - 25 май 1973 - Американска актриса и модел. Звездата й изгрява в сериала „Лас Вегас” в ролята на Делинда Дилайн.

Родена е в Близнаци, на дата, която я подтиква към интелектуално и духовно израстване. Съдбовният й път изисква да живее извън родината си или много да пътува.

26. Ашли Масаро - 26 май 1976 - Професионален кечист и фотомодел. Снимана е за корицата на списание "Playboy" за броя от април 2007 г. Участвала е и в реалити шоуто „Survivor“ в Китай.

Роден е в Близнаци на дата на кармична разплата, която от една страна му носи трудности, за да чисти негативна карма, а от друга му помага с лекота да печели парите си и да е финансово независим. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията си и прекалената си чувствителност.

27. Йозгюр Чевик - 27 май 1981 - Турски актьор и рок певец. Участва в сериала "Брак с чужденец".

Роден е в Близнаци, под влияние на дата, чиято вибрация в деня му на раждане е носител на амбиция, целеустременост, но и на инат и склонност към разпиляване. Съдбовният му път изисква да стабилизира живота си и да живее в хармонияс хората и със самия себе си.

28. Благомир Митрев -28 май 1972 - Бивш български футболист. Играл за "Берое" и "Нафтекс".

Роден е в Близнаци на дата, която го превръща в мил, но в същото време устремен към успеха, умеещ да гони устремно целите си. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната сфера, което в пълно противоречие с избраното от него поприще.

29. Андрей Аршавин - 29 май 1981 - Руски футболист и национал на Русия. Играе най-често като втори нападател или като атакуващ халф. В момента играе за отбора на "Арсенал".

Роден е в Близнаци, на дата, която е носител на най-тежко кармично наказание. Причината е липса на изява и живот в подчинение в негови минали прераждания. В настоящия живот е длъжен да бъде ловец, а не жертва. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност.

30. Стивън Джерард - 30 май 1980 - Английски футболист-национал и капитан на "Ливърпул".

Роден е в Близнаци на дата, която е причината да е общителен, но също така и на моменти да е ироничен и язвителен към по-знаещите и можещи от него, заради което си печели неприятели. Съдбовният му път изисква да гради положителна карма и с труда си да си гарантира финансова независимост.

31. Николай Сотиров - 31 май 1956 - Български актьор. Носител на награда за "най-добър мим" на фестивала в Арецо (1984 г.).

Роден е в Близнаци, на дата, която е носител на кармична разплата. Чрез трудностите, които преодолява той чисти кармата си от грешките, които е допускал в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да общува, но е в негова полза да внимава какви хора допуска до себе си.